Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мифы о развитии мозга рухнули: биологи обнаружили скрытый механизм пробуждения сознания в утробе
Волосы больше не останутся на расческе: аптечный лайфхак, который заменит поход к трихологу
Пауза исключается полностью: российская сторона жестко обозначила условия для смены сценария
США получили новый инструмент давления на Бразилию: Карибский регион снова оказался у опасной черты
Автобус приходится ловить как счастливый билет: маршрут №91 в Краснодаре почти исчез
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Дорогой бензин разбавили вчерашним: Магадан отсрочил новое подорожание до октября
Киев столкнулся с новым препятствием в Европе: Польша готовит удар по самому больному месту
Индийский десант в Заполярье: Нью-Дели нацелился на стратегические металлы Мурманской области

Рельсы запоют спустя 6 лет: три столицы готовят перезапуск регулярного пассажирского сообщения

Туризм

Россия и Монголия готовят рельсовый камбэк. Москва, Улан-Батор и Пекин обсуждают перезапуск регулярного пассажирского сообщения, замершего в эпицентре пандемии 2020 года. Чиновники министерства культуры, спорта и туризма Монголии подтвердили факт переговоров на полях недавней трехсторонней встречи с участием китайской стороны.

Железная дорога
Фото: img-fotki.yandex.ru by Neu-Zwei, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Железная дорога

Железная артерия Москва — Пекин

Магистраль, соединяющая три столицы, была эталонным маршрутом для фанатов железных дорог. Сейчас вопрос восстановления транзита обсуждают на высшем уровне. Министр Жуковын Алдаржавхлан и замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков ищут точки соприкосновения, чтобы вернуть этот бюджетный отдых в активную фазу. Ставка делается не только на туризм, но и на развитие деловых связей с КНР.

"Возобновление прямого ж/д сообщения с Китаем через Монголию — это не просто транспортная задача, а способ радикально снизить зависимость от цен на авиабилеты, которые сейчас бьют по кошельку обычного путешественника", — отметил аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Небо над степью: расширение авиалиний

Пока поезда готовятся к выходу на пути, небо уже требует перемен. Алексей Евсиков, посол РФ в Монголии, прямо говорит: спрос превышает предложение. Рейсы из Иркутска и Красноярска — капля в море. Москва нуждается в прямом хабе.

"Для многих Монголия по-прежнему terra incognita, хотя это идеальный перевалочный пункт для дальнейшего броска в Азию, минуя перегруженные терминалы, где легко совершить ошибки новичка при регистрации", — подчеркнула менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Китайский состав на пути в столицу

РЖД не теряет времени. Опытный поезд уже прошел по маршруту Пекин — Улан-Батор — Москва. Это проверка на прочность для 12 новеньких вагонов из КНР. До этого момента подобная техника в российском трафике не работала. Это не отдых в автодоме, где уют зависит от владельца, здесь — государственные стандарты комфорта и безопасности.

Направление Текущий статус
Москва-Пекин (ж/д) Тестовые поездки
Россия-Монголия (авиа) Обсуждение расширения

Логистика и реалии

Организация международных маршрутов требует синхронизации таможенных систем и графиков. Успех предприятия зависит от того, насколько быстро удастся договориться о пропускной способности границ.

"Инфраструктурный коллапс — риск реальный, как мы видим по ситуации на других популярных направлениях, поэтому запуск должен быть постепенным", — предупредил туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о железнодорожном и авиасообщении

Когда запустят поезда?

Официальные даты пока не озвучены. Продолжаются межгосударственные консультации и обкатка новых вагонов.

Почему нельзя летать из Москвы напрямую?

Рейсы из столицы до Улан-Батора сейчас отсутствуют, авиакомпании летают преимущественно из городов Сибири.

Безопасно ли сейчас путешествовать в этом направлении?

Регион стабилен, но важно следить за актуальными требованиями по документам и страхованию.

Будет ли удобно ехать через Улан-Батор в Пекин?

Это классический транзитный маршрут, который после запуска будет обеспечивать комфортную альтернативу самолетам.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик туристического рынка Илья Роденко, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, туроператор Максим Ланин
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Сибирь
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Сырье
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
От стола за уши не оттащишь: это кабачковое хачапури с кефиром и сыром полюбят все
Еда и рецепты
От стола за уши не оттащишь: это кабачковое хачапури с кефиром и сыром полюбят все
Популярное
Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО

Крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Сибири столкнулось с неожиданным воздушным налётом, вынудившим власти экстренно менять протоколы защиты стратегических тылов.

Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Океан выбросил опасный подарок: на пляже Австралии нашли загадочные сферы, к которым нельзя прикасаться
Лето наконец-то решило вернуться: погода в Москве и Подмосковье резко изменится к пятнице
Признание генсека Рютте предрешает проигрыш НАТО в войне с Россией Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров
Российский рынок бензина оказался на пороге неожиданного поворота — Индия сделала громкое заявление
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Метро дало трещину в самом центре: станция Курская захлебнулась потоком пассажиров
Метро дало трещину в самом центре: станция Курская захлебнулась потоком пассажиров
Последние материалы
Индийский десант в Заполярье: Нью-Дели нацелился на стратегические металлы Мурманской области
Крым решил сбить цену с бензина: власти готовят субсидии для всех местных АЗС
Не только в бак, но и в канистру: в Ленобласти готовят новое послабление на АЗС
Нервы на пределе: Киев внезапно заморозил подготовку критически важного документа перед саммитом
Мелони отказалась играть по сценарию США: Трамп вынес раздражение в публичное поле
Современные моторы стали одноразовыми: какие двигатели до сих пор переживают десятилетия эксплуатации
Кожа, которая светится изнутри: как навсегда забыть про тональный крем при помощи одного масла
Баклажаны как шашлык: оригинальная зимняя заготовка с мясным вкусом и дымным ароматом
Сербию оставили в предбаннике ЕС: европейские лидеры испугались связей соседа с Москвой
Гонконг завладеет золотом мира: клиринговую систему для расчётов уже запустили в тестовом режиме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.