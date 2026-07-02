Эмиратские отельеры устроили настоящий демпинг. С середины июня, когда туроператоры перезапустили пакетные программы, рынок ОАЭ ожил. Чтобы вытащить туриста из дома в жаркий сезон, гостиницы сбрасывают ценники на 40-65%. Это не просто маркетинговый ход — это способ борьбы за трафик в условиях высокой конкуренции с другими направлениями.
Бонусы сыплются на головы путешественников: бесплатные ночи, безлимит в аквапарки типа Dubai Parks & Resorts, апгрейды за завтраки до "полупансиона" и проживание детей без доплат. Такие "плюшки" предлагают гиганты вроде Rixos Premium Dubai, Anantara или The Ritz-Carlton. Туристы уже оценили выгоду таких предложений.
"Сейчас отели ОАЭ предлагают сервис, который раньше стоил космических денег, а теперь стал доступен массовому сегменту. Это единственный шанс удержать заполняемость, пока топливо и логистика съедают маржу", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.
Дубай удерживает корону главного эмирата — сюда стремится до 60% от всех купивших пакетные туры в ОАЭ. Второе место делят Абу-Даби и Рас-эль-Хайма. Оставшиеся 20-25% рынка делят между собой Фуджейра, Аджман и Шарджа.
Парадокс, но самый дорогой эмират показывает самые приятные цены на пакеты. Неделя в Дубае на двоих сегодня стоит от 115 тысяч рублей. За эту сумму вы получаете завтраки и перелет. Для сравнения: аналогичный тур в Шардже или Рас-эль-Хайме нередко обходится дороже — от 125-135 тысяч рублей.
|Направление
|Мин. цена за неделю (двоим)
|Дубай (4*, завтраки)
|от 115 000 руб.
|Шарджа (4*, завтраки)
|от 124 900 руб.
"Ценовой разрыв между эмиратами исчез. Если раньше Дубай считался люкс-сегментом, то сейчас он стал базовым хабом для любого кошелька. Важно не забывать правильно собирать чемодан, чтобы избежать лишних трат в аэропорту", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.
ОАЭ начинают серьезно конкурировать с "все включено" в Турции. Если премиальный отель в Рас-эль-Хайме с ultra all inclusive стоит от 255 тысяч рублей, то турецкий аналог может потребовать почти 300 тысяч. Египет пока остается чуть выгоднее, но разрыв сокращается стремительно.
Отели уже дают максимальные скидки. Вряд ли стоит рассчитывать на дальнейшее снижение, скорее — на исчерпание квот в бюджетных гостиницах.
Используйте бонусы: почти везде в пакет включен доступ в крытые аквапарки или тематические парки развлечений Dubai Parks & Resorts.
При текущих акциях — да. Апгрейды питания (до "полупансиона" или "все включено") сейчас часто дают бонусом или за символическую доплату.
Дубай лидирует по инфраструктуре, но для спокойного пляжного отдыха многие предпочитают Аджман или Фуджейру.
Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.