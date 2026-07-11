Где скрываются турецкие Мальдивы? Ищем уединение на диком острове у берегов Антальи

Отпуск в Турции часто превращается в состязание за свободный лежак под шум анимации и звон посуды в ресторанах. Однако в паре десятков километров от популярных курортов ландшафт резко меняется, открывая доступ к местам, где природа сохранила первоначальный вид. Остров Сулуада стал точкой притяжения для тех, кто готов променять сервис отелей на тишину и воду, прозрачность которой сравнима с тропическими архипелагами.

Фото: Own work by Erturkercin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Остров Сулуада

Остров вне отельной зоны

На скалистом участке суши длиной полтора километра нет ни одной постройки, дороги или вышки сотовой связи. Белый песок на западном побережье и бирюзовая вода создают непривычный для региона контраст, из-за чего место называют турецкими Мальдивами. Здесь человек чувствует себя лишь временным гостем, а не хозяином пространства. "Этот участок суши интересен именно своей изоляцией от привычных маршрутов. Стандартные программы с полным пансионом сюда не заглядывают, поэтому поездка всегда превращается в индивидуальный вариант отдыха для ценителей тишины", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин. Жизнь на острове подчинена природным ритмам. Утром к берегу подплывают морские черепахи каретта-каретта. Туристам важно помнить, что трогать животных или подходить слишком близко нельзя. Под водой скрываются полые скалы и сквозные гроты, где свет преломляется, создавая эффект подсвеченных пещер.

Путь через залив Адрасан

Добраться до каменного массива можно только по воде. Основной поток катеров и частных яхт отходит из поселка Адрасан. Морской переход занимает около сорока минут. С борта судна хорошо видны отвесные обрывы береговой линии, которые невозможно рассмотреть с суши.

"Спрос на такие короткие морские прогулки растет, особенно когда места в популярных отелях заканчиваются. Это отличная возможность сменить обстановку и увидеть страну с другой стороны", — пояснила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Поездка обычно занимает световой день. Лодки причаливают к берегу утром и возвращаются в порт до наступления сумерек. Это связано с особым статусом территории, где запрещено любое строительство или организация лагерей.

Параметр Условия на Сулуаде Инфраструктура Полностью отсутствует (нет кафе и магазинов) Связь Сигнал мобильной сети практически не ловится Береговая линия Сочетание мелкой гальки и белого песка

Пещеры и меры предосторожности

Тот самый секрет комфортного посещения острова заключается в правильной подготовке. Поскольку на территории нет тени, кроме узких каменных расщелин, солнцезащитные средства и запас воды становятся жизненной необходимостью. "Берег здесь каменистый, а в воде могут встретиться острые края скал. Чтобы любая деталь прогулки не обернулась травмой, стоит использовать специальную обувь для плавания", — подчеркнул специально для Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин. Любителям сноркелинга советуют внимательно изучать направление течений возле гротов. Вода в заливах спокойная, но из-за отсутствия спасательных постов на берегу ответственность за погружение лежит полностью на пловце. Несмотря на дикий статус места, туристам стоит помнить, что даже короткая ошибка в планировании — отсутствие панамы или воды — может испортить впечатление от поездки.

"На Сулуаде природа диктует свои правила. Здесь нет комфорта курортных зон, но есть подлинность, которую трудно найти на переполненных пляжах", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Главная особенность острова — это возможность остаться наедине с морем. Даже в пик сезона, когда к берегу причаливает несколько лодок, всегда можно найти уединенный процесс отдыха в тени скал или в воде, где дно просматривается на десятки метров вглубь.

Ответы на популярные вопросы о посещении Сулуады

Можно ли остаться на острове с палаткой на ночь?

Нет, Сулуада является охраняемой природной зоной. Кемпинг, разведение костров и ночевки на территории острова строго запрещены правилами береговой охраны.

Есть ли на острове пресная вода и еда?

Источник пресной воды на острове есть (небольшой родник в скалах), но его мощности недостаточно для обеспечения туристов. Кафе и магазинов нет, поэтому всю еду и напитки нужно привозить с собой на катере.

В какое время лучше посещать остров?

Оптимальное время — раннее утро, когда на пляжах меньше людей, а солнце еще не в зените. Большинство туристических лодок прибывает к 11 часам утра и покидает бухты к 16–17 часам.

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