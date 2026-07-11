Невероятная стойкость античного сооружения в Италии: материал научился сам убирать трещины

Остатки общественной уборной в 27 километрах от Рима стоят почти два тысячелетия. Бетон, из которого она построена, пережил империю, столетия дождей и ветров. Сейчас эта скромная постройка на территории виллы императора Адриана в Тиволи помогает ученым разгадать давнюю инженерную загадку: почему римский бетон не разрушается тысячелетиями, в то время как современные конструкции требуют ремонта уже через десятилетия.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Античные колонны

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, детально описывает процесс, благодаря которому древний материал со временем не только не ветшал, но и становился прочнее. Ученые обнаружили механизмы химической трансформации, которые продолжались в структуре бетона веками после его заливки.

Вулканическая химия и эффект самолечения

Долговечность римских построек традиционно связывали с использованием вулканического пепла и извести. Эта смесь запускала минеральные реакции, которые длились десятилетиями. В отличие от современных технологий, где для производства цемента требуются высокотемпературные печи, римляне фактически использовали энергию вулканов для создания сверхпрочного связующего вещества.

В 2023 году исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) выдвинули гипотезу о "самолечении" материала. Белые включения в римском бетоне, которые раньше считали результатом плохого перемешивания извести, оказались важным резервуаром кальция. При появлении трещин внутрь попадает вода, растворяет кальций из этих вкраплений, и он снова кристаллизуется в виде карбоната кальция, буквально "запечатывая" повреждения.

Секрет прочности в карбонизации

Для детального изучения этой химии требовался образец, который никогда не подвергался реставрации. Объект в Тиволи подошел идеально: в отличие от храмов и дворцов, древние туалеты профессионально не восстанавливали поколения реставраторов. Материал оставался нетронутым девятнадцать столетий, представляя собой завершенный природный эксперимент.

Команда ученых из Пекинского технологического университета и Калифорнийского университета в Беркли применила рентгеновскую томографию высокого разрешения и электронную микроскопию. Исследователи обнаружили, что углекислый газ из воздуха, проникая в бетон, вступал в реакцию с соединениями кальция. В результате образовывался кальцит — твердый кристаллический минерал, который постепенно заполнял поры и на наноуровне связывал компоненты бетона еще крепче.

Проблема арматуры и экологический след

Возникает вопрос: можно ли применить эти знания сегодня? Прямому переносу технологий мешает сталь. Большинство современных конструкций — это железобетон. Свежий бетон обладает щелочной средой, которая защищает арматуру от коррозии. Процесс карбонизации, который делает римский бетон прочнее, в современном строительстве снижает кислотность среды (pH). Это разрушает защитный слой металла, провоцирует ржавчину и в итоге ослабляет здание.

Параметр Римский бетон Современный бетон (ЖБИ) Карбонизация Укрепляет структуру со временем Ведет к коррозии арматуры Срок службы До 2000 лет и более В среднем 50-100 лет Самолечение Есть (известковые включения) Практически отсутствует

Тем не менее инженеры заинтересованы в управляемой карбонизации. Цементная промышленность ответственна примерно за 8% глобальных выбросов углекислого газа. Технология поглощения CO2 бетоном и превращение его в минералы могла бы помочь в борьбе с изменением климата. Однако исследователи предупреждают: на вилле Адриана этот процесс занял столетия, поэтому создание устойчивых и экологичных строительных смесей будущего требует поиска баланса между долговечностью и скоростью набора прочности.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.