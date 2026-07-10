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Эмираты для россиян стал ближе: туроператор запускает прямые рейсы в ОАЭ из 11 городов

Туризм

Туроператор FUN&SUN открывает небо над ОАЭ сразу из 11 российских городов. Авиарейсы flydubai свяжут Москву, Петербург, Казань, Уфу и другие мегаполисы с арабской сказкой. Программа рассчитана на долгий срок — с августа текущего года вплоть до мая 2027 года.

Путешествие к морю
Фото: Pravda.ru by Анастасия Крылова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Путешествие к морю

Новые горизонты: полетная программа в Эмираты

Пассажирам предлагают не просто место в салоне, а пакетный стандарт: 20 кг багажа и 7 кг ручной клади. Младенцам полагается своя норма — 10 кг багажа. Питание включено в стоимость, что избавляет от лишних трат в небе.

"Рынок авиаперевозок в 2026 году стал напоминать лотерею, где только гарантированные блоки мест спасают турпоток от хаоса. Запуск таких программ из регионов — это единственно верный путь сохранения доступности направления", — констатировал аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Математика комфортного отдыха

В системе туроператора сейчас загружено 130 отелей, и это число растет. Летний прайс выглядит конкурентно на фоне других направлений, где стоимость туров часто не соответствует уровню сервиса.

Объект (Эмират) Старт цен (на чел.)
Rove Al Marjan Island 3* (Рас-эль-Хайма) от 59,2 тыс. руб.
Amwaj Rotana JBR 5* (Дубай) от 70 тыс. руб.
Rixos Bab Al Bahr 5* (Рас-эль-Хайма) от 114 тыс. руб.

Для сравнения, поездки в другие страны часто не дают такой стабильности. Если в Турции туристы теперь больше сосредоточены на шопинге, то в Эмиратах фокус остается на пляжном релаксе.

Рас-эль-Хайма против Дубая: летняя стратегия

Летом акцент смещается в Рас-эль-Хайму. В компании поясняют: погода здесь мягче, а пляжный отдых обходится дешевле. Дубай же остается выбором для тех, кто ищет премиальный сервис JBR и активность больших городов.

"Выбор между Дубаем и Рас-эль-Хаймой летом — это вопрос готовности к жаре. В первом комфортнее перемещаться между отелями, во втором — выгоднее держать пакетную стоимость в пляжной зоне", — пояснила менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Битва туроператоров за пассажира

Рынок оживает. Другие игроки, такие как "Русский Экспресс", Space Travel и "Интурист", также активно скупают блоки мест у авиаперевозчиков. Спрос на ОАЭ в августе грозит вернуться к пиковым докризисным показателям. Тарас Кобищанов прямо указывает: рынок нащупал дно и начал стремительный разворот к прежним объемам.

Ответы на популярные вопросы о поездках в ОАЭ

Нужно ли питание при длительном перелете в Эмираты?

Да, полетная программа flydubai включает питание на борту, что критично для семей с детьми при перелетах из отдаленных регионов.

В чем преимущество летнего отдыха в Рас-эль-Хайме?

Более доступные цены на отельные цепочки уровня 5* и комфортные микроклиматические условия для пляжного отдыха.

Какие нормы провоза багажа действуют на рейсах?

Взрослый пассажир может взять 20 кг багажа и 7 кг ручной клади, для младенцев предусмотрен отдельный лимит — 10 кг багажа и 5 кг ручной клади.

Когда покупать тур, чтобы не переплатить?

Туроператоры уже открыли гарантированные блоки, поэтому цены на август-сентябрь зафиксированы и доступны для бронирования через турагентов.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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