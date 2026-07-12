Испорченный отдых в Кушадасы: десятки людей оказались на больничных койках после ужина

В пятизвездочном отеле турецкого курорта Кушадасы зафиксирована вспышка кишечной инфекции. Около 30 туристов госпитализированы с жалобами на острую боль в животе, тошноту и рвоту. По предварительным данным портала Turizm News, симптомы проявились у отдыхающих после приемов пищи в ресторане, работающем по системе "все включено".

Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Интерьер машины скорой помощи

Бригады скорой помощи доставили пострадавших в городские больницы. После оказания первой помощи часть пациентов перевели на амбулаторное лечение, однако расследование инцидента только начинается. К работе подключились полиция, санитарные службы и районное управление сельского и лесного хозяйства. Инспекторы уже взяли пробы продуктов и воды для проведения лабораторных экспертиз.

"Групповые случаи острых кишечных инфекций в крупных отелях часто связаны с нарушением поточности приготовления блюд или использованием продуктов, не прошедших достаточную термическую обработку. В условиях жаркого климата и системы 'шведский стол' критическое значение имеет соблюдение температурного режима хранения готовой еды. Читателям важно помнить, что при первых признаках рвоты и диареи необходимо сразу обращаться за медицинской помощью по страховке, чтобы избежать обезвоживания", — объяснила санитарный врач Надежда Ильина.

Почему "все включено" остается зоной риска

Формат питания с неограниченным доступом к еде создает специфические эпидемиологические риски. Основная опасность кроется в многократном использовании посуды, длительном нахождении блюд на мармитах и прилавках, а также в большом количестве заправок на основе майонеза или йогурта. Если патоген попадает в общую емкость, риск заражения сотен людей возрастает в геометрической прогрессии.

На данный момент власти Турции не называют конкретный патоген, вызвавший недомогание у туристов. Это может быть как бактериальное отравление (сальмонеллез, стафилококковая инфекция), так и вирусное поражение (норовирус или ротавирус), которое быстро распространяется в местах массового скопления людей через общие поверхности.

Признак Действия пациента Рвота и диарея Обильное питье небольшими порциями, прием сорбентов (по согласованию с медиком). Высокая температура Признак воспалительного процесса, требует вызова врача по медицинской страховке. Профилактика Отказ от сложных салатов с заправками и льда из водопроводной воды.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли брать с собой антибиотики при подозрении на отравление?

Нет, самостоятельное применение антибиотиков при кишечных инфекциях опасно. Если причина вирусная, препараты не помогут, а лишь нарушат микрофлору кишечника. Лечение должен подбирать врач после оценки симптомов.

Как обезопасить себя на "шведском столе"?

Выбирайте блюда, которые готовятся при вас (гриль, вок), избегайте нарезок, заправленных соусами, и сомнительных десертов с кремом. Пейте только бутилированную воду и мойте руки перед каждым подходом к раздаче.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.