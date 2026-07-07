Россияне нашли замену Таиланду и Бали: там туристы видят то, что обычно показывают только в фильмах

Интерес россиян к Занзибару объясняется уникальным сочетанием сафари-программ и пляжного отдыха, заявила профессор Института управления РАНХиГС Галина Дехтярь. В комментарии для издания Pravda.Ru эксперт пояснила, почему экзотический архипелаг и материковая Танзания становятся реальной альтернативой привычным азиатским курортам.

Фото: commons.wikimedia.org by Наумов Андрей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Занзибар

Ранее в Ассоциации туроператоров России зафиксировали аномальный спрос на данном направлении. После того как были запущены прямые рейсы из Москвы на Занзибар, интерес к покупке путевок вырос в 2-3,5 раза по сравнению с показателями прошлого года. Представители отрасли связывают такую динамику с упрощением логистики и расширением полетных программ.

По словам Дехтярь, Занзибар и Танзания привлекают туристов-новаторов возможностью совместить классический релакс у океана с путешествиями по национальным паркам. На материковой части страны организованы комфортные условия для иностранных гостей, при этом сохранена аутентичность дикой природы. Многие путешественники выбирают комбинированные туры, включающие посещение кратеров вулканов и панорамных площадок на высокогорье.

"Народ решил поехать посмотреть заповедники и натуральную природу. Это маршруты для путешествий, которые предполагают активную форму передвижения — в первую очередь на джипах. Оттуда присылают очень интересные ролики, потому что там есть места, где в естественной среде можно увидеть зверей, которых невозможно встретить больше нигде", — отметила она.

Особую роль в популяризации направления играют социальные сети. Эксперт подчеркнула, что блогеры активно формируют имидж Танзании как яркой и "свежей" локации. Несмотря на удаленность региона, длительность перелета сопоставима с рейсами в Юго-Восточную Азию. Для многих решающим фактором становится подготовка к африканскому путешествию, которая открывает доступ к локациям с уникальным фольклором и белоснежными пляжами.

При этом инфраструктура островов продолжает развиваться. Хотя сам остров Занзибар воспринимается в основном как зона побережья с маяками и локальными постройками, его близость к материку позволяет туристам быстро перемещаться на малых самолетах к центрам активного отдыха. Новые авиамаршруты на океанские курорты делают такие поездки доступнее для тех, кто ищет новые впечатления за пределами стандартных туристических троп.

"Поскольку направление только начинает набирать популярность, туда отправляются те, кто хочет составить о нем собственное мнение. Это достаточно свежо и ярко. Танзанию и Занзибар часто объединяют в одном туре: побережье, интересный фольклор и потрясающие деревни с местными жителями", — добавила профессор.

Экономический фактор также играет не последнюю роль в перераспределении турпотоков. Эксперты отмечают, что текущие цены на отдых в Индийском океане заставляют россиян чаще заглядываться на Африку.

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