Продление приема заявок на PROбренд-2026: туристическая индустрия готовится к грандиозному финалу

Прием заявок на VIII международный маркетинговый конкурс в сфере туризма PROбренд-2026 продлен до 15 июля. Конкурс, который проводит Евразийская ассоциация, ориентирован на участников туристической отрасли Евразийского пространства и объединяет в себе три ключевые темы: туризм, брендинг и маркетинг территорий.

Фото: предоставлено пресс-службой Оргкомитета конкурса VIII международный маркетинговый конкурс

Основной целью конкурса является продвижение национальных и локальных туристических брендов, а также обмен опытом в их создании и активизация сотрудничества всех заинтересованных сторон в развитии международного туризма на территории региона. Участники имеют возможность выбрать номинацию и подать заявку на участие.

"Конкурс не имеет аналогов на туристическом рынке и призван укрепить позиции Евразийского пространства как привлекательного направления для туристов", — подчеркнул представитель оргкомитета.

Финал конкурса традиционно будет сопровождаться выпуском печатного каталога, который включает краткую информацию о каждом участнике.