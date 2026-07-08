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За эту картину туристы точно не платили: пляжи Антальи меняются буквально за несколько часов

Туризм » Путешествия

Популярные курорты Антальи столкнулись с серьезным экологическим вызовом: прибрежная зона от Кемера до Коньяалты оказалась завалена пластиковыми отходами и специфическим мусором. Вместо лазурной волны отдыхающие вынуждены наблюдать измельченный пластик, бутылочные крышки и этикетки, которые море выносит на песок преимущественно во второй половине дня. Ситуация осложняется резким неприятным запахом, исходящим от скоплений отходов, что вынуждает туристов сокращать время пребывания на пляжах и пересматривать график купания.

Песок
Фото: https://unsplash.com by Nelly Antoniadou is licensed under Free
Песок

Экологическая обстановка на пляжах Турции

Кадры, опубликованные очевидцами в социальных сетях, демонстрируют толстый слой мусора, который покрывает кромку воды. Основной удар пришелся на востребованные локации — от галечных пляжей Кемера до просторных зон Коньяалты. Туристы отмечают, что купаться в относительно чистой воде можно только ранним утром, однако уже к обеду течение прибивает к берегу тонны измельченного пластика и размокшей бумаги.

"Загрязнение акватории пластиком — это не только эстетическая проблема, но и риск для здоровья. Мелкие частицы полимеров при контакте с кожей в условиях жары могут вызывать раздражение, а гниющий органический мусор становится средой для размножения бактерий", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Почему очистка побережья не дает результата

Местные власти проводят регулярные уборки, задействуя коммунальные службы и волонтеров, однако эффект остается краткосрочным. Каждое новое волнение на море возвращает партию отходов на очищенный песок. Основными виновниками загрязнения жители региона считают коммерческие суда и экскурсионные яхты, которые сбрасывают мусор непосредственно в открытую акваторию, пренебрегая экологическими нормами.

"Всплеск загрязнения часто совпадает с пиком сезона, когда нагрузка на инфраструктуру максимальна. Планируя поездку, стоит внимательно следить за стоимостью горящих туров, так как резкое снижение цен иногда может быть связано именно с ухудшением условий на конкретных пляжах", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ситуация требует системных решений на уровне морской полиции и надзорных органов, так как точечные рейды уборщиков не справляются с постоянным притоком пластика из моря. Пока проблема не решена, туристам приходится самостоятельно искать альтернативные места для плавания или корректировать свой список вещей в дорогу, добавляя средства дезинфекции и специальную обувь для защиты ног от острых краев пластикового мусора.

Как обезопасить отдых в условиях загрязнения

Путешественникам рекомендуют выбирать отели с закрытыми частными территориями или бассейнами, где уровень контроля за чистотой выше. Также стоит обращать внимание на флаги на пляже: наличие "Голубого флага" гарантирует экологическую безопасность, но при массовом загрязнении региона даже эти сертификаты могут быть временно отозваны.

"При планировании поездки в Кемер или Анталью сейчас важно уточнять текущее состояние береговой линии у принимающей стороны. Иногда имеет смысл рассмотреть альтернативные пляжные направления внутри страны, благо цифровизация реестров позволяет быстрее получать актуальные отзывы об отелях и курортах", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Проблема на пляже Рекомендация для туриста
Мелкий пластик в воде Купаться строго до 11:00, когда вода чище
Мусор и острые крышки на песке Использовать коралловые тапочки или плотную обувь
Неприятный запах от отходов Выбирать отели на первой линии с мощной системой фильтрации
Риск кожных инфекций Обязательный душ с мылом сразу после выхода из моря

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Анталье

1. На каких пляжах Антальи сейчас больше всего мусора?
Наиболее сложная обстановка фиксируется на участке побережья от Кемера до района Коньяалты. Течения в этой части залива концентрируют плавучие отходы именно у береговой линии, особенно во второй половине дня.

2. Можно ли получить компенсацию за испорченный отдых из-за экологии?
Загрязнение моря обычно классифицируется как форс-мажор или стихийное бедствие. Получить компенсацию от туроператора сложно, если отель предоставляет все заявленные услуги внутри территории, однако можно требовать переселения в другой район.

3. Безопасно ли купаться там, где виден пластик?
Помимо механических травм от острых краев упаковок, существует риск аллергических реакций и контакта с патогенами, которые скапливаются в разлагающемся мусоре. Эксперты рекомендуют воздержаться от купания при видимых скоплениях отходов.

4. Кто несет ответственность за чистоту моря в Турции?
За очистку берега отвечают муниципалитеты, а за контроль акватории — министерство экологии и морская полиция. Туристы могут оставлять официальные жалобы на сайтах местных администраций.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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