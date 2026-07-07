Отпуск дешевеет на глазах: горящие туры обрушили цены на популярные зарубежные пляжи

Собраться в отпуск по щелчку пальцев теперь выгодно. Рынок внутреннего туризма и зарубежных направлений диктует новые правила: хочешь сэкономить — бери "горящий" билет. Туроператоры начали выбрасывать в системы бронирования остатки мест на ближайшую неделю, что обрушило ценники на топовые пляжные курорты.
Турция остается лидером по доступности для российских туристов. Сейчас пакет на шесть ночей с типом питания "все включено" в отеле 4* можно ухватить от 82 тысяч рублей на двоих. Это вдвое дешевле среднестатистической июльской путевки, стоимость которой обычно крутится вокруг отметки 140 тысяч. Дефицита предложений нет — активно работают крупные поставщики услуг, включая FUN&SUN и "Библио Глобус".
"Рынок сейчас крайне нестабилен, и скидки до половины цены стали реальностью из-за резких колебаний спроса на популярных направлениях", — резюмировал аналитик туристического рынка Илья Роденко.
Бюджет в 110-120 тысяч рублей открывает двери в Эмираты и Египет. Здесь важно учитывать специфику питания. Египетские отели в данной ценовой категории работают по системе "все включено", в то время как ОАЭ чаще предлагают лишь завтраки. Выбор зависит от того, готовы ли вы тратить время на поиск обедов и ужинов в местных ресторанах.
|Направление
|Особенности бюджета
|Египет (Шарм-эль-Шейх)
|Включено питание "все включено"
|ОАЭ (Дубай)
|Тип питания — только завтраки
"При выборе тура на короткие сроки всегда проверяйте категорию отеля и реальные отзывы, иначе отдых с детьми превратится в борьбу за комфорт уровня трущоб", — предупредила эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.
Таиланд и остров Хайнань идут в одной ценовой лиге, но Китай выглядит чуть более привлекательным для экономных путешественников. Цены стартуют от 114-130 тысяч рублей. Это планка для тех, кто ищет разнообразие и готов к длительным перелетам.
Погоня за низкой ценой часто лишает туристов права выбора. Нужно быть готовым к отелям на второй линии или отсутствию дополнительных сервисов, на которые рассчитывали при планировании отпуска. Изучайте правила оптимизации заранее, чтобы не спустить остатки бюджета в аэропорту на оплату перевеса багажа.
Риски минимальны, если вы работаете через крупных туроператоров, однако выбор дат и локаций сильно ограничен, что может не подойти семьям с детьми.
Разница обусловлена концепцией отдыха: в Турции преобладает пакет со всеми услугами, а в ОАЭ бюджетные туры чаще включают лишь базовое размещение.
В системах бронирования крупных туроператоров, которые распродают блоки мест на чартерных рейсах, остающиеся незаполненными перед датой вылета.
Всегда проверяйте актуальные отзывы на независимых ресурсах и ориентируйтесь на сетевые бренды, чьи стандарты сервиса предсказуемы даже в бюджетном сегменте.
"Чтобы деньги не улетали в трубу из-за ошибки в выборе, лучше всегда иметь запасную сумму на случай форс-мажора с трансфером или отелем", — посоветовала турагент Анастасия Крылова.
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