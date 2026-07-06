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Дагестан еще вчера был мечтой миллионов туристов — теперь отдыхающие все чаще разворачиваются обратно

Туризм » Регионы » Россия

Дагестан, ставший главным туристическим открытием последних лет, столкнулся с резким оттоком отдыхающих в пик сезона. Вместо ожидаемого гостеприимства туристы все чаще встречают горы мусора на природных объектах и дефицит элементарных удобств, что заставляет россиян пересматривать летние маршруты в пользу более предсказуемых регионов.

Дагестан, Сулакский каньон
Фото: commons.wikimedia.org by AnnaAAkimova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дагестан, Сулакский каньон

Ценовой барьер и транспортная доступность

Основным ударом по популярности направления стала логистика. Стоимость перелета в Махачкалу в разгар лета достигла 40 тысяч рублей, что для многих семей сделало поездку экономически нецелесообразной. 

"Когда стоимость билетов на внутреннем направлении сравнима с перелетом за границу, лояльность аудитории мгновенно испаряется. Люди начинают считать каждую копейку и сравнивать уровень отелей, который в Дагестане пока не дотягивает до мировых стандартов при сопоставимых тратах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Сервис под ударом: отходы и дефицит кадров

Инфраструктурные проблемы Дагестана стали слишком заметны при массовом наплыве гостей. Популярный Сулакский каньон и другие природные локации страдают от скопления отходов. Путешественники жалуются на отсутствие оборудованных туалетов, нехватку квалифицированного персонала в кафе и гостиницах, а также на общую неустроенность знаковых мест.

"Для качественного отдыха важны детали: наличие чистых санитарных зон и регулярная уборка территорий. Если этого нет, даже самые красивые виды не спасут репутацию региона. Сейчас мы видим, что многие предпочли отдых в пригороде или проверенные маршруты Подмосковья из-за предсказуемого уровня комфорта", — отметила в беседе с Pravda.Ru управляющий гостиницей Виталий Кузьмин.

Ревизия отелей и смена стратегии властей

Ситуацию обострили массовые проверки гостиничного сектора. В 40 отелях республики выявили грубые нарушения пожарных и санитарных норм. В ответ на кризис профильное министерство Дагестана решило ужесточить контроль за туроператорами и расширить административные рычаги влияния. Параллельно власти пытаются переориентироваться на туристов из стран Ближнего Востока и СНГ, однако внутренний рынок уже отреагировал — россияне все чаще выбирают курорты, где зафиксировано падение спроса на отдых и владельцы жилья более гибки в вопросах качества и цены.

"Безопасность — это базовое требование. Если в отелях находят нарушения пожарной безопасности, это прямой сигнал для туристов. Игнорирование этих рисков может привести к необратимой потере доверия к направлению", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Проблема региона Рекомендация для туриста
Авиабилеты по 40 000 руб. Бронировать за 4-5 месяцев или выбирать альтернативные виды транспорта
Нарушения в отелях Запрашивать у администрации подтверждение прохождения проверок и свежие отзывы
Грязные локации Выбирать авторские туры с проверенными гидами, которые следят за чистотой стоянок
Дефицит кадров Заранее бронировать столики в ресторанах и услуги трансфера

Ответы на популярные вопросы о планировании отдыха

Как убедиться в безопасности отеля перед бронированием?
Проверьте наличие сертификатов соответствия и пожарной безопасности на официальном сайте гостиницы. Полезно изучить отзывы на независимых площадках за последние два месяца — именно там туристы обычно пишут о неработающих огнетушителях или заблокированных выходах.

Какие направления выбирают туристы вместо Дагестана этим летом?
Наблюдается рост интереса к Кавказским Минеральным Водам и Подмосковью. Также часть турпотока уходит в сторону Краснодарского края, где из-за высокой конкуренции отельеры вынуждены чаще предлагать скидки и улучшать сервис.

Стоит ли ехать в популярные места, если пишут о плохой экологии?
Поездка возможна, если сместить фокус с самых раскрученных локаций на менее известные маршруты. Это позволит избежать толп, очередей в санитарные зоны и зрелища переполненных баков, которые часто встречаются в Сулакском каньоне в пиковые даты.

Как сэкономить на поездке в условиях роста цен?
Эффективным способом остается комбинированный маршрут: долететь до ближайшего крупного авиаузла в соседнем регионе и воспользоваться скоростными поездами или автобусами для переезда в республику. Это может снизить транспортные расходы в полтора-два раза.

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Экспертная проверка: аналитик туристического рынка Илья Роденко, управляющий гостиницей Виталий Кузьмин, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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