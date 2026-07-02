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Люкс теперь доступен каждому: как ценовая политика Дубая меняет планы на летний отпуск

Туризм

Эмиратские отельеры устроили настоящий демпинг. С середины июня, когда туроператоры перезапустили пакетные программы, рынок ОАЭ ожил. Чтобы вытащить туриста из дома в жаркий сезон, гостиницы сбрасывают ценники на 40-65%. Это не просто маркетинговый ход — это способ борьбы за трафик в условиях высокой конкуренции с другими направлениями.

Дубай, пляж
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Дубай, пляж

Распродажи в разгар лета

Бонусы сыплются на головы путешественников: бесплатные ночи, безлимит в аквапарки типа Dubai Parks & Resorts, апгрейды за завтраки до "полупансиона" и проживание детей без доплат. Такие "плюшки" предлагают гиганты вроде Rixos Premium Dubai, Anantara или The Ritz-Carlton. Туристы уже оценили выгоду таких предложений.

"Сейчас отели ОАЭ предлагают сервис, который раньше стоил космических денег, а теперь стал доступен массовому сегменту. Это единственный шанс удержать заполняемость, пока топливо и логистика съедают маржу", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

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Дубай удерживает корону главного эмирата — сюда стремится до 60% от всех купивших пакетные туры в ОАЭ. Второе место делят Абу-Даби и Рас-эль-Хайма. Оставшиеся 20-25% рынка делят между собой Фуджейра, Аджман и Шарджа.

Почему Дубай сейчас доступнее конкурентов

Парадокс, но самый дорогой эмират показывает самые приятные цены на пакеты. Неделя в Дубае на двоих сегодня стоит от 115 тысяч рублей. За эту сумму вы получаете завтраки и перелет. Для сравнения: аналогичный тур в Шардже или Рас-эль-Хайме нередко обходится дороже — от 125-135 тысяч рублей.

Направление Мин. цена за неделю (двоим)
Дубай (4*, завтраки) от 115 000 руб.
Шарджа (4*, завтраки) от 124 900 руб.

"Ценовой разрыв между эмиратами исчез. Если раньше Дубай считался люкс-сегментом, то сейчас он стал базовым хабом для любого кошелька. Важно не забывать правильно собирать чемодан, чтобы избежать лишних трат в аэропорту", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

ОАЭ против Турции и Египта

ОАЭ начинают серьезно конкурировать с "все включено" в Турции. Если премиальный отель в Рас-эль-Хайме с ultra all inclusive стоит от 255 тысяч рублей, то турецкий аналог может потребовать почти 300 тысяч. Египет пока остается чуть выгоднее, но разрыв сокращается стремительно.

Ответы на популярные вопросы о турах в ОАЭ

Стоит ли ждать падения цен к августу?

Отели уже дают максимальные скидки. Вряд ли стоит рассчитывать на дальнейшее снижение, скорее — на исчерпание квот в бюджетных гостиницах.

Чем занять детей, если жарко?

Используйте бонусы: почти везде в пакет включен доступ в крытые аквапарки или тематические парки развлечений Dubai Parks & Resorts.

Выгодно ли питаться только в отеле?

При текущих акциях — да. Апгрейды питания (до "полупансиона" или "все включено") сейчас часто дают бонусом или за символическую доплату.

В какой эмират лучше ехать с семьей?

Дубай лидирует по инфраструктуре, но для спокойного пляжного отдыха многие предпочитают Аджман или Фуджейру.

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Экспертная проверка: эксперт по отельному сервису Елена Гумина, аналитик туристического рынка Илья Роденко.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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