Туризм в России на пороге большой чистки: что изменится после модернизации "Электронной путёвки"

Внутренний туризм в России готовится к "цифровой чистке". Минэкономразвития решило собрать всех: от турфирм до гидов и владельцев отелей — в единую экосистему на базе ГИС "Электронная путевка". Если законопроект пройдет, с 1 марта 2027 года рынок перестанет быть "диким". Проверка отеля или инструктора станет такой же простой, как проверка статуса заказа в интернет-магазине. Никаких "серых" баз и случайных посредников — только верифицированные данные.

Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Турист

Электронный щит туриста

Сейчас планирование поездки напоминает квест по разрозненным сайтам. Нужно зайти в реестр туроператоров, отдельно проверить категорию отеля, поискать аккредитацию гида. Система "Электронная путевка" заберет всю эту рутину на себя. Пользователь получит "единое окно", где каждый участник — от крохотного кемпинга до крупного туроператора — будет идентифицирован. Это не просто бюрократия, а реальный инструмент безопасности туристов. Ведь за каждой галочкой в системе стоит проверка юридического лица. Планировать летний отдых станет спокойнее: риск нарваться на фирму-однодневку стремится к нулю.

Масштабная интеграция данных

В систему загрузят почти 40 тысяч классифицированных объектов. Это гостиницы, санатории и базы отдыха. Добавьте сюда реестры гидов, экскурсоводов и владельцев пляжей. Сейчас эти данные разбросаны, но интеграция превратит их в единую базу знаний. Важная деталь: оптимизация расходов в отпуске начнется с осознанного выбора: турист сразу увидит, лицензирован ли его инструктор и соответствует ли отель заявленной категории.

Было Станет Поиск по разным ресурсам "Единое окно" в ГИС Разрозненные данные о гидах Единый федеральный реестр

Цифровизация затронет и региональную повестку. Власти на местах будут обязаны передавать данные о своих туристических маршрутах. Это превратит ГИС из чисто учетного реестра в полноценную витрину региональных продуктов. Вместо проблем туризма с сомнительными услугами мы получаем структурированный рынок.

"Система станет полноценным инструментом — это уже не просто формальная площадка, а еще и продуктовый хаб, где будут отображаться региональные предложения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Региональный продукт на цифре

Развитие "Электронной путевки" — это эволюция, а не строительство с нуля. Минэкономразвития уже ведет модернизацию инфраструктуры. Технически задача предельно ясна: научить разные ведомственные реестры общаться друг с другом. Искусственный интеллект внутри системы обещает даже персонализировать предложения для туристов. Это поможет избежать ситуаций, когда скидки на отели не спасают отдых из-за некачественного сервиса.

"Это эволюционное развитие уже работающей инфраструктуры. Технически задача выполнима: базой служит действующая система, а министерство уже ведет ее планомерную модернизацию", — разъяснила эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Мнение экспертов

Прозрачность рынка — главный козырь новой платформы. Идентификация участников означает, что каждый, кто берет деньги за услуги, несет за них юридическую ответственность. Туристам больше не нужно гадать, профессионален ли их гид в горах или арендованный кемпер исправен.

"Прозрачность будет обеспечена жесткой идентификацией всех участников рынка, что кратно повысит общую безопасность предоставляемых туруслуг", — резюмировала эксперт по туристическому менеджменту Мария Костина.

Ответы на популярные вопросы о цифровизации туризма

Зачем нужно объединение всех реестров?

Для создания единого окна проверки — чтобы турист мог за пару кликов убедиться в легальности и безопасности любого турагента, гида или отеля.

Когда новая система заработает в полном объеме?

Поправки предусматривают вступление изменений в силу с 1 марта 2027 года.

Кому из участников рынка это необходимо?

Всем: от крупных операторов до локальных кемпингов, санаториев и частных экскурсоводов, желающих работать в легальном поле.

Как это повлияет на цены?

Система направлена на повышение качества и прозрачности, что снижает риски для потребителя, исключая переплаты за услуги сомнительного качества.

Читайте также