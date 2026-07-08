Мечта о дешевом отпуске в Египте рассыпается на глазах: один запрет перевернул рынок жилья

Рынок краткосрочной аренды в Египте столкнулся с масштабными зачистками: власти страны официально запретили иностранцам селиться в частном секторе, не имеющем лицензии министерства туризма. Попытка сэкономить на проживании, выбрав уютную студию в жилом комплексе вместо отеля, теперь грозит туристу внезапным выселением, а владельцу недвижимости — опечатыванием объекта и крупными штрафами. Новые правила фактически ликвидируют сегмент "бюджетного люкса", где виллу можно было арендовать в разы дешевле, чем гостиничный номер аналогичного класса.

Фото: wikimedia.org by Kora27, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Курорт в Египте

Реестр вместо сервисов бронирования: что изменилось

Египетское министерство туризма перешло к активной фазе "обеления" рынка размещения. Теперь все апартаменты, частные квартиры и апарт-отели обязаны быть внесены в единый государственный реестр. Объекты, работающие без официальной лицензии, признаются нелегальными. Масштаб проблемы впечатляет: в ходе первых же рейдов выявлено 23 тысячи жилых помещений, которые принимали гостей в обход закона.

"Туристам следует запрашивать у арендодателя копию туристической лицензии еще на этапе переписки. Если объект отсутствует в базе ведомства, любая проверка налоговой полиции может закончиться принудительным выселением жильцов в течение часа без компенсации за оставшиеся дни", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Для контроля исполнения указа задействованы не только инспекторы министерства, но и патрули налоговой полиции. Они имеют право блокировать доступ к помещениям и накладывать арест на имущество владельцев-нелегалов. Тем, кто привык планировать горящие туры с самостоятельным поиском жилья на месте, придется пересмотреть свои привычки.

Ценовой разрыв: сколько теперь стоит легальный отдых

Главным преимуществом "черного" рынка была его доступность. Частные студии в комплексах с бассейнами сдавались за 1,5-2 тысячи рублей в сутки. Теперь такие предложения исчезают. Официальный сектор предлагает совершенно иные тарифы. Минимальная планка в отелях уровня 3* начинается от 4,5 тысяч рублей, что сопоставимо с ценой элитных апартаментов до ужесточения правил.

"Рост стоимости проживания неизбежен из-за налоговой нагрузки, которую теперь обязаны нести все арендодатели. Легализация заставит владельцев вилл и апартаментов закладывать в цену сертификацию и соблюдение стандартов сервиса, что приблизит их прайсы к гостиничным", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru управляющий гостиницей Виталий Кузьмин.

Особенно заметна разница в премиальном сегменте. Если частную виллу можно было снять за 10-15 тысяч рублей, то легальный домик при пятизвездочном резорте обойдется в сумму от 40 тысяч до полумиллиона рублей за сутки проживания. Путешественникам стоит учитывать это при проверке номера и условий бронирования, чтобы бюджет поездки не вырос кратно в последний момент.

Безопасность или налоги: истинные причины проверок

Власти Египта аргументируют жесткие меры заботой о безопасности иностранцев. Регистрация жилья позволяет ведомствам контролировать санитарное состояние объектов и обеспечивать антитеррористическую защищенность. Однако эксперты отмечают и мощный фискальный подтекст: серый сектор выводил из-под налогообложения миллиарды египетских фунтов ежегодно.

"Безопасность в арендованном жилье часто вторична, пока не случается инцидент. У легального объекта всегда есть ответственное лицо и страховой полис, в то время как арендатор 'частника' фактически беззащитен перед законом в случае кражи или конфликта с собственником", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Привычка / Риск Новое правило / Результат Аренда через мессенджеры или группы в соцсетях Бронирование только объектов с лицензией министерства туризма Поиск самого дешевого жилья в жилых кварталах Риск выселения налоговой полицией в ходе рейда Отсутствие регистрации туриста по месту жительства Легальные отели и апартаменты передают данные в полицию автоматически Оплата наличными без чека и договора Обязательная фиксация платежа для защиты прав потребителя

Ответы на популярные вопросы о жилье в Египте

Как проверить, легально ли жилье, которое я хочу забронировать?

При онлайн-бронировании ищите в описании номер лицензии министерства туризма (EHTA). Также вы можете попросить арендодателя прислать фото сертификата, который обязан висеть на видном месте при входе в объект. Что будет, если я уже заехал в квартиру, а ее признали нелегальной?

В случае проверки налоговой полицией объект будет опечатан. Вам придется незамедлительно покинуть помещение. Вернуть деньги через египетские суды в такой ситуации крайне сложно, так как сама сделка признается незаконной. Касаются ли новые правила длительной аренды (от полугода и более)?

Для долгосрочной аренды существуют иные визовые и юридические требования. Запрет в первую очередь направлен на туристический сектор и краткосрочное размещение в апарт-отелях и частных студиях. Где теперь искать недорогие, но законные варианты отдыха?

Рассмотрите трехзвездочные городские отели в Хургаде или Шарм-эль-Шейхе. Цены там выросли, но они остаются самыми доступными среди легальных вариантов размещения.

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