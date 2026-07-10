Отдых на природе начинался безоблачно: какие ошибки вынуждают ехать с пикника прямо в больницу

Лето превращает каждый вечер на свежем воздухе в маленькое приключение. Однако неорганизованный пикник легко перерастает в больничный лист. Специалисты Роспотребнадзора просят не терять бдительность при выборе локаций и продуктов.

Фото: unsplash.com is licensed under Free to use under the Unsplash License Пикник

Правила продуктовой корзины на природе

Забудьте про стихийные рынки вдоль дорог. Опасные микробы "любят" сомнительное мясо и продукты без сертификатов. Отоваривайтесь только в стационарных торговых центрах, где соблюдают температурный режим. Мясо, рыбу и молочку перевозите исключительно в сумке-холодильнике. Сырые ингредиенты изолируйте от готовых закусок — это исключит перекрестное заражение.

"Перевозка продуктов без термоизоляции в жару превращает обычный ланч в термостат для роста бактерий. Правило трех часов: спустя это время любая скоропортящаяся еда на солнце становится токсичной", — предупредил эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Гигиена вне дома: как не подхватить инфекцию

Мойте овощи и фрукты до выезда на природу. Дома проще контролировать качество воды. Нож и разделочную доску держите в чистоте — нарезайте продукты прямо перед подачей. Для питья используйте бутилированную или кипяченую воду. Не допускайте детей к водоемам, если летние маршруты парков или пляжей не оборудованы спасателями.

"Соблюдение регламента очистки рук с антисептиком снижает риск кишечных расстройств на 70% даже в полевых условиях. Детям стоит объяснять, почему речная вода — не питьевая", — отметил специалист по семейному туризму Мария Дементьева.

Защита от насекомых и палящего солнца

Клещи и комары активны в высокой траве и у воды. Заправляйте брюки в носки, а рубашки в брюки — это работает лучше любых спреев. Против ожогов поможет закрытая одежда из натуральных тканей и крем с SPF. Избегайте пляжей при опасной аномальной жаре в полуденный зной.

Параметр Природный пикник Источник воды Бутилированная (обязательно) Хранение еды Сумка-холодильник

"Риск теплового удара выше у тех, кто пренебрегает головным убором в пиковые часы. Организм теряет влагу быстрее, чем подает сигналы о критической ситуации", — констатировала эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Ответы на популярные вопросы о безопасности отдыха

Чем опасна вода в озерах для детей?

В несанкционированных водоемах велик риск заражения паразитами и кишечными инфекциями из-за отсутствия санитарного контроля.

Почему важно заправлять брюки в носки?

Так вы препятствуете клещам добраться до кожи. Это базовая мера механической защиты.

Как определить, пригоден ли пляж для купания?

Официально оборудованные зоны проходят проверку Роспотребнадзора на качество воды и дна.

Можно ли покупать мясо на трассе, если оно выглядит свежим?

Нет. Температурные скачки в автомобиле и отсутствие ветеринарных документов делают покупку опасной для жизни.

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