Черногория неожиданно рванула в топ летних поездок: места в отелях тают прямо на глазах

Черногория этим летом стала для россиян направлением, где спрос растет быстрее предложения. Билеты на рейсы ПАКС раскупают до конца программы, а отели 4 и 5* набирают популярность быстрее остальных. Ошибка многих туристов проста: они откладывают бронь, надеясь на свободные места и прежние цены. На этом направлении промедление уже стоит выбора — особенно если нужен хороший перелет и отель у моря.
Этим летом балканское направление вырывается в лидеры предпочтений российских туристов. Туроператор ПАКС фиксирует рост продаж на 40% по сравнению с прошлым годом. Спрос на отели премиального уровня здесь стабильно движется вверх, несмотря на общую динамику рынка, где бронирование авиабилетов 2026 превратилось в игру на выживание.
Черногория удерживает позиции за счет понятного сервиса и отсутствия бумажной волокиты. Путешественникам не нужно тратить время на сборы документов, что критически важно в условиях, когда летние маршруты по Москве или поездки в соседние регионы кажутся предсказуемыми. Туристы выбирают Адриатику за чистоту воды, кухню и отсутствие языкового барьера. Об этом в интервью "Вестнику АТОР" рассказала заместитель генерального директора по продвижению ПАКС Любовь Чучмаева.
"Мы видим устойчивый ажиотаж. Туристы голосуют кошельком за предсказуемый комфорт и логистический порядок", — резюмировал аналитик туристического рынка Илья Роденко.
Эксклюзивная полетная программа ПАКС в Тиват через Ереван стала спасательным кругом для организованного туризма. Авиакомпания FlyOne Armenia выполняет рейсы трижды в неделю. Самолеты забиты под завязку: загрузка достигает 100%. Туроператор придерживается стратегии сдерживания затрат — стоимость перелета осталась на уровне 2025 года, что выглядит почти чудом на фоне роста цен на авиатопливо.
Альтернативный сегмент — регулярные рейсы GDS через Баку, Стамбул или Белград — закрывает спрос из регионов: Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Сочи. Вскоре добавятся вылеты из Нижнего Новгорода. Впрочем, если сравнивать с южными направлениями РФ, где отдых в Анапе или другие курорты испытывают логистический стресс, Черногория выглядит островком стабильности.
"Свободных мест до конца сезона нет. Глубина продаж по нашим блочным турам дотянулась до октября", — подчеркнула менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.
Статус безвизовой страны — главный козырь Черногории. Хотя визовые центры открылись для граждан других государств (Армении, Киргизии), россиян это не касается. В ПАКС настроены прагматично: правительство Черногории понимает, что туристический поток из РФ приносит реальную прибыль. Надежда на сохранение безвиза в 2027 году велика.
Эксперты полагают, что любые изменения визового режима приведут к отсеву части аудитории. Однако ядро клиентов, привыкших к качественному отдыху, останется. Для них путешествие по Беларуси или другим безвизовым странам — лишь временная замена, когда хочется сменить декорации, не переплачивая за формальности.
|Характеристика
|Детали направления
|Полетная программа
|Эксклюзивные блоки FlyOne через Ереван
|Визовые условия
|Отсутствие визы для граждан РФ
"Даже если правила изменятся, спрос на премиум-отели не рухнет. Люди платят за сервис, а не за отсутствие штампа в паспорте", — заметил туроператор Максим Ланин.
Отсутствием виз, понятным языком и стабильной инфраструктурой, которая выигрывает конкуренцию за счет сочетания качественного морского отдыха и экскурсионных программ.
Риск существует из-за давления ЕС, но экономическая выгода от российского турпотока пока удерживает правительство Черногории от ввода ограничений.
Россияне активно бронируют сегмент 4* и 5*. Особенно выделяется открытие Mövenpick Hotel & Residences Teuta Kotor Bay в Рисане.
Больше всего на стоимость будет влиять авиаперевозка и доступность авиатоплива, а не визовые сборы.
Кажется, что Черногория слишком мала для такого напора туристов. Есть ли риск, что уровень сервиса упадет из-за перегрузки?
Последние заявления турецкой стороны на саммите НАТО ставят под вопрос будущее многолетнего партнерства и требуют от Москвы решительных контрмер.