Конец эпохи раннего бронирования: новый стиль путешествий по России изменил правила рынка

Россияне превратили покупку авиабилетов в экстремальный тотализатор. Больше 60% путешественников в 2026 году игнорируют раннее бронирование, предпочитая запрыгивать в улетающий самолет в последний момент. Влажный воздух аэропортов манит тех, кто решается на перелет всего за несколько дней до вояжа.

Фото: Pravda.Ru by Татьяна Ковалева is licensed under publiс domain Девушка в аэропорту

Внутренние рейсы: охота за креслом в последний вагон

Свежее исследование Российского союза туриндустрии (РСТ) бьет наотмашь по мифам о планировании. В 2026 году 60% билетов внутри страны россияне выкупают менее чем за 30 дней до вылета. Годом ранее цифра была еще выше — 76%, но тогда лето только набирало обороты. Сейчас пик бросков на кассы ожидается в июле и августе, когда жара плавит асфальт мегаполисов.

"Такое поведение — классический ответ на волатильность рынка. Люди боятся замораживать деньги на полгода вперед, когда горизонт планирования сузился до недели", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Статистика сурова: за 30-60 дней до рейса суетятся лишь 15% туристов. Еще 9% оформляют документы за два месяца, а "железобетонные" плановики, бронирующие за 90-120 дней, составляют скромные 6% аудитории. При этом 42% "краткосрочников" берут билеты за неделю, а каждый четвертый — за 14 дней. Рекордсмены — 3,5 тысячи человек — купили места за сутки до взлета, а 1,2 тысячи пассажиров оплатили полет прямо в день вылета.

Заграничный азарт: за день до чужого берега

На международных трассах картина дублируется. 64% выезжающих за кордон решаются на покупку в последний месяц. Две трети из них делают это за неделю или две до пересечения границы. Даже на сложных маршрутах находятся смельчаки: в день вылета за рубеж спонтанно улетели 73 человека, а за сутки до рейса — 538. Чтобы не остаться с пустыми карманами в такой спешке, стоит заранее прояснить нюансы работы платежных систем в азиатских странах.

Часто спонтанность связана с поиском горящих предложений или резким освободившимся окном в графике. Пока одни выжидают, когда цены в Сочи пробьют очередное дно, другие ищут альтернативы. Иногда выгоднее мониторить прямые рейсы в Минск, которые расширяют полетную сетку из регионов, минуя московскую толкучку.

"Спонтанные поездки часто обходятся дороже из-за динамического ценообразования авиакомпаний, но для многих это единственный способ гарантированно попасть в отпуск, не завися от переносов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Таблица: Как распределяются бронирования по срокам

Срок бронирования Доля пассажиров (%) Менее 30 дней 60-64% 30-60 дней 15-17% 60-90 дней 9% Более 90 дней 6%

Ритм покупок диктует и выбор направлений. Если на внутренних рейсах лидируют южные курорты, то в международном сегменте туристы часто выбирают бюджетный морской отдых в странах, где визовый вопрос не требует заблаговременной подготовки месяцами.

"Бронирование за неделю — это лотерея. Можно сорвать куш на остатках кресел в чартере или переплатить три цены за регулярный рейс", — отметила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Ответы на популярные вопросы о бронировании авиабилетов

Когда самые дешевые билеты на самолет?

Обычно за 45-60 дней до вылета на внутренние рейсы и за 2-3 месяца на международные. Однако в 2026 году из-за горящих предложений иногда выгоднее брать за 3-5 дней.

Безопасно ли покупать билет в день вылета?

Технически — да. Но цена будет максимальной, а риск отсутствия свободных мест крайне велик. Это вариант для форс-мажора.

Почему доля раннего бронирования так мала?

Россияне адаптировались к быстрым изменениям и предпочитают платить за уверенность в том, что поездка точно состоится через неделю, чем рисковать деньгами за полгода.

Выгодно ли брать билеты по акциям лоукостеров?

Да, если вы путешествуете без багажа и уверены в датах на 100%. Возврат таких билетов обычно невозможен или стоит дороже самого перелета.

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