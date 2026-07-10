Россияне теперь могут въехать в Тайвань через браузер: как оформить электронную визу дистанционно

С 7 июля 2026 года Тайвань распахнул двери для российских путешественников, запустив систему электронных виз. Программа стартовала в тестовом режиме, рассчитанном на год. Если эксперимент покажет приток туристов, правила могут закрепить на постоянной основе.

Фото: Wikipedia by 毛貓大少爺, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тайвань

Визовый прорыв для россиян

Раньше заветный штамп в паспорте требовал личного похода в консульство, долгого ожидания и бумажной волокиты. Теперь всё решается через браузер. Для жителей Сибири и Дальнего Востока, которым удобнее добираться до Тайваня, чем до Москвы, это стало спасением.

"Получение "бумажной" визы было возможно только в одном офисе в России — в Москве, что значительно осложняло процедуру, например, жителям Дальнего Востока и Сибири, откуда летать на Тайвань гораздо удобнее. При этом виза обычно оформлялась в течение недели", — пояснил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Как оформить e-Visa: пошагово

Вся процедура проходит на официальном портале Бюро консульских дел Тайваня. Путешественнику нужен лишь загранпаспорт, действующий минимум полгода после поездки.

Алгоритм прост: заполняете анкету на английском, загружаете цветное фото на белом фоне и копию данных паспорта. Иногда миграционные службы могут запросить документы, подтверждающие платежеспособность: справку с работы, выписку со счета, бронь отеля и билеты. Бронирование авиабилетов — критический этап, поэтому лучше заранее озаботиться маршрутом.

"Процедура заполнения анкеты достаточно простая и понятная, много времени она не занимает. В целом, даже не очень подготовленный турист справится за 30-40 минут", — отметила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Цена вопроса и нюансы оплаты

Виза выдается как однократная, разрешая пребывание на острове до 30 дней. Стоимость составляет 1646 тайваньских долларов, включая сбор за онлайн-транзакцию (примерно 55 долларов США).

Параметр Детали Тип визы Электронная (e-Visa), однократная Срок действия До 30 дней Возможность оплаты Карты Visa, MasterCard, JCB зарубежных банков

Важный момент: карты UnionPay система не принимает. Если нет иностранной карты, туроператоры берут организацию оплаты на себя в рамках полноценного тура.

Что говорят эксперты о спросе

Сможет ли Тайвань конкурировать за кошелек россиянина с Турцией или Анапой? Рынок настроен скептично. Упрощение визы — это шаг, но не панацея.

"Для серьезного увеличения спроса необходимы прямые рейсы и активное продвижение на российском рынке. Пока Тайвань остается интересной, но нишевой дестинацией", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru специалист по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Ответы на популярные вопросы о Тайване

Нужна ли виза гражданам РФ с 7 июля 2026 года?

Да, въезд осуществляется по электронной визе, которую можно оформить дистанционно.

Сколько стоит оформление электронной визы?

Общая сумма составляет 1646 тайваньских долларов, включая комиссию системы.

Можно ли оплатить визу картой МИР или UnionPay?

Нет, система принимает только карты Visa, MasterCard и JCB иностранных эмитентов.

Требуются ли дополнительные документы для россиян?

В отличие от граждан ряда стран СНГ, россиянам не нужны ВНЖ или визы других государств — достаточно стандартного загранпаспорта.

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