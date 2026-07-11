Турция преподнесла туристам главный сюрприз сезона: отдых у моря внезапно стал заметно доступнее

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Туризм » Путешествия

Российские туристы получили шанс существенно сэкономить на летнем отдыхе благодаря расширению авиаперевозок на турецком направлении. Дефицит кресел, который долгое время удерживал цены на высоком уровне, сменился избытком предложений после запуска новых рейсов из Санкт-Петербурга, Казани и Сочи. Теперь стоимость пакетных туров по системе "всё включено" опустилась до психологической отметки в 76,8 тысячи рублей на двоих, что делает поездку доступной даже для тех, кто планировал бюджетный отпуск.

Путешествие к морю
Фото: Pravda.ru by Анастасия Крылова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Путешествие к морю

Новые маршруты в Даламан и Анталью

Туроператор "Интурист" пересмотрел полетную сетку на текущий сезон, сделав ставку на расширение географии вылетов. Ключевые изменения коснулись Эгейского побережья: прямые рейсы Turkish Airlines связали Даламан с Санкт-Петербургом и Казанью. Это решение позволило распределить туристический поток и предложить альтернативу привычной Анталье, где также были увеличены квоты на пассажирские места для путешественников из Москвы и регионов.

"Увеличение числа рейсов — это всегда прямая выгода для потребителя. Когда на направлении появляется избыток провозных мощностей, туроператоры вынуждены снижать цены, чтобы заполнить борта. Сейчас мы видим именно такой процесс, который продлится как минимум до завершения высокого сезона", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Из петербургского аэропорта Пулково лайнеры в Анталью теперь отправляются пять раз в неделю (понедельник, вторник, четверг, пятница и воскресенье). Масштабная летняя программа рассчитана на бесперебойную работу до середины октября 2026 года, что захватывает и наиболее комфортный бархатный сезон в Турции.

Анализ цен: Пулково, Казань и южные хабы

Массовый запуск рейсов привел к коррекции прайс-листов. Наиболее привлекательные условия сейчас сформированы для вылетов из Северной столицы в Даламан. Рейсы выполняются дважды в неделю (четверг и воскресенье), а стоимость шестидневного тура на двоих начинается от 76,8 тысячи рублей. Важно учитывать, что норма бесплатного багажа на этом маршруте зафиксирована на уровне 15 кг.

Для жителей Поволжья вылеты в Даламан доступны по вторникам и субботам. Здесь минимальный чек за неделю отдыха составляет 93,5 тысячи рублей на двоих, однако норма багажа выше — 20 кг. Жители южных регионов могут воспользоваться рейсами авиакомпании "ИрАэро" из Сочи. Гарантированные кресла позволяют улететь в Анталью ежедневно (от 120 тыс. руб. за неделю) или в Аланью через аэропорт Газипаша (от 122 тыс. руб.).

Где искать самые дешевые предложения

Рыночная конкуренция вынуждает туроператоров выбрасывать "горящие" путевки. Эксперты отмечают, что текущая ситуация напоминает условия, при которых можно организовать бюджетный отдых в июле даже при ограниченных средствах. Согласно статистике агрегаторов, минимальные цены на эконом-отели Антальи с вылетом из Москвы сейчас опускаются до 82 тысяч рублей на двоих.

"При выборе таких дешевых туров необходимо внимательно изучать отзывы об отелях. Часто низкий чек обусловлен тем, что гостиница находится на значительном удалении от моря или предлагает ограниченный сервис. Однако для тех, кому важен сам факт перелета и базовое питание, это отличный финансовый маневр", — пояснил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Популярная ошибка туриста Рекомендация экспертов
Бронирование только из Москвы Проверять вылеты из СПб и Казани — новые рейсы там дешевле
Игнорирование норм багажа Уточнять лимиты (15 или 20 кг), чтобы не доплачивать в аэропорту
Ожидание осени ради скидок Бронировать сейчас, пока действует избыток кресел в июле-августе
Поиск только отелей Антальи Рассмотреть Даламан и регион Мугла — там цены сейчас ниже

Ответы на популярные вопросы о турах в Турцию

1. Как расширение полетной программы повлияло на стоимость отдыха?
Увеличение количества рейсов привело к росту предложения над спросом, что заставило туроператоров снизить цены на 15-20% по сравнению с началом сезона. Теперь пакетные туры в Даламан из регионов стоят дешевле, чем аналогичные предложения в Анталью месяц назад.

2. Есть ли различия в условиях перевозки на новых рейсах?
Да, условия зависят от города вылета и авиакомпании. Так, при перелете из Санкт-Петербурга норма багажа составляет 15 кг, в то время как из Казани и Сочи она увеличена до 20 кг. Рекомендуется проверять эти данные до покупки тура, чтобы избежать переплат.

3. До какого времени продлятся выгодные цены?
Полетные программы официально утверждены до середины октября 2026 года. Однако наиболее "вкусные" предложения по горящим ценам доступны именно сейчас, так как операторы стремятся гарантировать загрузку новых бортов в разгар лета.

4. В какие аэропорты Турции летать выгоднее всего?
В данный момент наиболее низкие цены зафиксированы на рейсы в аэропорт Даламан. Также бюджетные варианты можно найти при перелете в Аланью через аэропорт Газипаша, который является более экономичной альтернативой перегруженному центральному хабу Антальи.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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