Страна, о которой редко вспоминают перед отпуском: она скрывает места, похожие на другую планету

Таджикистан остается направлением для тех, кто ищет физического присутствия в истории. Здесь девять из десяти пройденных километров приходятся на горы, а Памирский тракт заставляет технику и людей работать на пределе возможностей. Рассказываем, как устроена логистика и быт в самой высокогорной стране СНГ.

Фото: commons.wikimedia by Irene2005 is licensed under Flickr Памир, Таджикистан

Душанбе и окрестности

Столица Таджикистана за сто лет превратилась из кишлака в город с широкими проспектами. Центр Душанбе спроектирован с имперским размахом: здесь установлен памятник Исмоилу Сомони и находится дворец Кохи Навруз. В Национальном музее древностей хранится тринадцатиметровый Будда, возраст которого превышает 1600 лет. Город служит базой для вылазок в Гиссарскую крепость, расположенную в 30 километрах. Ее ворота XVI века охраняли караваны Великого шелкового пути, а современная реконструкция позволила восстановить масштаб цитадели.

"Для комфортного знакомства с регионом лучше выбирать отели в центре Душанбе, так как отсюда начинается большинство радиальных маршрутов к озерам и ущельям", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Ущелье Варзоб — ближайшая к столице природная локация. Всего 20 минут в пути переводят туриста из ритма мегаполиса в условия дикой природы с тридцатиметровым водопадом Гусгарф. Для тех, кто планирует отдых в июне, это оптимальное место, чтобы адаптироваться к местному климату перед серьезными восхождениями.

Фанские горы

Фанские горы — это концентрация ледниковых озер с водой разных оттенков. Самое известное, Искандеркуль, находится на высоте 2195 метров. Озеро названо в честь полководца Искандера Зулькарнайна, более известного как Александр Македонский. Походы в этом районе требуют автономности: на маршрутах к Алаудинским или Куликалонским озерам нет гостевых домов. Туристы используют палатки и горелки, преодолевая перевалы высотой до 4740 метров.

"Фанские горы — зона ответственности самого туриста. Здесь нужна качественная обувь, трекинговые палки и запас еды, так как ближайшая точка снабжения может быть в двух днях пути", — отметил специально для Pravda.Ru эксперт по активному отдыху Алексей Трусов.

Локация Особенности Искандеркуль Высота 2195 м, бирюзовая вода, доступность на авто. Ак-Байтал Перевал 4655 м, высшая точка Памирского тракта. Саразм Древнее городище, объект ЮНЕСКО, возраст 5000 лет.

Памирский тракт

Памирский тракт — это 1300 километров дороги между Душанбе и Ошем. Маршрут проходит вдоль границы с Афганистаном по реке Пяндж. Это суровое испытание для экспедиционных машин: асфальт часто сменяется грейдером. Самая высокая точка — перевал Ак-Байтал (4655 м), где содержание кислорода в воздухе заметно снижено. В этом направлении Азии туристы ищут не комфорт, а проверку на прочность.

"На Памире страховка — не формальность, а необходимость. Логистика сложная, медицинская помощь может быть далеко, поэтому полис должен покрывать вертолетную эвакуацию", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru специалист по страхованию Ольга Волкова.

Северный вектор: Худжанд и Саразм

Худжанд, один из старейших городов региона, расположен на Сырдарье. Здесь находится рынок Панчшанбе и реконструированная крепость. Для тех, кто предпочитает поездки с детьми, город удобен развитой инфраструктурой и наличием Кайраккумского водохранилища. Недалеко от Пенджикента лежит Саразм — археологический памятник, возраст которого превышает пять тысячелетий. Это древнейшее оседлое поселение Центральной Азии.

В вопросах питания стоит проявлять осторожность. Местная гастрономическая культура завязана на жирных мясных блюдах и обилии лепешек. Проблемы с документами в аэропорту случаются редко, если соблюдать правила пребывания до 90 дней, в отличие от случаев, когда происходит провокация и отказ в посадке по надуманным предлогам в европейских хабах.

Ответы на популярные вопросы

Нужна ли виза в Таджикистан?

Гражданам РФ виза не требуется, если срок пребывания не превышает 90 дней.

Когда лучше ехать на Памир?

Оптимальное окно для прохождения Памирского тракта — с июля по сентябрь, когда перевалы свободны от снега.

Какую валюту брать с собой?

В стране используется сомони. В городах работают обменные пункты, принимающие рубли, доллары и евро.

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