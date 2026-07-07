Даже пара таблеток создаёт риск: АТОР разъяснила правила перевозки лекарств в самолёте

Сборы в отпуск часто напоминают игру в сапера: один неверный шаг, и бюджет поездки тает на глазах из-за штрафов или изъятия вещей. В АТОР разъяснили, как не превратить аптечку в повод для задержания. Разбираемся с нормами, которые спасут ваш авиаперелет от нервотрепки.

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Правила перевозки: багаж vs ручная кладь

Обычные таблетки — от головной боли или расстройства желудка — летают с вами без лишних вопросов. Их можно спокойно кинуть в чемодан или взять в салон самолета. Никакой отчетности перед авиакомпанией тут нет.

"Главное правило при планировании — разделяйте жизненно важные препараты на две части: базовый запас сдавайте в основное багажное отделение, а медикаменты для экстренной помощи держите исключительно при себе в ручной клади. Это убережет от форс-мажора при потере чемодана", — разъяснила бортпроводница Татьяна Ковалева.

Рецепты и бюрократия

Если в вашей аптечке препараты с психотропными свойствами — готовьте документы. Одним "мне нужно для здоровья" таможню не убедить. Требуется официальное назначение врача с подписью, печатью и актуальным рецептом. При выезде за рубеж перевод бумаг на английский обязателен. Иначе ваш отпуск закончится, так и не начавшись.

Жидкие лекарства и шприцы

На флаконы действует жесткий лимит: не более 100 мл на единицу. Весь объем жидкостей в ручной клади — до 1 литра. Диабетикам с инсулиновыми шприцами нужно заранее уведомлять сотрудников досмотра. Лучше иметь при себе выписку из медкарты, доказывающую, что вы не преступник, а пациент.

Тип препарата Требование к перевозке Безрецептурные Багаж или ручная кладь без справок Сильнодействующие Обязательный рецепт + перевод на английский

Таможня и международные ограничения

Мир полон неожиданностей. Валокордин или корвалол, привычные нам, во многих странах попадают под запрет как наркотические вещества. Всегда сверяйтесь с правилами ввоза страны назначения, даже если путешествие кажется стандартным. Ввоз зарубежных лекарств в РФ тоже регламентирован: превышение порога в пять упаковок одного средства вызовет вопросы о коммерческих целях.

"Состав лекарств — это первое, что нужно изучить перед вылетом в Азию или страны Персидского залива. Даже безобидное на первый взгляд средство от простуды может содержать компоненты, запрещенные к обороту в конкретном государстве", — подчеркнула менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Ответы на популярные вопросы о перевозке лекарств

Сколько упаковок разрешено провозить через границу?

Для личного пользования достаточно стандартной аптечки. При ввозе в Россию свыше пяти упаковок одного наименования таможня вправе потребовать подтверждения, что это все для вас лично.

Нужно ли декларировать инсулин?

Инсулин и шприцы, необходимые по жизненным показаниям, необходимо предъявить при досмотре и иметь при себе соответствующую медицинскую справку.

Что делать, если лекарство запрещено в стране назначения?

Ищите аналог с разрешенным составом или берите с собой документ от врача, переведенный на язык страны, но даже он не гарантирует успех — рисковать не стоит.

Нужно ли носить рецепты на простые таблетки?

Нет, на средства от давления или головной боли рецепты не требуются, если они не являются сильнодействующими.

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