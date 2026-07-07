Рельсы запоют спустя 6 лет: три столицы готовят перезапуск регулярного пассажирского сообщения

Россия и Монголия готовят рельсовый камбэк. Москва, Улан-Батор и Пекин обсуждают перезапуск регулярного пассажирского сообщения, замершего в эпицентре пандемии 2020 года. Чиновники министерства культуры, спорта и туризма Монголии подтвердили факт переговоров на полях недавней трехсторонней встречи с участием китайской стороны.
Магистраль, соединяющая три столицы, была эталонным маршрутом для фанатов железных дорог. Сейчас вопрос восстановления транзита обсуждают на высшем уровне. Министр Жуковын Алдаржавхлан и замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков ищут точки соприкосновения, чтобы вернуть этот бюджетный отдых в активную фазу. Ставка делается не только на туризм, но и на развитие деловых связей с КНР.
"Возобновление прямого ж/д сообщения с Китаем через Монголию — это не просто транспортная задача, а способ радикально снизить зависимость от цен на авиабилеты, которые сейчас бьют по кошельку обычного путешественника", — отметил аналитик туристического рынка Илья Роденко.
Пока поезда готовятся к выходу на пути, небо уже требует перемен. Алексей Евсиков, посол РФ в Монголии, прямо говорит: спрос превышает предложение. Рейсы из Иркутска и Красноярска — капля в море. Москва нуждается в прямом хабе.
"Для многих Монголия по-прежнему terra incognita, хотя это идеальный перевалочный пункт для дальнейшего броска в Азию, минуя перегруженные терминалы, где легко совершить ошибки новичка при регистрации", — подчеркнула менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.
РЖД не теряет времени. Опытный поезд уже прошел по маршруту Пекин — Улан-Батор — Москва. Это проверка на прочность для 12 новеньких вагонов из КНР. До этого момента подобная техника в российском трафике не работала. Это не отдых в автодоме, где уют зависит от владельца, здесь — государственные стандарты комфорта и безопасности.
|Направление
|Текущий статус
|Москва-Пекин (ж/д)
|Тестовые поездки
|Россия-Монголия (авиа)
|Обсуждение расширения
Организация международных маршрутов требует синхронизации таможенных систем и графиков. Успех предприятия зависит от того, насколько быстро удастся договориться о пропускной способности границ.
"Инфраструктурный коллапс — риск реальный, как мы видим по ситуации на других популярных направлениях, поэтому запуск должен быть постепенным", — предупредил туроператор Максим Ланин.
Официальные даты пока не озвучены. Продолжаются межгосударственные консультации и обкатка новых вагонов.
Рейсы из столицы до Улан-Батора сейчас отсутствуют, авиакомпании летают преимущественно из городов Сибири.
Регион стабилен, но важно следить за актуальными требованиями по документам и страхованию.
Это классический транзитный маршрут, который после запуска будет обеспечивать комфортную альтернативу самолетам.
Крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Сибири столкнулось с неожиданным воздушным налётом, вынудившим власти экстренно менять протоколы защиты стратегических тылов.