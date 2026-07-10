Туроператор FUN&SUN открывает небо над ОАЭ сразу из 11 российских городов. Авиарейсы flydubai свяжут Москву, Петербург, Казань, Уфу и другие мегаполисы с арабской сказкой. Программа рассчитана на долгий срок — с августа текущего года вплоть до мая 2027 года.
Пассажирам предлагают не просто место в салоне, а пакетный стандарт: 20 кг багажа и 7 кг ручной клади. Младенцам полагается своя норма — 10 кг багажа. Питание включено в стоимость, что избавляет от лишних трат в небе.
"Рынок авиаперевозок в 2026 году стал напоминать лотерею, где только гарантированные блоки мест спасают турпоток от хаоса. Запуск таких программ из регионов — это единственно верный путь сохранения доступности направления", — констатировал аналитик туристического рынка Илья Роденко.
В системе туроператора сейчас загружено 130 отелей, и это число растет. Летний прайс выглядит конкурентно на фоне других направлений, где стоимость туров часто не соответствует уровню сервиса.
|Объект (Эмират)
|Старт цен (на чел.)
|Rove Al Marjan Island 3* (Рас-эль-Хайма)
|от 59,2 тыс. руб.
|Amwaj Rotana JBR 5* (Дубай)
|от 70 тыс. руб.
|Rixos Bab Al Bahr 5* (Рас-эль-Хайма)
|от 114 тыс. руб.
Для сравнения, поездки в другие страны часто не дают такой стабильности. Если в Турции туристы теперь больше сосредоточены на шопинге, то в Эмиратах фокус остается на пляжном релаксе.
Летом акцент смещается в Рас-эль-Хайму. В компании поясняют: погода здесь мягче, а пляжный отдых обходится дешевле. Дубай же остается выбором для тех, кто ищет премиальный сервис JBR и активность больших городов.
"Выбор между Дубаем и Рас-эль-Хаймой летом — это вопрос готовности к жаре. В первом комфортнее перемещаться между отелями, во втором — выгоднее держать пакетную стоимость в пляжной зоне", — пояснила менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.
Рынок оживает. Другие игроки, такие как "Русский Экспресс", Space Travel и "Интурист", также активно скупают блоки мест у авиаперевозчиков. Спрос на ОАЭ в августе грозит вернуться к пиковым докризисным показателям. Тарас Кобищанов прямо указывает: рынок нащупал дно и начал стремительный разворот к прежним объемам.
Да, полетная программа flydubai включает питание на борту, что критично для семей с детьми при перелетах из отдаленных регионов.
Более доступные цены на отельные цепочки уровня 5* и комфортные микроклиматические условия для пляжного отдыха.
Взрослый пассажир может взять 20 кг багажа и 7 кг ручной клади, для младенцев предусмотрен отдельный лимит — 10 кг багажа и 5 кг ручной клади.
Туроператоры уже открыли гарантированные блоки, поэтому цены на август-сентябрь зафиксированы и доступны для бронирования через турагентов.
Последние заявления турецкой стороны на саммите НАТО ставят под вопрос будущее многолетнего партнерства и требуют от Москвы решительных контрмер.