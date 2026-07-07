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Отпуск дешевеет на глазах: горящие туры обрушили цены на популярные зарубежные пляжи

Туризм

Собраться в отпуск по щелчку пальцев теперь выгодно. Рынок внутреннего туризма и зарубежных направлений диктует новые правила: хочешь сэкономить — бери "горящий" билет. Туроператоры начали выбрасывать в системы бронирования остатки мест на ближайшую неделю, что обрушило ценники на топовые пляжные курорты.

Взлет самолета на фоне закатного солнца над аэропортом
Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены
Взлет самолета на фоне закатного солнца над аэропортом

Турция: низкий старт в Белек

Турция остается лидером по доступности для российских туристов. Сейчас пакет на шесть ночей с типом питания "все включено" в отеле 4* можно ухватить от 82 тысяч рублей на двоих. Это вдвое дешевле среднестатистической июльской путевки, стоимость которой обычно крутится вокруг отметки 140 тысяч. Дефицита предложений нет — активно работают крупные поставщики услуг, включая FUN&SUN и "Библио Глобус".

"Рынок сейчас крайне нестабилен, и скидки до половины цены стали реальностью из-за резких колебаний спроса на популярных направлениях", — резюмировал аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Сценарии Египта и ОАЭ

Бюджет в 110-120 тысяч рублей открывает двери в Эмираты и Египет. Здесь важно учитывать специфику питания. Египетские отели в данной ценовой категории работают по системе "все включено", в то время как ОАЭ чаще предлагают лишь завтраки. Выбор зависит от того, готовы ли вы тратить время на поиск обедов и ужинов в местных ресторанах.

Направление Особенности бюджета
Египет (Шарм-эль-Шейх) Включено питание "все включено"
ОАЭ (Дубай) Тип питания — только завтраки

"При выборе тура на короткие сроки всегда проверяйте категорию отеля и реальные отзывы, иначе отдых с детьми превратится в борьбу за комфорт уровня трущоб", — предупредила эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Азия: бюджетные стратегии

Таиланд и остров Хайнань идут в одной ценовой лиге, но Китай выглядит чуть более привлекательным для экономных путешественников. Цены стартуют от 114-130 тысяч рублей. Это планка для тех, кто ищет разнообразие и готов к длительным перелетам.

Ловушки спонтанного бронирования

Погоня за низкой ценой часто лишает туристов права выбора. Нужно быть готовым к отелям на второй линии или отсутствию дополнительных сервисов, на которые рассчитывали при планировании отпуска. Изучайте правила оптимизации заранее, чтобы не спустить остатки бюджета в аэропорту на оплату перевеса багажа.

Ответы на популярные вопросы о планировании поездок

Насколько рискованно покупать туры за несколько дней до вылета?

Риски минимальны, если вы работаете через крупных туроператоров, однако выбор дат и локаций сильно ограничен, что может не подойти семьям с детьми.

Почему цена на Турцию и ОАЭ так резко отличается?

Разница обусловлена концепцией отдыха: в Турции преобладает пакет со всеми услугами, а в ОАЭ бюджетные туры чаще включают лишь базовое размещение.

Где искать самые честные скидки на отели?

В системах бронирования крупных туроператоров, которые распродают блоки мест на чартерных рейсах, остающиеся незаполненными перед датой вылета.

Как не наткнуться на опасный отель при покупке горящего тура?

Всегда проверяйте актуальные отзывы на независимых ресурсах и ориентируйтесь на сетевые бренды, чьи стандарты сервиса предсказуемы даже в бюджетном сегменте.

"Чтобы деньги не улетали в трубу из-за ошибки в выборе, лучше всегда иметь запасную сумму на случай форс-мажора с трансфером или отелем", — посоветовала турагент Анастасия Крылова.

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Экспертная проверка: Аналитик туристического рынка Илья Роденко, эксперт по семейному туризму Мария Дементьева, турагент Анастасия Крылова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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