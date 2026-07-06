Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальная укладка больше не в моде: причёски 2026 делают образ дороже за счёт другого эффекта
Четырехдневка больше не звучит как мечта: сокращенный график может накрыть заводы по всей России
Песков зафиксировал позицию Трампа: Москва сняла разговоры о флюгере и ждёт нового контакта
Родители экономят на самом необходимом: в Новгородской области вводят беспрецедентные меры поддержки
Сейсмический толчок в Сочи и 630 погибших дельфинов: что происходит в Черном море
Поля ещё почти нетронуты: Ставрополье уже намолотило первый миллион тонн зерна
Даже нефтяной гигант не устоял: выпуск нефтепродуктов в Татарстане заметно сократился
Чудовищный поток под толщей воды: в Чёрном море скрывается река, которая мощнее Волги и Дуная вместе
Почти 100 новинок за полгода: где на Кубани стало еще больше дорожных камер

Летние маршруты теперь ведут не к морю: Подмосковье неожиданно перехватило туристические потоки

Туризм

Лето-2026 диктует новые правила: долгие перелеты и логистические квесты отходят на второй план. Туристы массово разворачиваются в сторону Подмосковья, предпочитая предсказуемые выходные в пригороде непредсказуемым приключениям на южных магистралях. Жара, пробки и дефицит топлива вынуждают путешественников пересматривать свой бюджетный отдых прямо здесь, на месте.

Санаторий
Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Санаторий

Подмосковье вместо моря: почему меняются маршруты

Морские курорты сталкиваются с оттоком гостей. В то время как курорты юга России вынуждены снижать цены в попытках заполнить пустые отели, подмосковные базы отдыха переживают бум. Логистика первична: зачем тратить часы на дорогу и риск остаться без горючего, если до комфортного бассейна можно доехать на электричке?

"Туристы ищут стабильность. Когда планирование поездки на море превращается в преодоление дорожных сложностей, люди голосуют рублем за комфорт ближе к дому", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Взрывной спрос и новые привычки туристов

Статистика бьет рекорды. Оператор FUN&SUN докладывает о двукратном росте бронирований. Изменилась и длительность отдыха: люди перешли с недельных заездов на 10-дневные. Агенты подтверждают: спрос на качественную инфраструктуру в радиусе двух-трех часов езды от столицы стал доминирующим трендом.

Параметр Тренд 2026 года
Средняя длительность 10 ночей (против 7 в 2025-м)
Транспорт Электрички и такси, отказ от авто
Формат питания "Все включено"

"Мы видим перераспределение спроса. Клиенты стали более требовательны к услугам внутри отеля, так как хотят получить полноценный отдых без лишних стрессов", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru управляющий гостиницей Виталий Кузьмин.

За что готовы платить отдыхающие

Гость хочет "все включено": бассейны, анимация, SPA и предсказуемый счет. Парк-отели — как "Воздвиженское" или "Звенигород" — превращаются в автономные экосистемы. Путешественники больше не хотят ломать голову над поисками кафе или развлечений — всё должно быть в одном периметре.

"Высокий спрос на тарифы с полным пансионом продиктован стремлением контролировать бюджет. Люди не хотят сюрпризов в виде внезапных трат на еду или досуг", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о загородном отдыхе

Почему в Подмосковье цены растут, как на курортах?

Рост спроса неизбежно тянет прайс вверх. Качественные объекты с развитой инфраструктурой загружены полностью.

Нужно ли бронировать заранее?

Да. Лучшие парк-отели с тарифом "все включено" закрывают квоты за 2-3 месяца до заезда.

Стоит ли отказываться от личного авто?

Если отель находится рядом с ж/д веткой, это избавит вас от пробок на выездных магистралях.

Что делать, если в отеле отсутствует анимация?

Ищите крупные комплексы с зоопарками или доступом к водоемам — они сейчас наиболее востребованы у семей.

Читайте также

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, управляющий гостиницей Виталий Кузьмин, аналитик туристического рынка Илья Роденко
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Короткие ногти снова в моде: самые стильные идеи маникюра, которые выглядят дорого
Красота
Короткие ногти снова в моде: самые стильные идеи маникюра, которые выглядят дорого
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Сырье
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Пять миллиардов против большой воды: Краснодарское водохранилище готовят к масштабному обновлению
Краснодарский край
Пять миллиардов против большой воды: Краснодарское водохранилище готовят к масштабному обновлению
Популярное
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим

Уникальный хищник с архаичными чертами ломает устоявшиеся представления о возможностях рыб, в одиночку меняя баланс сил в замкнутых и открытых водных системах.

Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
От стола за уши не оттащишь: это кабачковое хачапури с кефиром и сыром полюбят все
Последствия кулуарного давления Трампа на ФИФА грозят обрушить турнир в США Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Идеальное лакомство к чаю: желе из смородины, что застывает в плотный нежный десерт
Малахитовый саркофаг исчез вместе с ответами: легенда советской экспедиции до сих пор вызывает споры
Сухие баки и лимиты в 10 литров: топливный кризис парализовал трассы на пути к Алтаю
Сухие баки и лимиты в 10 литров: топливный кризис парализовал трассы на пути к Алтаю
Последние материалы
Почти 100 новинок за полгода: где на Кубани стало еще больше дорожных камер
Кремль сделал жесткий ход: Минобороны и спецслужбы взялись за скрытых подстрекателей
Последствия кулуарного давления Трампа на ФИФА грозят обрушить турнир в США
Нефтяная корона съехала набок: в Сургуте самая денежная отрасль оказалась совсем другой
Смета трещит по швам: эти стройматериалы дорожают так быстро, что расчёты устаревают за неделб
Не допустили на прилавки: в Краснодаре перехватили 15 тон зараженных фруктов из Узбекистана
Тревога в омском аэропорту: лайнеры разворачивают в воздухе из-за угрозы безопасности
Власти закрывают лазейку: водители в Петербурге теряют возможность отменять штрафы
Над Киевом сгущается новая угроза: давление привязали к смене курса и уже подняли ставки
Плохой бензин не выводит их из строя: именно эти моторы считают одними из самых надёжных
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.