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Туристы буквально сорвались с цепи: туры на Занзибар уже забронированы до 2027 года

Туризм

Воздух на Занзибаре пропитан йодом и ароматом гвоздики. Старые каменные улочки Стоун-Тауна помнят пыль веков, а океан у берегов Кендва меняет цвета от глубокого сапфира до пронзительного бирюзового. Прямые рейсы Air Tanzania из Москвы технически стерли границы, превратив далекий архипелаг в доступную точку на карте. Это не просто логистический успех, а вызов привычным пляжным маршрутам.

Занзибар
Фото: https://web.archive.org/web/20161017150352/https://www.panoramio.com/photo/46489202 by Jang Woo Lee, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Занзибар

Прямая логистика: конец эпохи стыковок

Air Tanzania вернула прямое сообщение трижды в неделю. Самолеты залетают в Москву по пути из Дар-эс-Салама на Занзибар и обратно. Путь занимает чуть меньше 12 часов. Это радикально меняет правила игры, превращая изнурительное путешествие с пересадками в комфортный перелет. Билеты стартуют от 65,7 тыс. рублей. Цена ощутимая, но прозрачная.

"Стабильность полетной программы — главный фактор для развития направления. Мы видим, как меняется логика выбора туров, когда оптимизация расходов перестает быть главной задачей в ущерб времени", — констатировала менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Ажиотаж: бронирование на годы вперед

Туроператоры фиксируют кратный отрыв от прошлогодних графиков. Продажи в ITM Group, Let`s Fly и "Интуристе" выросли в 2-3,5 раза. "Русский Экспресс" отмечает: 64% броней пришлись на последний месяц. Туристы планируют отпуск с феноменальной глубиной — вплоть до февраля 2027 года. Это переводит Занзибар в разряд понятных направлений, где внутренний туризм уже не является единственной альтернативой для гарантированно качественного отдыха.

Характеристика Показатель
Частота рейсов 3 раза в неделю
Средняя длительность тура 10-14 ночей
Стартовая цена (три звезды) от 190 тыс. руб. на двоих

Важно помнить, что даже в "тропическом раю" есть риски безопасности, которые требуют внимания родителей перед покупкой тура.

Где искать комфорт: пляжи и отели

Северное побережье — Нунгви и Кендва — держит лидерство из-за отсутствия выраженных приливов и отливов. Падже облюбовали кайтсерферы, а Матемве — те, кто бежит от шума. В приоритете отели 4-5*, хотя спрос на бюджетные гестхаусы остается стабильным. Многие сравнивают сервис с Индонезией, отмечая специфический африканский колорит.

"Туристы наконец поняли, что Занзибар — это не только море, но и возможность окунуться в африканскую культуру. Важно выбирать отель с учетом приливов, иначе ошибки планирования испортят даже самый дорогой отпуск", — подчеркнул туроператор Максим Ланин.

Системные препятствия роста

Направление недешевое. Ценник порой догоняет сейшельский, что ограничивает поток "массового" туриста. Основные бары: дефицит качественного номерного фонда, привязанного к графику европейских броней, и информационный голод агентов, которым сложно продавать специфический архипелагический продукт. Эксперты признают: если отели не станут гибче, конкуренцию с другими экзотическими курортами выиграть будет сложно.

"Рынок замер в ожидании стабильности перевозчика. Если Air Tanzania докажет надежность рейсов в ближайшие месяцы, мы увидим настоящую битву за объемы к следующему сезону", — предположил аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о Занзибаре

Нужна ли виза для поездки?

Виза оформляется по прибытии в Танзанию или заранее через онлайн-систему.

Почему все говорят об отливах?

Восточное и южное побережья острова подвержены сильным отливам, вода уходит на сотни метров, что затрудняет купание.

Занзибар дешевле Мальдив?

В сегменте топовых 5* отелей цены на Занзибаре сопоставимы с мальдивскими, бюджетный отдых здесь найти проще.

Стоит ли брать систему "все включено"?

Да, особенно в отелях северной части острова, где развитая инфраструктура позволяет полностью сосредоточиться на пляжном отдыхе.

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Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, туроператор Максим Ланин, аналитик туристического рынка Илья Роденко
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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