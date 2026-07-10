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Вернули кешбэк вещами: отдых в Турции неожиданно превратился в массовый штурм торговых центров

Туризм » Путешествия

Турецкие курорты столкнулись с резкой сменой приоритетов у иностранных гостей: вместо посещения исторических достопримечательностей и морских прогулок путешественники массово перемещаются в торговые центры. В условиях растущей инфляции и подорожания проживания шопинг стал для туристов способом частично окупить затраты на отпуск. Турция фактически превращается в гигантский дисконт-центр, где покупка одежды и обуви заменяет привычную культурную программу, меняя структуру туристического рынка региона.

Одежда
Фото: unsplash.com by Hannah Morgan hannahmorgan7, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одежда

Почему туристы выбирают магазины вместо экскурсий

Данные анализа безналичных платежей указывают на коренной перелом в поведении отдыхающих. Если раньше бюджет распределялся между развлечениями и питанием, то сейчас более половины всех электронных трат иностранцев в Турции направляется на покупку одежды, обуви и домашнего текстиля. На фоне того, как стоимость туров в Турцию продолжает расти, путешественники ищут выгоду в потребительском секторе.

"Турецкая экономика сейчас предлагает уникальный парадокс: при высокой стоимости сервиса внутри страны, товары легкой промышленности остаются крайне конкурентоспособными для держателей иностранной валюты. Туристы рассматривают чемодан вещей как своеобразный кешбэк за дорогой перелет", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Для сравнения: в других популярных странах структура расходов иная. В Хорватии зафиксирован всплеск интереса к активному отдыху — расходы на дайвинг и посещение природных парков подскочили на 66%. В Греции гастрономическая составляющая остается доминирующей, съедая почти треть отпускного бюджета. Турция же на этом фоне выделяется именно как центр вещевого потребления.

Турция не единственный регион, охваченный манией покупок. На испанской Майорке туристы из Германии и Великобритании сменили пляжные шезлонги на походы по магазинам промтоваров, устроив настоящее "шопинг-ралли". Подобная картина наблюдается и в Азии: европейские путешественники в Японии увеличили свои траты на товары почти на 60%, пользуясь курсовой разницей и развитой системой такс-фри.

"Мы видим, что формат классического 'отдыха у моря' размывается. Люди все чаще планируют поездки, исходя из возможности выгодно обновить гардероб или закупить технику. Это диктует новые требования к отелям — близость к аутлетам становится важнее близости к пляжу", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Как экономить на покупках в Турции

Чтобы шопинг не превратился в стихийную трату средств, эксперты рекомендуют заранее изучать локации крупных аутлетов, расположенных вдали от первой береговой линии. Цены в торговых центрах для местных жителей зачастую в 1,5-2 раза ниже, чем в прибрежных лавках. Кроме того, важно учитывать нормы веса багажа авиакомпаний, чтобы выгода от покупок не была перечеркнута оплатой перевеса при регистрации на рейс.

"При массовых покупках за рубежом критически важно сохранять все чеки для оформления возврата налога. В Турции система Tax Free позволяет вернуть до 18% от стоимости товаров, что при крупных закупках становится весомым бонусом к бюджету поездки", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Типичная ошибка туриста Совет / Лайфхак
Покупки в магазинах при отелях Посещайте городские торговые центры (Malls), где цены фиксированы и ниже
Игнорирование веса чемодана Заранее оплачивайте дополнительный багаж онлайн, это дешевле, чем в аэропорту
Забытые формы Tax Free Требуйте специальный чек в магазине и ставьте печать на таможне перед вылетом
Оплата в долларах/евро Используйте местную лиру — внутренний курс в лавках всегда невыгоден для туриста

Ответы на популярные вопросы о шопинг-туризме

Как правильно спланировать поездку с упором на шопинг?
Выбирайте отели в крупных городах, таких как Стамбул, Анталья или Измир. Заранее отметьте на карте основные момлы и аутлеты. Оптимально планировать покупки на середину отпуска, чтобы иметь возможность спокойно упаковать вещи и докупить место в багаже при необходимости.

Какие ошибки часто допускают туристы при покупках в Турции?
Главные ошибки — это отсутствие торга на рынках и покупка брендовых вещей в сомнительных местах. Также многие забывают проверять качество швов и фурнитуры, рассчитывая на репутацию турецкого текстиля, которая в туристических зонах может подводить.

Как выбрать район для проживания ради выгодных покупок?
В Стамбуле это районы Лалели (опт и розница) или кварталы рядом с торговыми центрами в районе Шишли. В курортной Анталье стоит ориентироваться на центральные районы, удаленные от пляжей, где работают сетевые турецкие магазины для местных жителей.

Как обезопасить отдых и избежать проблем с таможней?
Соблюдайте нормы беспошлинного ввоза товаров в свою страну. Если количество однотипных вещей (например, 20 одинаковых футболок) покажется таможне коммерческой партией, придется заплатить пошлину. Всегда снимайте лишние бирки, если везете вещи для личного пользования.

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Экспертная проверка: аналитик туристического рынка Илья Роденко, турагент Анастасия Крылова, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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