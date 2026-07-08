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Без визы и почти без хлопот: Тунис снова манит туристов дешевизной и доступностью

Туризм

Тунис снова входит в число самых доступных пляжных направлений для россиян, но экономия здесь легко срывается на мелочах: без визы можно лететь, а вот миграционную карту, туристический налог и нюансы с "все включено" туристы часто узнают уже на месте. Разбираем, как не переплатить, какой курорт выбрать под свой формат отдыха и что учесть перед вылетом в Монастир.

Тунис
Фото: commons.wikimedia.org by Bedis ElAcheche, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тунис

Вылеты в Монастир: что уже известно

PEGAS Touristik запускает прямые рейсы в Монастир из Москвы и Петербурга на бортах Pyramids Airlines. Из Москвы первый вылет назначен на 15 июля. В летнем расписании 2026 года заявлены пять рейсов в неделю: по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Из Санкт-Петербурга полетная программа стартует 14 июля. На маршруте запланированы два рейса в неделю. Все перелеты идут без пересадок, а это сокращает дорогу и избавляет от лишних стыковок.

"Для короткого отдыха без лишней логистики прямой рейс часто выгоднее сложной стыковки. Турист заранее понимает время в пути и не теряет день на пересадках", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Ирина Соколова, менеджер по зарубежному туризму.

Виза, паспорт и миграционная карта

Россиянам разрешено находиться в Тунисе без визы до 90 дней. Загранпаспорт должен действовать не меньше шести месяцев со дня въезда. Для детей нужен собственный паспорт: запись в документе родителя не подойдет.

Миграционную карту выдают в самолете или на границе. Ее нужно сохранить до обратного вылета. Ручку лучше положить в ручную кладь заранее, чтобы не заполнять бланк наспех.

Если вы летите с детьми, проверьте документы до выезда из дома. Ошибка с паспортом здесь стоит дороже, чем лишний час на сборы. По данным материала о перевозке лекарств в самолёте, любая мелочь в дороге может превратиться в проблему, если не проверить правила заранее.

"Перед поездкой стоит отдельно проверить документы на ребенка и срок действия загранпаспорта. Эти ошибки чаще всего обнаруживают уже в аэропорту, когда исправлять что-то поздно", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru Мария Дементьева, эксперт по семейному туризму.

Туристический налог: сколько платить и как считать

Туристический налог в стоимость тура не входит. Его оплачивают по прибытии в отеле, в тунисских динарах, по квитанции, которую выдает гостиница. В PEGAS Touristik уточняют, что сумма зависит от категории размещения и платится за ночь с одного взрослого старше 12 лет.

Ставки такие: 4-5* - 12 динаров, это около 312 рублей; 3* - 8 динаров, примерно 210 рублей; 2* и другие объекты размещения — 4 динара, около 104 рублей. Дети младше 12 лет от налога освобождены.

Лимит начисления увеличен до 10 ночей подряд. Даже если отдых длиннее, налог возьмут максимум за 10 суток. Валюту лучше обменять заранее: в аэропорту, банке или отеле. Деньги понадобятся не только на налог, но и на мелкие расходы, фрукты, сувениры и напитки за пределами пакета.

"Главная ошибка туриста — считать, что налог уже сидит в цене тура. На месте люди часто выясняют, что нужны наличные динарами, и тратят время на обмен", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Олег Литвиненко, эксперт по курортному туризму.

Какой курорт выбрать в Тунисе

Если нужен спокойный пляжный отдых, подойдут Монастир и Махдия. Здесь меньше суеты, а акцент сделан на море и песке. Семьям с детьми удобнее смотреть на Сусс или Хаммамет: там проще найти развлечения и экскурсии на короткие расстояния.

В 30 километрах от Хаммамета работает зоопарк Фригия. В самом городе есть Carthage Land и Aqualand. Для поездок по достопримечательностям тоже удобнее остановиться в Суссе или Хаммамете: дорога до главных точек короче, а маршрут проще собрать без лишних переездов.

Если вам нужен не только пляж, но и насыщенная программа, ориентируйтесь на Сусс. Если нужен более тихий ритм, лучше смотреть в сторону Махдии. Подбор курорта здесь зависит не от названия на карте, а от того, сколько времени вы готовы тратить на дорогу и развлечения.

Что ждать от формата "все включено"

В Тунисе звездность отеля не всегда совпадает с набором услуг. В гостинице 3* пакет может оказаться шире, чем в иной "пятерке". В PEGAS Touristik поясняют, что четкой связи между количеством звезд и насыщенностью сервиса здесь нет.

У тунисских отелей свои особенности. Концепции Adults only встречаются реже, чем в Турции. Баночное питание, пакетированные соки и молоко есть не везде и обычно только в дорогих отелях. Детское меню, особенно диетическое, тоже предлагают нечасто.

Снек-бар и два-три бара на территории — обычная история. Выбор элитного алкоголя скромнее, фреши нередко идут за доплату, а рестораны a la carte есть не в каждом отеле. Днем гостям обычно предлагают спортивные игры, вечером — шоу-программы. Для сравнения можно посмотреть материал о перевесе багажа: лишние ожидания от тура тоже могут дорого обойтись.

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Считать, что виза нужна всем Россияне летят без визы до 90 дней, но паспорт и документы ребенка нужно проверить заранее
Не брать наличные на налог и мелкие траты Обменяйте часть суммы на динары сразу после прилета или до вылета
Выбирать отель только по числу звезд Смотрите на состав услуг, а не на вывеску: в Тунисе 3* иногда интереснее 5*
Ждать турецкий формат сервиса В Тунисе логика "все включено" другая, поэтому список услуг лучше уточнять до оплаты тура

Ответы на популярные вопросы о Тунисе

Как правильно спланировать поездку в Тунис?
Сначала проверьте срок действия загранпаспорта, документы на детей и условия тура. Затем уточните, входит ли в цену трансфер, питание и туристический налог. Так проще понять реальную стоимость поездки.

Какие ошибки чаще всего допускают туристы?
Самая частая ошибка — не учитывать налог на месте и не менять деньги в динары заранее. Еще одна проблема — выбор отеля только по звездности, без разбора состава услуг.

Как выбрать транспорт и размещение?
Если нужна простая дорога, подойдут прямые рейсы в Монастир. Если важны экскурсии и развлечения, удобнее смотреть Сусс или Хаммамет. Для тихого отдыха лучше Монастир и Махдия.

Как обезопасить отдых и избежать проблем?
Держите под рукой паспорт, миграционную карту и наличные на налог. Перед бронированием проверьте, как отель работает с питанием, детским меню и дополнительными услугами.

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Экспертная проверка:  Ирина Соколова, менеджер по зарубежному туризму, Мария Дементьева, эксперт по семейному туризму, Олег Литвиненко, эксперт по курортному туризму
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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