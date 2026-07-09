Лето в Москве — это не только шум проспектов, но и скрытые тропы, где воздух пахнет липой, а городской ритм замедляется до биения сердца паркового пруда. Цифровой сервис RUSSPASS составил гид для тех, кто ищет приключения внутри МКАД, не тратя время на сборы чемоданов и покупку билетов.
Хотите сбежать от городской суеты? Выбирайте "Дзен в городе". Маршрут стартует в "Сокольниках". Минуя аллеи и альпак в одноименном парке, путь уводит к ВДНХ. Там главные цели — экотропа и ландшафтный парк.
"Городские экотропы позволяют сменить картинку буквально за час. Главное — выбирать время, когда на дорожках нет толп: раннее утро или будни после обеда", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.
Для тех, кому не сидится на месте, приготовлен маршрут "10 000 шагов по Бульварному кольцу". Это не просто прогулка, а полноценная кардионагрузка в декорациях исторической застройки. Для легкой навигации сервис добавил бесплатный аудиогид.
Если душа просит воды, обратите внимание на север Москвы. Маршрут охватывает усадьбу Алтуфьево, Лианозовский парк и Северный речной вокзал. Это идеальное сочетание архитектуры и прохлады.
|Маршрут
|Тип активности
|Дзен в городе
|Спокойная ходьба
|10 000 шагов
|Активный фитнес
"Использование аудиогидов меняет восприятие пространства. Туристы часто пробегают мимо знаковых мест, не зная их истории. Гид превращает обычную прогулку в полноценную экскурсию", — констатировала в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.
Сапсерфинг стал хитом летнего сезона. Путешествие "на маленьком плоту" доступно в Серебряном бору, музее-заповеднике "Царицыно" и вокруг Измайловского острова. Вода открывает виды, недоступные пешему туристу.
"Выход на сапборде дает уникальный ракурс на городскую зелень. Важно помнить о технике безопасности на воде и всегда проверять прогноз погоды, чтобы не попасть в грозовой фронт", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.
Сервис предоставляет доступ к подборкам и базовым аудиогидам бесплатно.
Маршруты по бульварам и паркам адаптированы для семейного отдыха, однако для сапбординга существуют возрастные ограничения по технике безопасности.
Рекомендуется использовать проверенные пункты проката, интегрированные с городскими зонами отдыха, чтобы избежать проблем с качеством оборудования.
Сервис RUSSPASS предлагает навигационные подсказки, которые позволяют следовать по маршруту без сторонних карт.
Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.