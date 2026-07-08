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Страшнее пистолета: в туристической отрасли растут киберриски из-за ошибок сотрудников

Туризм

Цифровая инфраструктура туриндустрии напоминает карточный домик. Одно неверное движение — и база данных клиентов утекает в сеть, а работа онлайн-сервисов встает колом. Операторы не просто обновляют софт, они пытаются выстроить киберщит против хакеров, которые освоили цифровизацию туризма и используют искусственный интеллект для взлома, сообщает АТОР.

Хакер в Дубае
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Хакер в Дубае

Цифровая крепость: почему отели под ударом

Туризм — это постоянный поток денег и персональных данных. Хакеры атакуют отели и агентства с помощью DDoS-атак и программ-вымогателей неслучайно. Простои стоят бешеных денег. Даже кратковременный сбой бьет по имиджу сильнее, чем загрязнение пляжей.

"Это означает, что ключевое значение имеют построение внутренних процессов, ограничение уровней доступа и контроль за сотрудниками, имеющими доступ к критической информации", — подчеркнул  основатель ГК "Слетать.ру" Андрей Вершинин.

Ошибка в системе: почему люди — слабейшее звено

Технические системы сегодня достаточно надежны при условии своевременного обновления баз данных. Главная проблема — люди. До 80% инцидентов внутри инфраструктуры происходят из-за банальных ошибок персонала. Сотрудники открывают фишинговые письма или имеют избыточные права доступа. Это превращает офисного клерка в потенциальную дыру в системе безопасности.

"Человеческий фактор перевешивает любой софт. Если менеджер не обучен кибергигиене, он сам откроет "черный ход" злоумышленникам", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Как удержать данные: стратегия "плана Б"

Абсолютной защиты не бывает. Бизнес должен готовиться к худшему. Компании обязаны иметь отработанный алгоритм действий на случай ЧП. При этом критически важные данные должны быть изолированы в защищенных контурах. Разделение прав доступа не дает хакерам после взлома одной учетной записи получить контроль над всей корпоративной сетью, что особенно важно при работе с персональными данными путешественников.

Угроза Метод защиты
Программы-вымогатели Изолированные резервные копии
Фишинг Обучение сотрудников и фильтрация почты

Резервные копии: последняя линия обороны

Потеря базы данных для туроператора равна банкротству. Единственный способ выжить после атаки шифровальщика — иметь "железную" копию. Важно хранить архивы на носителях, недоступных для программной перезаписи извне. Если хакер не может физически уничтожить диск, данные остаются в безопасности. Это правило важнее, чем советы по упаковке чемоданов - здесь цена ошибки выше.

"Современные атаки стали комплексными: ИИ ищет слабые места в коде, а социальная инженерия ломает волю сотрудника. Только глубокая эшелонированная оборона удерживает компанию на плаву", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о кибербезопасности

Стоит ли беспокоиться обычным туристам?

Клиенты страдают в последнюю очередь, но их данные — главная цель. Утечки ведут к назойливым звонкам мошенников в будущем.

Почему нельзя хранить всё на облаке?

Облака уязвимы для массовых атак. Комбинируйте облачные решения с физическими офлайн-копиями.

Насколько часто компании в туризме проводят аудиты?

Лидеры отрасли делают это ежеквартально, так как риски из-за простоев критичны.

Может ли нейросеть помочь защитить данные?

Да, ИИ мониторит аномалии в трафике и выявляет взлом быстрее, чем штатный системный администратор.

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Экспертная проверка:  эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, аналитик туристического рынка Илья Роденко.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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