Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Больше не узнают легенду: свежий снимок Энтони Хопкинса спровоцировал волну тревоги в Сети
Трамп на службе у нефтяников: США взялись снести европейские климатические нормы
Америка слишком увлеклась мировой газовой гонкой — теперь расплачиваться придется собственному рынку
Разрушение логистики в Киеве поставило ВСУ в тупик: резервы теряют дорогу к передовой
Культурная карта Москвы переписана заново: городские власти реализуют масштабный эксперимент
Французский десерт как нечего делать: 40 минут в духовке и клафути с грушей уже тает во рту
Этого ждали меньше всего: удар по газовому узлу на Кубани едва не лишил зарубежных партнеров ресурса
Мозг окончательно перестал подчиняться нашим правилам: биологи зафиксировали опасный сбой логических циклов
Волга стала ядовито-зелёного цвета: у берегов Самары вода изменилась так, что заходить в неё страшно

Мечта о дешевом отпуске в Египте рассыпается на глазах: один запрет перевернул рынок жилья

Туризм » Путешествия

Рынок краткосрочной аренды в Египте столкнулся с масштабными зачистками: власти страны официально запретили иностранцам селиться в частном секторе, не имеющем лицензии министерства туризма. Попытка сэкономить на проживании, выбрав уютную студию в жилом комплексе вместо отеля, теперь грозит туристу внезапным выселением, а владельцу недвижимости — опечатыванием объекта и крупными штрафами. Новые правила фактически ликвидируют сегмент "бюджетного люкса", где виллу можно было арендовать в разы дешевле, чем гостиничный номер аналогичного класса.

Курорт в Египте
Фото: wikimedia.org by Kora27, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Курорт в Египте

Египетское министерство туризма перешло к активной фазе "обеления" рынка размещения. Теперь все апартаменты, частные квартиры и апарт-отели обязаны быть внесены в единый государственный реестр. Объекты, работающие без официальной лицензии, признаются нелегальными. Масштаб проблемы впечатляет: в ходе первых же рейдов выявлено 23 тысячи жилых помещений, которые принимали гостей в обход закона.

"Туристам следует запрашивать у арендодателя копию туристической лицензии еще на этапе переписки. Если объект отсутствует в базе ведомства, любая проверка налоговой полиции может закончиться принудительным выселением жильцов в течение часа без компенсации за оставшиеся дни", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Для контроля исполнения указа задействованы не только инспекторы министерства, но и патрули налоговой полиции. Они имеют право блокировать доступ к помещениям и накладывать арест на имущество владельцев-нелегалов. Тем, кто привык планировать горящие туры с самостоятельным поиском жилья на месте, придется пересмотреть свои привычки.

Ценовой разрыв: сколько теперь стоит легальный отдых

Главным преимуществом "черного" рынка была его доступность. Частные студии в комплексах с бассейнами сдавались за 1,5-2 тысячи рублей в сутки. Теперь такие предложения исчезают. Официальный сектор предлагает совершенно иные тарифы. Минимальная планка в отелях уровня 3* начинается от 4,5 тысяч рублей, что сопоставимо с ценой элитных апартаментов до ужесточения правил.

"Рост стоимости проживания неизбежен из-за налоговой нагрузки, которую теперь обязаны нести все арендодатели. Легализация заставит владельцев вилл и апартаментов закладывать в цену сертификацию и соблюдение стандартов сервиса, что приблизит их прайсы к гостиничным", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru управляющий гостиницей Виталий Кузьмин.

Особенно заметна разница в премиальном сегменте. Если частную виллу можно было снять за 10-15 тысяч рублей, то легальный домик при пятизвездочном резорте обойдется в сумму от 40 тысяч до полумиллиона рублей за сутки проживания. Путешественникам стоит учитывать это при проверке номера и условий бронирования, чтобы бюджет поездки не вырос кратно в последний момент.

Безопасность или налоги: истинные причины проверок

Власти Египта аргументируют жесткие меры заботой о безопасности иностранцев. Регистрация жилья позволяет ведомствам контролировать санитарное состояние объектов и обеспечивать антитеррористическую защищенность. Однако эксперты отмечают и мощный фискальный подтекст: серый сектор выводил из-под налогообложения миллиарды египетских фунтов ежегодно.

"Безопасность в арендованном жилье часто вторична, пока не случается инцидент. У легального объекта всегда есть ответственное лицо и страховой полис, в то время как арендатор 'частника' фактически беззащитен перед законом в случае кражи или конфликта с собственником", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Привычка / Риск Новое правило / Результат
Аренда через мессенджеры или группы в соцсетях Бронирование только объектов с лицензией министерства туризма
Поиск самого дешевого жилья в жилых кварталах Риск выселения налоговой полицией в ходе рейда
Отсутствие регистрации туриста по месту жительства Легальные отели и апартаменты передают данные в полицию автоматически
Оплата наличными без чека и договора Обязательная фиксация платежа для защиты прав потребителя

Ответы на популярные вопросы о жилье в Египте

Как проверить, легально ли жилье, которое я хочу забронировать?
При онлайн-бронировании ищите в описании номер лицензии министерства туризма (EHTA). Также вы можете попросить арендодателя прислать фото сертификата, который обязан висеть на видном месте при входе в объект.

Что будет, если я уже заехал в квартиру, а ее признали нелегальной?

В случае проверки налоговой полицией объект будет опечатан. Вам придется незамедлительно покинуть помещение. Вернуть деньги через египетские суды в такой ситуации крайне сложно, так как сама сделка признается незаконной.

Касаются ли новые правила длительной аренды (от полугода и более)?

Для долгосрочной аренды существуют иные визовые и юридические требования. Запрет в первую очередь направлен на туристический сектор и краткосрочное размещение в апарт-отелях и частных студиях.

Где теперь искать недорогие, но законные варианты отдыха?

Рассмотрите трехзвездочные городские отели в Хургаде или Шарм-эль-Шейхе. Цены там выросли, но они остаются самыми доступными среди легальных вариантов размещения.

Читайте также:

Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, управляющий гостиницей Виталий Кузьмин, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Мирный блеф Киева: обреченный режим Зеленского нелепо предложил Москве пойти на попятную
Мир. Новости мира
Мирный блеф Киева: обреченный режим Зеленского нелепо предложил Москве пойти на попятную
МОК отменил дисквалификацию ОКР. Путь на Олимпиаду открыт, но есть неприятный момент
Новости спорта
МОК отменил дисквалификацию ОКР. Путь на Олимпиаду открыт, но есть неприятный момент
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Сырье
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Популярное
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири

Инцидент на стратегическом объекте в Омске заставил экспертов пересмотреть понятие безопасности в тыловых районах и оценить новые технические риски.

Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Безумие киевского режима: ночная попытка спровоцировать техногенную катастрофу в РФ провалилась
ВМС США подтвердили гибель пилота в Аравийском море, что приближает Трампа к импичменту Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров
Противостояние накалилось до предела: в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Москва и Вашингтон обсуждают Украину без лишнего шума: Киев выдавливают из собственной повестки
Москва и Вашингтон обсуждают Украину без лишнего шума: Киев выдавливают из собственной повестки
Последние материалы
Этого ждали меньше всего: удар по газовому узлу на Кубани едва не лишил зарубежных партнеров ресурса
Мозг окончательно перестал подчиняться нашим правилам: биологи зафиксировали опасный сбой логических циклов
Волга стала ядовито-зелёного цвета: у берегов Самары вода изменилась так, что заходить в неё страшно
Доверие оказалось подорвано: Дмитрий Тарасов перестал общаться с дочерью из-за нарушений
Деньги дадут, но только тем, кто застрахован: для кого государство вводит налоговый вычет
За эту картину туристы точно не платили: пляжи Антальи меняются буквально за несколько часов
Сеул ложится под альянс: Южная Корея превратит свою промышленность в придаток НАТО
Хельсинки проверяет терпение Москвы: Финский залив превращают в новую точку давления
Зрители впали в ступор от восторга: первые рецензии на "Одиссею" предрекли триумф в мировом прокате
В Липецкой области цифры на номере превратятся в ключ к бензоколонке — новые правила уже на подходе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.