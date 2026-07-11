Летим в Европу в 2026 году: как новая система EES влияет на время прохождения границ

Привычный маршрут через границу европейских государств теперь требует гораздо большего запаса времени. Обновленные правила регистрации пассажиров в аэропортах Шенгенской зоны превращают обычную процедуру проверки документов в многочасовое ожидание. Даже при наличии действующей визы путешественники сталкиваются с необходимостью проходить дополнительные этапы оформления биометрии.

Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены Пассажиры в зале ожидания аэропорта смотрят на самолеты

Система биометрического контроля: что изменилось

В европейских авиационных хабах начала работу система автоматизированной регистрации EES. Ее задача — полностью оцифровать перемещения граждан третьих стран через границы содружества. Вместо привычных чернильных штампов в паспорте теперь создается цифровая запись, включающая отпечатки пальцев и снимок лица. На практике внедрение этих технологий привело к тому, что пограничники вынуждены тратить на каждого пассажира втрое больше усилий.

"Цифровые киоски самообслуживания пока работают в тестовом режиме, и большинство туристов все равно стоят в очереди к офицеру. Из-за обязательного сбора биометрии пропускная способность пунктов контроля упала, что создает эффект бутылочного горлышка даже в спокойные часы", — объяснила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Важный нюанс: задержки касаются не только прибывающих гостей, но и тех, кто покидает пределы Шенгена. Любая ошибка в электронной базе или технический сбой на линии регистрации затормаживают весь поток пассажиров. Чтобы минимизировать риски, стоит заранее проверить свой вариант трансфера и оставить максимально возможный временной люфт между пересадками.

Реальные сроки ожидания на паспортном контроле

Текущая обстановка в терминалах крупных городов Европы показывает, что среднее время прохождения всех формальностей увеличилось до двух часов. Если раньше полет внутри Европы воспринимался как легкая прогулка, то теперь это полноценное испытание на выносливость. Ситуация осложняется в моменты одновременного прилета нескольких крупных лайнеров из-за пределов Евросоюза.

Этап контроля Среднее время ожидания Первичная регистрация в базе EES 40–60 минут Личное интервью с пограничником 20–30 минут Общее время в аэропорту (вылет) от 3,5 часов

С этим стоит быть аккуратнее: туроператоры уже фиксируют случаи, когда транзитные путешественники не успевали на следующий рейс из-за простоя в очереди. Выбирая сложный маршрут, важно учитывать не только комфорт, но и финансовый процесс бронирования билетов с возможностью возврата или обмена.

"Мы рекомендуем клиентам закладывать на аэропорт минимум три с половиной часа. Новые правила — это не просто формальность, а полная перестройка логистики внутри терминала, к которой многие службы оказались не готовы", — подчеркнул специально для Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Как подготовиться к вылету и избежать опозданий

На деле же выходит, что старая привычка приезжать за два часа до рейса больше не работает. Опытные путешественники советуют проходить онлайн-регистрацию заранее, чтобы сэкономить хотя бы на сдаче багажа. Тем более что очереди на паспортный контроль начинаются в самых неожиданных местах, порой еще до входа в основную зону вылета.

"Безопасность полетов теперь неразрывно связана с цифровым следом туриста. Если данные в системе не совпадают или биометрия не считывается с первого раза, человека отправляют на ручную проверку, что занимает еще больше времени", — отметила бортпроводница гражданской авиации Анна Волкова.

Если смотреть на вещи проще, поездка в Европу сейчас требует такой же тщательной подготовки, как экспедиция в труднодоступный регион. Необходимо иметь при себе бумажные копии всех броней и страховок, ведь любой сбой может стать поводом для детального опроса. При таком подходе каждый выбранный решение будет обоснованным и поможет сберечь нервы.

Качественный багаж и удобная обувь станут хорошим подспорьем для долгого стояния в очередях. В подобных условиях любая бытовая деталь, от наличия пауэрбанка до запаса воды, приобретает критическое значение для комфортного ожидания.

Ответы на популярные вопросы о поездках в Европу

Зачем внедряют систему EES, если она замедляет работу аэропортов?

Цель системы — исключить подделку документов и автоматически отслеживать соблюдение сроков пребывания в Шенгенской зоне. Цифровая база данных работает быстрее традиционных штампов только в теории, на этапе массового внедрения неизбежны задержки.

Нужно ли сдавать биометрию каждый раз при въезде?

Первичная регистрация данных обязательна для всех. В последующие поездки система будет лишь сопоставлять данные, что должно ускорить процесс, но на этапе адаптации всей инфраструктуры сложности возникают у всех категорий граждан.

Что делать, если из-за очереди на границе я опаздываю на самолет?

Необходимо немедленно обратиться к сотрудникам аэропорта или представителям авиакомпании с просьбой провести вне очереди. Однако гарантированного права на приоритетный проход в таких случаях не существует, поэтому единственный надежный способ — ранний приезд.

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