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Турция в этом году не спешит прощаться: по прогнозам экспертов бархатный сезон дотянется до ноября

Туризм

Лето в Турции не спешит к финалу. Турецкое побережье продолжает манить туристов даже тогда, когда во многих северных широтах уже готовят теплые куртки. Бархатный сезон обещает затянуться до ноября.

Бодрум, Турция, бассейн
Фото: Pravda.Ru by Наталья Мурзинова is licensed under All Rights Reserved
Бодрум, Турция, бассейн

Турция продлевает курортный сезон

Туроператор из Бодрума и член Ассоциации туроператоров Турции Акын Беке в интервью РИА Новости заявляет о стабильно высоком спросе. Отели заполнены на 80-90%. После весенних геополитических штормов турецкая туристическая отрасль выровнялась, достигнув показателей 2025 года. Климат позволяет продлить комфортное купание на долгий срок.

"Рост интереса к покупкам на курортах меняет привычки людей. Турция научилась продавать не только море, но и полноценный шопинг", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик Илья Роденко.

Статистика и российский турпоток

Россияне сохраняют лидерство по числу визитов. Четыре года подряд именно наши туристы обеспечивают основной поток. В 2025 году Турцию посетили 6,9 млн граждан РФ. Это весомые 13% от общего числа иностранных гостей. Спонтанные путешествия становятся нормой, многие ждут горящих предложений перед самым вылетом.

Показатель Данные
Доля россиян в турпотоке Более 13%
Число визитов в 2025 году Около 6,9 млн

Тем временем другие направления пытаются конкурировать, но дефицит бензина и логистика часто делают выбор в пользу турецкого берега более логичным.

Новые точки притяжения на карте

Анталья остается классикой, но вектор интересов смещается. Путешественники осваивают торговые центры Стамбула чаще, чем раньше. Растет внимание к Бодруму и живописному побережью Эгейского моря.

"Направление устойчиво, но важно следить за изменениями в правилах въезда. Бронирование стоит планировать с учетом всех страховых нюансов", — пояснила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму  Ирина Соколова.

Ответы на популярные вопросы о поездках в Турцию

Какая погода ожидается в ноябре?

Воздух остается теплым, подходит для экскурсий и длительных прогулок. Вода начинает остывать, но для закаленных купальщиков сезон продолжается.

Выгодно ли ехать в конце сезона?

Цены на отели часто снижаются, а сервис остается на уровне. Это идеальное время для тех, кто не любит изнуряющую жару.

Нужна ли страховка?

Обязательно. Риски в жарком климате никто не отменял, а качественное страхование спасает от крупных расходов при любых ЧП.

Стоит ли посещать Стамбул осенью?

Осень — лучшее время для города: нет духоты, комфортно гулять по историческим кварталам и наслаждаться кухней.

"Безопасность туристов — вопрос комплексный. Перед покупкой тура проверяйте репутацию туроператора и условия защиты в непредвиденных ситуациях", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

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Экспертная проверка: аналитик туристического рынка Илья Роденко, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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