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Что творится на курортах Краснодарского края: ищем свободные места и чистое море в 2026

Туризм

Черноморское побережье в разгар сезона напоминает лоскутное одеяло, где идеально чистые участки берега соседствуют с зонами, вызывающими вопросы у экологов. Пока одни курорты задыхаются от наплыва отдыхающих, соседние поселки пустуют из-за специфических условий или транспортных нюансов. Найти баланс между прозрачной водой и наличием свободного места на гальке становится главной задачей для тех, кто решился на автомобильный вояж к югу.

Пляж на Черном море
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пляж на Черном море

От Анапы до Геленджика: экология и сервис

Ситуация в Анапе в этом сезоне неоднозначная. Туристический поток здесь заметно просел, что напрямую связано с новостями о загрязнении береговой линии мазутом. Несмотря на то, что центральные зоны и пляжи в Витязево привели в порядок, информация об остатках технических веществ в песке продолжает циркулировать в среде путешественников. Это заставляет многих менять привычный вариант отдыха на более предсказуемый Геленджик.

"Направление Анапы сейчас переживает сложный период. Репутационные издержки после экологического инцидента снизили спрос, хотя за состоянием воды следят жестко. Геленджик, напротив, перегружен именно потому, что здесь риски встретить мазут на пляже минимальны", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

В поселках вроде Дивноморского или Архипо-Осиповки свободных мест практически нет. Море в этих точках сохраняет прозрачность, что привлекает толпы людей. На центральных пляжах длиной менее километра в пиковые часы наблюдается настоящий аншлаг. Инфраструктура в виде столовых и магазинов работает на пределе возможностей, а найти бюджетное жилье у воды без бронирования за месяц невозможно.

Курорт Текущая обстановка
Анапа Низкая загрузка, точечные жалобы на экологию
Геленджик (окрестности) Максимальная плотность, чистое море
Туапсинский район Средняя ценовая категория, каменистое дно

Туапсинский район и Сочи: плотность застройки и воды

Лермонтово и Ольгинка традиционно считаются местами для тех, кто ищет экономии. Главный нюанс этих зон — рельеф дна. В Ольгинке за пологий вход в воду приходится платить встречей с крупными валунами под водой, что неудобно для детей. Аренда пляжного инвентаря здесь обходится в среднем в 2500 рублей, что сопоставимо с ценами на гораздо более престижных участках побережья. Любой процесс благоустройства здесь упирается в перенаселенность берега.

"Туристы часто совершают ошибку, выбирая раскрученные поселки в надежде на тишину. В реальности такие места как Агой или Головинка выигрывают у Туапсе и Лазаревского именно за счет отсутствия толчеи и прозрачности прибрежной полосы", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Тот самый секрет спокойного отдыха кроется в Головинке. Поселок долгое время игнорировали из-за железной дороги, проходящей вдоль пляжа. Однако сейчас это превратилось в преимущество: людей в разы меньше, а море чище, чем в Сочи. Для тех, кто привык к сервису, Сочи остается безальтернативным фаворитом. Здесь высокая стоимость размещения оправдывается качеством дорог, обилием развлечений и решением транспортных проблем через электрички.

Если смотреть на вещи проще, отдых на Черном море сегодня требует гибкости. Чем ближе к Сочи, тем плотнее поток машин и людей. Найти уединение можно только в недооцененных точках, где инфраструктура кажется чуть скромнее, зато вода не напоминает взвесь из песка и крема для загара. Любая деталь, от наличия парковки до глубины входа в воду, влияет на итоговое впечатление от южного отпуска.

Ответы на популярные вопросы о пляжном отдыхе

Где сейчас самое чистое море без следов мазута?

Наиболее благополучная обстановка фиксируется в Туапсинском районе (Агой, Ольгинка) и в окрестностях Геленджика (Дивноморское). В Анапе ситуация выровнялась, но шлейф опасений сохраняется.

Стоит ли ехать в Анапу в этом сезоне?

Если в приоритете наличие свободного места на песке и низкие цены — да. Однако нужно быть готовым к тому, что экологические последствия инцидента в отдельных бухтах могут напоминать о себе мутной водой.

Какой курорт выбрать для отдыха с детьми без машины?

Оптимальным вариантом является Лазаревское. Здесь развито железнодорожное сообщение, что позволяет быстро перемещаться вдоль берега, а вход в море на большинстве пляжей галечно-песчаный и достаточно пологий.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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