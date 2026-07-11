Топ-5 самых дешевых стран для отдыха в июле: куда поехать, если бюджет до 150 тысяч

Привычные представления о бюджетном отпуске этим летом меняются прямо на глазах. Пока одни по инерции ищут туры на турецкое побережье, реальность диктует иные условия, где на первый план выходят неожиданные лидеры. Оказывается, перелет через океан в экзотическую страну может обойтись дешевле, чем стандартная поездка в соседний регион.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Слитный купальник

Новый лидер бюджетного отдыха

Статистика показывает, что Турция утратила статус самого доступного варианта для поездки у моря. В лидеры вырвался Таиланд, а именно Паттайя, где стоимость недельного отдыха на двоих с учетом перелета стала минимальной среди популярных курортов. На практике видно, что стоимость перелета перестала быть решающим фактором, так как наземное обслуживание и проживание в азиатском регионе компенсируют транспортные расходы. Это создает интересный прецедент, когда дальнее направление становится выгоднее близкого.

"Сейчас мы наблюдаем уникальный момент, когда Юго-Восточная Азия активно демпингует, чтобы привлечь поток в низкий сезон. Таиланд предлагает отели высокого уровня по цене скромных пансионатов в других странах", — объяснила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Разрыв в цене между первой тройкой рейтинга минимален. Разница в несколько тысяч рублей позволяет туристам выбирать между влажным тропическим климатом, сухой жарой Эмиратов или привычным сервисом Аланьи. Важный нюанс заключается в том, что в расчет брались гостиницы категории 4 звезды. При выборе более бюджетных вариантов размещения расстановка сил может измениться, но общая тенденция остается прежней. Для многих такой поворот становится отличным поводом сменить обстановку и попробовать новый формат отдыха.

Сравнение стоимости популярных направлений

При планировании июля стоит учитывать, что в бюджет до 150 тысяч рублей на двоих вписывается сразу семь направлений. Помимо Таиланда и Турции, в этот список входят ОАЭ, Египет и Иордания. Для тех, кто готов к долгому перелету, открываются возможности отдыха на индийском Гоа или китайском острове Хайнань. Цифры говорят сами за себя: разница между самым дешевым и пятым по счету предложением составляет всего около 14 тысяч рублей. В условиях рынка это считается незначительным вариантом разброса цен.

Направление (курорт) Мин. цена на двоих (тыс. руб.) Таиланд (Паттайя) 112,8 Турция (Аланья) 118,1 ОАЭ (Дубай) 119,5 Египет (Шарм-эль-Шейх) 123,9

"Цены на Хайнань и Гоа сейчас держатся на стабильно низком уровне из-за расширения полетных программ. Если раньше это были эксклюзивные маршруты, то теперь это массовый продукт, который конкурирует с Египтом", — подчеркнул специально для Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Где отдых обойдется дороже всего

Если смотреть на вещи проще, то люксовый сегмент островов остается стабильно дорогим. Маврикий, Сейшелы и Мальдивы не участвуют в гонке за массового туриста через снижение цен. Здесь стоимость начинается от четверти миллиона рублей за базовый пакет. Тот самый секрет доступности Таиланда кроется в сезонности: пока в Азии наступает период дождей, цены падают, хотя фактически погода позволяет комфортно купаться и загорать. Для тех, кто ценит уединение, такие условия часто становятся плюсом. Это осознанное решение для путешественников, знающих особенности климата.

Тренды показывают, что предсказуемость рынка исчезла. Стоимость тура может измениться в течение нескольких часов в зависимости от заполняемости конкретного борта. В высокий сезон надеяться на горящие путевки рискованно, так как спрос превышает предложение. Главное — следить за актуальными предложениями и не бояться менять географию своего отпуска. Часто привычка летать в одни и те же места мешает увидеть более выгодный и интересный путь.

Ответы на популярные вопросы о пляжном отдыхе

Почему Таиланд оказался дешевле Турции?

В летние месяцы в Таиланде наступает переходный сезон, что вынуждает отельеры снижать цены для поддержания загрузки. В Турции же июль — пик сезона с максимальным спросом и соответствующими ценами.

Включено ли питание в стоимость туров по минимальной цене?

Для Таиланда и ОАЭ в минимальную стоимость обычно включены только завтраки. Для Турции и Египта расчет ведется по системе "все включено", что делает их фактически более выгодными при учете расходов на месте.

Нужна ли виза в страны из бюджетного списка?

Большинство направлений первой пятерки, включая Таиланд, Турцию и ОАЭ, являются безвизовыми для россиян или предоставляют визу по прибытии, что упрощает спонтанные поездки.

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