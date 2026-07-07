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Путешествия без отелей: разница в расходах предопределила выбор между арендой и покупкой

Туризм » Путешествия

Внутренний туризм в России закономерно провоцирует рост интереса к автодомам: такой формат позволяет путешествовать с домашним комфортом, не завися от графиков отелей. Однако выбор между арендой и покупкой собственного "дома на колесах" требует детального просчета, так как инвестиции могут обернуться не только новыми впечатлениями, но и непредвиденными тратами.

Автодом
Фото: commons.wikimedia.org by PhRuss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автодом

Аренда подходит новичкам и тем, кто выезжает в отпуск эпизодически — стоимость таких поездок стартует от 5 000 рублей в сутки. Арендатор избавлен от хлопот по страхованию, сезонному хранению и налогам, имея возможность подобрать модель под конкретный маршрут. Покупка же требует вложений от 1,5-2 миллионов рублей за базовую комплектацию, при этом техника быстро теряет в цене, а расходы на ремонт оборудования становятся регулярной статьей бюджета.

С точки зрения бизнеса, сдача автодома в прокат может приносить до 25% годовых, значительно опережая доходность от сдачи жилой недвижимости. Тем не менее, как уточняет 110 km.ru, этот сегмент требует постоянного вовлечения: от поиска клиентов до сложного техобслуживания и восстановления интерьера после неаккуратных путешественников. Владение такой техникой сопряжено с высоким износом узлов, где даже современный двигатель может потребовать квалифицированного ремонта или полной замены раньше расчетного срока.

"Автодом — это не пассивный аккаунт для получения прибыли, а полноценный объект коммерческой эксплуатации. Постоянная вибрация в движении и активное использование бытовых систем неизбежно сокращают ресурс всех узлов, поэтому начинающим предпринимателям стоит оценивать риски как в крупных логистических компаниях", — отметил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Артем Николаев.

Особенности эксплуатации и инвестиций

Рынок специализированного транспорта в стране находится на этапе формирования, и многие владельцы сталкиваются с дефицитом качественной инфраструктуры для кемпингов. Базовое обслуживание внутренних систем (водоснабжение, отопление, кондиционер) требует специфических навыков или обращения в профильные сервисы, которых все еще недостаточно. Инвесторам важно учитывать, что отсутствие развитой сети обслуживания делает владение автодомом делом хлопотным, требующим от собственника готовности к решению технических задач в полевых условиях.

При покупке или аренде важно помнить, что комфорт путешествия зависит от подготовки техники. Те, кто планирует постоянные выезды, часто оптимизируют свои машины под собственные нужды, тогда как арендные варианты представляют собой универсальные решения. В конечном итоге успех поездки или окупаемость коммерческого проекта зависят от того, насколько точно был оценен износ техники и готовность владельца тратить время на поддержку "недвижимости на колесах" в рабочем состоянии.

Ответы на популярные вопросы о караванинге

Нужно ли открывать специальную категорию прав для автодома?

Для большинства стандартных автодомов массой до 3,5 тонн достаточно прав категории "B". Если масса превышает этот лимит, потребуется категория "C".

Выгодно ли сдавать автодом как бизнес?

Это приносит высокую доходность (до 25% годовых), но требует активного участия: расходы на маркетинг, страховки и частые ремонты мебели сильно сокращают чистую прибыль.

Как быстро дешевеет дом на колесах?

В первый год владения новая техника теряет в цене наиболее ощутимо, далее процесс амортизации замедляется, но остается выше, чем у обычной легковой машины.

Стоит ли покупать автодом для дачных поездок?

Для редких выездов на дачу автодом избыточен: аренда будет экономически оправданнее, так как вы избавите себя от дорогостоящего зимнего хранения и обслуживания систем.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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