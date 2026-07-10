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Июль должен был стать золотым месяцем для Турции, но случилось обратное: отели начали распродавать номера

Туризм » Путешествия

Турецкие отельеры пошли на экстренные меры, чтобы удержать российский поток в разгар летнего сезона: вместо традиционного июльского подорожания на рынке зафиксирован аномальный ценопад. Снижение спроса вынудило владельцев гостиниц выставить спецпредложения с дисконтом до 20%, пытаясь конкурировать с более доступными направлениями. Для туристов это редкий шанс забронировать премиальный отдых по цене "горящего" тура, однако эксперты советуют не терять бдительность при оценке итоговой стоимости поездки.

Турецкий курорт Айвалык
Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Botev, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Турецкий курорт Айвалык

Почему в Турции падают цены в пик сезона

Июль традиционно считается самым дорогим месяцем для отдыха на анталийском побережье, но текущий год сломал привычные рыночные механизмы. Из-за замедления темпов бронирования многие объекты размещения столкнулись с риском недозагрузки. В результате отели начали предлагать скидки, которые исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе назвала беспрецедентными для середины лета.

Несмотря на стремление сэкономить, россияне все чаще совмещают пляжный отдых с посещением крупных торговых узлов. Сейчас отдых в Турции часто превращается в штурм торговых центров, так как за счет возврата налога Tax Free и сезонных распродаж туристы пытаются частично компенсировать затраты на путевку.

Египет и Таиланд: главные конкуренты за кошелек туриста

В тройку лидеров летних предпочтений, помимо Турции, вошли Египет и Таиланд. Интересно, что тайское направление, которое раньше считалось исключительно зимним, теперь активно перетягивает на себя часть потока благодаря агрессивной ценовой политике местных курортов.

"Турция остается лидером, но Египет и Таиланд серьезно поджимают её за счет более привлекательных цен. Мы ожидаем оживления на этих направлениях, но видим, что люди стали гораздо тщательнее взвешивать свои финансовые возможности перед покупкой тура", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Для тех, кто опасается заграничных перелетов, актуальной остается ситуация в Анапе и Сочи, где из-за логистических сложностей на трассах и железных дорогах периодически меняется расстановка сил среди популярных курортов.

Осторожное потребление: как россияне экономят на отпуске

Туристический рынок фиксирует смену потребительской модели: "эпоха транжирства" уступила место расчетливости. Путешественники перестали реагировать исключительно на яркие вывески и скидки, предпочитая детально изучать скрытые расходы — от стоимости трансфера до цен на питание вне отеля.

"Общая конъюнктура направлена на осторожное потребление и жесткую экономию. Турист сегодня — это прагматик, который четко понимает, 'потянет' он конкретное направление или нет, невзирая на любые рекламные акции", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Кроме того, меняются сроки планирования поездок. Современная статистика бронирования авиабилетов показывает, что все больше людей отказываются от ранних покупок в пользу спонтанных решений за 1-2 недели до вылета.

Типичная ошибка туриста Рекомендация / Лайфхак
Ожидание максимальной скидки до последнего дня Бронируйте за 7-10 дней, когда отели сбрасывают цену, но билеты еще есть в наличии
Игнорирование цен на дополнительные услуги Выбирайте Ultra All Inclusive, чтобы избежать трат на импортный алкоголь и сейф
Ставка только на "брендовые" отели Рассмотрите новые пятизвездочные отели (Soft Opening), они дают дисконт для наработки отзывов

Ответы на популярные вопросы о планировании отдыха

Когда выгоднее всего покупать тур в Турцию этим летом?
В условиях текущего рынка оптимальное окно для покупки — за 10-14 дней до выезда. Отели, видя пустые номера на ближайшие даты, отдают туроператорам спецпредложения, которые невозможно получить при раннем бронировании за полгода.

Стоит ли выбирать Таиланд летом вместо Турции ради экономии?
Лето в Таиланде — это низкий сезон, поэтому цены на люксовые виллы падают в 2-3 раза. Однако нужно учитывать климатические особенности (волны на море и влажность), тогда как в Турции погода гарантированно подходит для пляжного отдыха.

Как убедиться, что скидка 20% реальная, а не накрученная?
Сравните цену на агрегаторах бронирования с ценой оператора. Если стоимость пакета с перелетом лишь незначительно выше цены только за проживание, значит, вы нашли действительно выгодное предложение за счет чартерной перевозки.

Какие направления в России могут заменить Турцию по уровню сервиса?
Ближе всего по инфраструктуре "все включено" подошли крупные отельные комплексы в Сириусе и Анапе. Однако стоит учитывать, что в пик сезона цены там могут быть выше турецких при меньшем наборе включенных услуг.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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