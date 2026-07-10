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Черногория неожиданно рванула в топ летних поездок: места в отелях тают прямо на глазах

Туризм

Черногория этим летом стала для россиян направлением, где спрос растет быстрее предложения. Билеты на рейсы ПАКС раскупают до конца программы, а отели 4 и 5* набирают популярность быстрее остальных. Ошибка многих туристов проста: они откладывают бронь, надеясь на свободные места и прежние цены. На этом направлении промедление уже стоит выбора — особенно если нужен хороший перелет и отель у моря.

Черногория
Фото: Wikimedia Commons by Arno Hoyer, This file, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Черногория

Черногория — главный хит сезона

Этим летом балканское направление вырывается в лидеры предпочтений российских туристов. Туроператор ПАКС фиксирует рост продаж на 40% по сравнению с прошлым годом. Спрос на отели премиального уровня здесь стабильно движется вверх, несмотря на общую динамику рынка, где бронирование авиабилетов 2026 превратилось в игру на выживание.

Черногория удерживает позиции за счет понятного сервиса и отсутствия бумажной волокиты. Путешественникам не нужно тратить время на сборы документов, что критически важно в условиях, когда летние маршруты по Москве или поездки в соседние регионы кажутся предсказуемыми. Туристы выбирают Адриатику за чистоту воды, кухню и отсутствие языкового барьера. Об этом в интервью "Вестнику АТОР" рассказала заместитель генерального директора по продвижению ПАКС Любовь Чучмаева.

"Мы видим устойчивый ажиотаж. Туристы голосуют кошельком за предсказуемый комфорт и логистический порядок", — резюмировал аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Логистика и полная загрузка рейсов

Эксклюзивная полетная программа ПАКС в Тиват через Ереван стала спасательным кругом для организованного туризма. Авиакомпания FlyOne Armenia выполняет рейсы трижды в неделю. Самолеты забиты под завязку: загрузка достигает 100%. Туроператор придерживается стратегии сдерживания затрат — стоимость перелета осталась на уровне 2025 года, что выглядит почти чудом на фоне роста цен на авиатопливо.

Альтернативный сегмент — регулярные рейсы GDS через Баку, Стамбул или Белград — закрывает спрос из регионов: Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Сочи. Вскоре добавятся вылеты из Нижнего Новгорода. Впрочем, если сравнивать с южными направлениями РФ, где отдых в Анапе или другие курорты испытывают логистический стресс, Черногория выглядит островком стабильности.

"Свободных мест до конца сезона нет. Глубина продаж по нашим блочным турам дотянулась до октября", — подчеркнула менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Безвизовый въезд как якорь спроса

Статус безвизовой страны — главный козырь Черногории. Хотя визовые центры открылись для граждан других государств (Армении, Киргизии), россиян это не касается. В ПАКС настроены прагматично: правительство Черногории понимает, что туристический поток из РФ приносит реальную прибыль. Надежда на сохранение безвиза в 2027 году велика.

Эксперты полагают, что любые изменения визового режима приведут к отсеву части аудитории. Однако ядро клиентов, привыкших к качественному отдыху, останется. Для них путешествие по Беларуси или другим безвизовым странам — лишь временная замена, когда хочется сменить декорации, не переплачивая за формальности.

Характеристика Детали направления
Полетная программа Эксклюзивные блоки FlyOne через Ереван
Визовые условия Отсутствие визы для граждан РФ

"Даже если правила изменятся, спрос на премиум-отели не рухнет. Люди платят за сервис, а не за отсутствие штампа в паспорте", — заметил туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о Черногории

Чем Черногория лучше других курортов Европы?

Отсутствием виз, понятным языком и стабильной инфраструктурой, которая выигрывает конкуренцию за счет сочетания качественного морского отдыха и экскурсионных программ.

Стоит ли опасаться отмены безвиза?

Риск существует из-за давления ЕС, но экономическая выгода от российского турпотока пока удерживает правительство Черногории от ввода ограничений.

Какие отели сейчас в топе спроса?

Россияне активно бронируют сегмент 4* и 5*. Особенно выделяется открытие Mövenpick Hotel & Residences Teuta Kotor Bay в Рисане.

Как изменится цена в 2027 году?

Больше всего на стоимость будет влиять авиаперевозка и доступность авиатоплива, а не визовые сборы.

Кажется, что Черногория слишком мала для такого напора туристов. Есть ли риск, что уровень сервиса упадет из-за перегрузки?

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Экспертная проверка: Аналитик туристического рынка Илья Роденко, Менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, Туроператор Максим Ланин
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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