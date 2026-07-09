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Этот курорт неожиданно отправил Анталью в тень: россияне массово меняют планы на отпуск

Туризм » Путешествия

Российские путешественники получили долгожданную альтернативу подорожавшим курортам Антальи: туроператоры запускают масштабную полетную программу в Тунис из Москвы и Санкт-Петербурга. Главными аргументами в пользу североафриканского направления стали прямые рейсы, отсутствие визовых барьеров и наличие системы "всё включено", которая при сопоставимом уровне сервиса обходится дешевле турецких аналогов. Однако туристам стоит заранее подготовиться к специфическим местным налогам и обновленным требованиям к документам для детей.

Тунис
Фото: commons.wikimedia.org by Bedis ElAcheche, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тунис

Логистика перелетов: расписание из двух столиц

С середины июля 2026 года PEGAS Touristik возобновляет прямую авиасвязь с городом Монастир. Полеты будут выполняться на лайнерах Pyramids Airlines, что избавляет путешественников от утомительных стыковок в Стамбуле или Дубае. Жители Петербурга смогут отправиться на отдых с 14 июля (рейсы дважды в неделю), а из Москвы вылеты стартуют 15 июля с высокой частотой — до пяти раз в неделю. Такая плотность графиков позволяет гибко планировать безвизовый въезд в Тунис на любые даты.

Новые правила въезда: загранпаспорта и визы

Для россиян по-прежнему действует режим без виз, если срок пребывания не превышает 90 дней. Тем не менее, ужесточились технические требования к документам. Теперь каждый ребенок обязан иметь индивидуальный загранпаспорт, действительный не менее шести месяцев с даты пересечения границы. Старая практика внесения данных о детях в родительские паспорта больше не дает права на пересечение границы Туниса.

"Семьям с детьми крайне важно проверить сроки действия документов задолго до вылета. Даже если вы нашли идеальный горящий тур, отсутствие собственного паспорта у ребенка станет непреодолимым препятствием на регистрации", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Стоимость отдыха и специфика тунисского All Inclusive

Ценовая политика делает направление крайне конкурентным: недельный тур на двоих в отель 3* обойдется минимум в 131,8 тыс. рублей. Пятизвездочные комплексы стартуют от 174,7 тыс. рублей. Однако туристам, привыкшим к турецким стандартам, следует знать: в Тунисе уровень питания и сервиса не всегда напрямую коррелирует с количеством звезд. Зачастую в бюджетной "тройке" кухня может быть качественнее, чем в "пятерке". Также стоит учитывать, что ассортимент баров и наличие импортного алкоголя здесь значительно скромнее. Если же бюджет ограничен, стоит рассмотреть внутренний туризм 2026 года, где также появляются новые доступные варианты.

Скрытые расходы: обязательный туристический сбор

Важной особенностью отдыха в Тунисе является налог на проживание, который не включается в стоимость путевки. Его размер фиксирован и зависит от категории отеля. Деньги принимаются только в местной валюте (динарах) непосредственно при заселении. Для тех, кто привык к формату "все оплачено заранее", это может стать неприятным сюрпризом, особенно если турист не успел обменять валюту. В этом плане отели Турции All Inclusive остаются более предсказуемыми с точки зрения доплат.

"При планировании бюджета закладывайте расходы на налог отдельно. Помните, что максимальный срок взимания сбора составляет 10 ночей. Если вы отдыхаете две недели, платить за последние четыре дня не придется", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Ожидание / Ошибка Реальность / Лайфхак
Ребенок вписан в мой паспорт Нужен отдельный загранпаспорт на ребенка
Все расходы включены в тур Налог (до 12 динар/сутки) платится отдельно
5 звезд гарантируют люкс-питание В 3* питание может быть вкуснее и разнообразнее
Оплата картой налога в отеле Лучше иметь наличные динары для ресепшен

Ответы на популярные вопросы о поездке в Тунис

Нужно ли платить налог за маленьких детей?
Нет, согласно местным правилам, дети в возрасте до 12 лет полностью освобождены от уплаты ежедневного туристического сбора.

Сколько именно придется доплатить в отеле 5*?
За проживание в гостиницах высокой категории (4-5*) взимается 12 динар в сутки с человека, что составляет примерно 312 рублей. При заезде на 10 и более дней сумма составит около 3120 рублей на одного туриста.

Можно ли въехать в Тунис, если загранпаспорт заканчивается через 3 месяца?
Нет, правила авиаперевозчика и пограничной службы Туниса требуют, чтобы документ был действителен не менее 6 месяцев с начала поездки.

Есть ли в Тунисе полноценный "все включено" как в Турции?
Система All Inclusive в Тунисе существует, но она более лаконична: меньше промежуточных станций питания, меньше баров и практически отсутствует импортный алкоголь бесплатно.

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Экспертная проверка: эксперт по семейному туризму Мария Дементьева, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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