Рельсы запоют спустя 6 лет: три столицы готовят перезапуск регулярного пассажирского сообщения

Россия и Монголия готовят рельсовый камбэк. Москва, Улан-Батор и Пекин обсуждают перезапуск регулярного пассажирского сообщения, замершего в эпицентре пандемии 2020 года. Чиновники министерства культуры, спорта и туризма Монголии подтвердили факт переговоров на полях недавней трехсторонней встречи с участием китайской стороны.

Фото: img-fotki.yandex.ru by Neu-Zwei, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Железная дорога

Железная артерия Москва — Пекин

Магистраль, соединяющая три столицы, была эталонным маршрутом для фанатов железных дорог. Сейчас вопрос восстановления транзита обсуждают на высшем уровне. Министр Жуковын Алдаржавхлан и замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков ищут точки соприкосновения, чтобы вернуть этот бюджетный отдых в активную фазу. Ставка делается не только на туризм, но и на развитие деловых связей с КНР.

"Возобновление прямого ж/д сообщения с Китаем через Монголию — это не просто транспортная задача, а способ радикально снизить зависимость от цен на авиабилеты, которые сейчас бьют по кошельку обычного путешественника", — отметил аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Небо над степью: расширение авиалиний

Пока поезда готовятся к выходу на пути, небо уже требует перемен. Алексей Евсиков, посол РФ в Монголии, прямо говорит: спрос превышает предложение. Рейсы из Иркутска и Красноярска — капля в море. Москва нуждается в прямом хабе.

"Для многих Монголия по-прежнему terra incognita, хотя это идеальный перевалочный пункт для дальнейшего броска в Азию, минуя перегруженные терминалы, где легко совершить ошибки новичка при регистрации", — подчеркнула менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Китайский состав на пути в столицу

РЖД не теряет времени. Опытный поезд уже прошел по маршруту Пекин — Улан-Батор — Москва. Это проверка на прочность для 12 новеньких вагонов из КНР. До этого момента подобная техника в российском трафике не работала. Это не отдых в автодоме, где уют зависит от владельца, здесь — государственные стандарты комфорта и безопасности.

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Логистика и реалии

Организация международных маршрутов требует синхронизации таможенных систем и графиков. Успех предприятия зависит от того, насколько быстро удастся договориться о пропускной способности границ.

"Инфраструктурный коллапс — риск реальный, как мы видим по ситуации на других популярных направлениях, поэтому запуск должен быть постепенным", — предупредил туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о железнодорожном и авиасообщении

Когда запустят поезда?

Официальные даты пока не озвучены. Продолжаются межгосударственные консультации и обкатка новых вагонов.

Почему нельзя летать из Москвы напрямую?

Рейсы из столицы до Улан-Батора сейчас отсутствуют, авиакомпании летают преимущественно из городов Сибири.

Безопасно ли сейчас путешествовать в этом направлении?

Регион стабилен, но важно следить за актуальными требованиями по документам и страхованию.

Будет ли удобно ехать через Улан-Батор в Пекин?

Это классический транзитный маршрут, который после запуска будет обеспечивать комфортную альтернативу самолетам.

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