Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стильный ответ капризному лету: почему пальто — ваша лучшая инвестиция в июльский гардероб
Кошки летом отказываются даже от лакомств: ветеринары объяснили, когда это норма
Минус до 12% за полгода: какие автомобили сильнее других подешевели на вторичке
Густое лечо без долгой варки: перец остается упругим, а банка стоит в чулане всю зиму
Хитрость агрономов для томатов: состав, заменяющий любую химию и удваивающий урожай
Бензиновый бумеранг: пытаясь расшатать ситуацию в России, США получили кризис у себя дома
Рубиновое удовольствие без капли сахара: самое нежное малиновое лакомство на зиму
Археологи РАН вскрыли заначку викингов и удивились: древнее серебро указало на арабский след
Скрытый голод: симптомы дефицита B12, которые мы часто списываем на обычный стресс

Летим в Европу в 2026 году: как новая система EES влияет на время прохождения границ

Туризм

Привычный маршрут через границу европейских государств теперь требует гораздо большего запаса времени. Обновленные правила регистрации пассажиров в аэропортах Шенгенской зоны превращают обычную процедуру проверки документов в многочасовое ожидание. Даже при наличии действующей визы путешественники сталкиваются с необходимостью проходить дополнительные этапы оформления биометрии.

Пассажиры в зале ожидания аэропорта смотрят на самолеты
Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены
Пассажиры в зале ожидания аэропорта смотрят на самолеты

Система биометрического контроля: что изменилось

В европейских авиационных хабах начала работу система автоматизированной регистрации EES. Ее задача — полностью оцифровать перемещения граждан третьих стран через границы содружества. Вместо привычных чернильных штампов в паспорте теперь создается цифровая запись, включающая отпечатки пальцев и снимок лица. На практике внедрение этих технологий привело к тому, что пограничники вынуждены тратить на каждого пассажира втрое больше усилий.

"Цифровые киоски самообслуживания пока работают в тестовом режиме, и большинство туристов все равно стоят в очереди к офицеру. Из-за обязательного сбора биометрии пропускная способность пунктов контроля упала, что создает эффект бутылочного горлышка даже в спокойные часы", — объяснила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Важный нюанс: задержки касаются не только прибывающих гостей, но и тех, кто покидает пределы Шенгена. Любая ошибка в электронной базе или технический сбой на линии регистрации затормаживают весь поток пассажиров. Чтобы минимизировать риски, стоит заранее проверить свой вариант трансфера и оставить максимально возможный временной люфт между пересадками.

Реальные сроки ожидания на паспортном контроле

Текущая обстановка в терминалах крупных городов Европы показывает, что среднее время прохождения всех формальностей увеличилось до двух часов. Если раньше полет внутри Европы воспринимался как легкая прогулка, то теперь это полноценное испытание на выносливость. Ситуация осложняется в моменты одновременного прилета нескольких крупных лайнеров из-за пределов Евросоюза.

Этап контроля Среднее время ожидания
Первичная регистрация в базе EES 40–60 минут
Личное интервью с пограничником 20–30 минут
Общее время в аэропорту (вылет) от 3,5 часов

С этим стоит быть аккуратнее: туроператоры уже фиксируют случаи, когда транзитные путешественники не успевали на следующий рейс из-за простоя в очереди. Выбирая сложный маршрут, важно учитывать не только комфорт, но и финансовый процесс бронирования билетов с возможностью возврата или обмена.

"Мы рекомендуем клиентам закладывать на аэропорт минимум три с половиной часа. Новые правила — это не просто формальность, а полная перестройка логистики внутри терминала, к которой многие службы оказались не готовы", — подчеркнул специально для Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Как подготовиться к вылету и избежать опозданий

На деле же выходит, что старая привычка приезжать за два часа до рейса больше не работает. Опытные путешественники советуют проходить онлайн-регистрацию заранее, чтобы сэкономить хотя бы на сдаче багажа. Тем более что очереди на паспортный контроль начинаются в самых неожиданных местах, порой еще до входа в основную зону вылета.

"Безопасность полетов теперь неразрывно связана с цифровым следом туриста. Если данные в системе не совпадают или биометрия не считывается с первого раза, человека отправляют на ручную проверку, что занимает еще больше времени", — отметила бортпроводница гражданской авиации Анна Волкова.

Если смотреть на вещи проще, поездка в Европу сейчас требует такой же тщательной подготовки, как экспедиция в труднодоступный регион. Необходимо иметь при себе бумажные копии всех броней и страховок, ведь любой сбой может стать поводом для детального опроса. При таком подходе каждый выбранный решение будет обоснованным и поможет сберечь нервы.

Качественный багаж и удобная обувь станут хорошим подспорьем для долгого стояния в очередях. В подобных условиях любая бытовая деталь, от наличия пауэрбанка до запаса воды, приобретает критическое значение для комфортного ожидания.

Ответы на популярные вопросы о поездках в Европу

Зачем внедряют систему EES, если она замедляет работу аэропортов?

Цель системы — исключить подделку документов и автоматически отслеживать соблюдение сроков пребывания в Шенгенской зоне. Цифровая база данных работает быстрее традиционных штампов только в теории, на этапе массового внедрения неизбежны задержки.

Нужно ли сдавать биометрию каждый раз при въезде?

Первичная регистрация данных обязательна для всех. В последующие поездки система будет лишь сопоставлять данные, что должно ускорить процесс, но на этапе адаптации всей инфраструктуры сложности возникают у всех категорий граждан.

Что делать, если из-за очереди на границе я опаздываю на самолет?

Необходимо немедленно обратиться к сотрудникам аэропорта или представителям авиакомпании с просьбой провести вне очереди. Однако гарантированного права на приоритетный проход в таких случаях не существует, поэтому единственный надежный способ — ранний приезд.

Читайте также:

Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, туроператор Максим Ланин, бортпроводница гражданской авиации Анна Волкова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Крыши взлетели раньше тревоги: в Подмосковье стихия показала силу, которой здесь почти не бывает
Московская область
Крыши взлетели раньше тревоги: в Подмосковье стихия показала силу, которой здесь почти не бывает
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Садоводство, цветоводство
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Популярное
Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза

Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.

Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Эти болезни-всадники приходят без стука: миллионы россиян даже не подозревают, что уже в группе риска
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Мошенники начали обманывать россиян прямо на улице: простая просьба приводит к уголовному делу
Заправки стали переполнены: решение по ценам в Пермском крае создало ажиотаж на "Лукойле"
Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор
Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор
Последние материалы
Бензиновый бумеранг: пытаясь расшатать ситуацию в России, США получили кризис у себя дома
Рубиновое удовольствие без капли сахара: самое нежное малиновое лакомство на зиму
Археологи РАН вскрыли заначку викингов и удивились: древнее серебро указало на арабский след
Скрытый голод: симптомы дефицита B12, которые мы часто списываем на обычный стресс
Размер имеет значение: почему учёные призывают охранять прежде всего крупных животных
Небо над курортами закрылось: массовый коллапс в Сочи и Краснодаре парализовал тысячи людей
Минус на весах за сутки: лучшие варианты разгрузки для быстрого слива лишней воды
Чистые озера и цены ниже сочинских: как провести отпуск на Урале и не пожалеть об отказе от моря
Больше, чем просто обрезка: как ухаживать за пионами после цветения, чтобы они превзошли самих себя
Город замер в ожидании: последствия аварии в Ростове-на-Дону заставили экологов начать замеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.