Номер за 5000 рублей на экваторе: как улететь туда, где отель стоит дешевле вашего обеда

Когда расходы на привычные курорты растут, а толпы отдыхающих мешают разглядеть горизонт, внимание переключается на экваториальные направления. В Гвинейском заливе расположилось государство Сан-Томе и Принсипи, где природа сохраняет свой первозданный ритм, а стоимость проживания остается на уровне внутренних направлений. Это место подходит тем, кто ищет уединение и чистую воду без лишнего шума.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дикий пляж с песчаным берегом

Логистика и правила въезда

Добраться до островов можно через Лиссабон, откуда совершаются регулярные рейсы. Дорога от аэропорта до столицы занимает около 15 минут, что значительно экономит время. Для граждан России действует безвизовый режим, поэтому бумажные хлопоты сводятся к минимуму — достаточно оплатить небольшой экологический сбор на границе. Стоимость размещения в качественных отелях начинается от 5000 рублей за сутки, что делает такой вариант привлекательным по сравнению с раскрученными пляжными гигантами.

"В Гвинейском заливе инфраструктура еще не успела стать конвейерной, поэтому здесь сохраняется искреннее отношение к гостю. За те же деньги, что в других странах тратятся на скромный номер, здесь можно получить полноценный эко-отдых без толчеи и наценок", — объяснила менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Основной остров Сан-Томе запоминается колониальной архитектурой и плотными тропическими лесами. Тот самый секрет комфорта заключается в посещении острова Ролаш на юге — через него проходит линия экватора. Курортная жизнь здесь лишена суеты: цены на продукты и экскурсии остаются доступными, а безопасность позволяет спокойно изучать местный быт. Внимательное отношение к деталям при выборе жилья гарантирует качественный сервис даже в отдаленных точках.

Остров Принсипи: заповедный покой

Отправиться на остров Принсипи стоит ради тишины, ведь перелет от столицы занимает всего полчаса. Это место имеет статус биосферного заповедника ЮНЕСКО, где растительный мир и зеленые утесы преобладают над застройкой. Главная деталь ландшафта — полное отсутствие массового туризма, что позволяет наблюдать за морскими черепахами прямо на пляже.

Остров Сан-Томе Остров Принсипи Колониальная архитектура и музеи Эко-лоджи и заповедные тропы Развитая городская среда Абсолютное уединение в джунглях

"Направление остается экзотическим, поэтому риски для здоровья здесь такие же, как в любых тропиках. Главное — следить за качеством питьевой воды и не забывать о защите от солнца, иначе любая неосторожность превратит отпуск в проблему", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по туристической безопасности Роман Ларин.

Наиболее удачный период для посещения выпадает на летние месяцы. В это время влажность снижается, а океан остается спокойным. Местные жители настроены дружелюбно, а отсутствие шумных дискотек компенсируется живыми звуками природы. Итоговое решение о поездке принимают те, кому важен визуальный ряд и спокойный темп жизни, а не количество ресторанов на квадратный метр.

"Мы видим, что спрос на нестандартные маршруты растет, когда на популярных курортах начинается перегрев цен. Сан-Томе — это честный продукт для тех, кто понимает ценность тишины и не гонится за брендами", — подчеркнул аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Подобный процесс смены интересов аудитории логичен. Острова предлагают то, что давно утратили крупные туристические узлы — возможность остаться наедине с океаном.

Ответы на популярные вопросы о Сан-Томе

Нужна ли виза в Сан-Томе и Принсипи?

Граждане России могут посещать страну без визы на срок до 15 дней. На границе заполняется простая форма и оплачивается сбор.

Какую валюту брать с собой?

Оптимальным выбором будет евро, так как местная добра привязана к этой валюте. Карты принимают далеко не везде, поэтому важно иметь запас наличных.

Безопасно ли там находиться?

Государство считается одним из самых спокойных в Африке. Уровень преступности низкий, но гигиена в тропиках требует стандартного внимания к воде и пище.

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