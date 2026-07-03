Резкая смена предпочтений в России: привычные маршруты к морю теряют лидерство в июле

Июль 2026 года обещает стать жарким не только из-за солнца, но и по накалу бронирований. ТВИЛ. РУ раскрыл подробности: Питер снова опередил юг, забрав 11% всех заказов. Пока одни ищут бюджетный юг, другие штурмуют Неву. На Сочи приходится 8%, а Москва замерла на третьей строчке, удерживая 5% рынка апартаментов.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Gelendzhik P5010348 2350

Битва столиц и побережья: кто в топе

Санкт-Петербург — это классика, которая не надоедает. Ночь здесь обойдется в 6287 рублей. Люди едут в "культурную" столицу в среднем на 5 суток. Москва на этом фоне выглядит на удивление экономно: 5710 рублей, туристы тут задерживаются всего на 4 дня.

"Интерес к мегаполисам растет. Часто желание сэкономить заставляет бронировать апартаменты вместо пафосных гостиниц, что мы и видим в статистике по Москве", — объяснил в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Сочи играет в другую игру. Здесь ночь тянет на 6507 рублей, а средний отпуск растягивается до 9 дней. Это уже не просто поездка, это полноценная жизнь у моря. Сюда едут за солнцем и сервисом.

Ценники и сроки: сколько стоит июль

В Геленджике самый высокий прайс в списке — 7921 рубль за сутки. Это плата за статус главного открытия сезона. Туристы готовы платить и остаются здесь на 8 ночей. Ялта идет следом: 6128 рублей за ночь и аналогичная продолжительность отдыха.

Город Цена за ночь (руб.) Срок (дней) Геленджик 7921 8 Сочи 6507 9 Нижний Новгород 6448 3 Санкт-Петербург 6287 5 Казань 6180 4

Региональные контрасты: от Калининграда до Казани

Если бюджет поджимает, туристы выбирают Краснодар. За 3884 рубля можно снять вполне приличное жилье, правда, больше чем на 3 дня люди там не задерживаются — город обычно используют как перевалочный пункт по пути к морю. Анапа предлагает средний чек в 4729 рублей, но там зависают уже на 8 ночей, ориентируясь на семейный формат.

Калининград — выбор тех, кто не любит жару. Ночь за 5073 рубля и недельный отдых на Балтике выглядят как идеальный план. Для любителей коротких дистанций остается Нижний Новгород (6448 руб. на 3 дня) и Казань (6180 руб. на 4 дня). Маршруты по России стали похожи на пазл: собрать интересный тур можно и дикую Карелию, и цивилизованный Поволжский уикенд.

"Важно понимать, что бюджетные направления вроде Краснодара или Анапы требуют тщательной проверки жилья. Часто низкая цена скрывает отсутствие достойной инфраструктуры, поэтому всегда читайте отзывы перед бронированием", — рассказала в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Ответы на популярные вопросы о планировании июльского отдыха

Почему Санкт-Петербург популярнее морских курортов?

В июле в Питере идеальная погода для прогулок, а событийная повестка (фестивали, праздники) перевешивает пляжный отдых для тех, кто ищет впечатлений, а не просто загар.

Где дешевле всего арендовать апартаменты в июле?

Из топовой десятки самым доступным остается Краснодар. Также стоит присмотреться к Анапе, если важна близость к морю при умеренном ценнике.

Стоит ли ехать в Геленджик при таких высоких ценах?

Геленджик в 2026 году предлагает обновленную логистику и инфраструктуру. Если бюджет позволяет, это отличная альтернатива Сочи с менее плотной застройкой.

На какой срок выгоднее бронировать жилье?

Статистика показывает, что на южных курортах (Сочи, Анапа, Ялта) брони на 8-9 дней позволяют получить более адекватный ценник в пересчете на сутки по сравнению с короткими заездами.

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