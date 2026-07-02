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Поцелуй на высоте 443 метра: зачем пара российских руферов поднялась на Эмпайр-Стейт-Билдинг

Туризм

Нью-Йорк, 1 июля. На высоте 443 метра над землей, где свистит ветер и небоскребы кажутся игрушечными, двое в темной амуниции покорили шпиль Эмпайр-Стейт-Билдинг. Российские руферы Иван Биркус и Ангелина Николау превратили архитектурный символ города в декорацию для своего манифеста.

Эмпайр-Стейт-Билдинг
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эмпайр-Стейт-Билдинг

Вертикальный экстрим над Нью-Йорком

Пара развернула внушительное полотно с лозунгом: "Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир". Для миллионов зрителей они стали героями, для службы безопасности — дерзкими нарушителями. Этот активный отдых в стиле "взять высоту любой ценой" закончился эффектным предложением руки и сердца прямо на смотровой площадке. Поцелуй в масках — и на горизонте замаячили наручники.

"Подобные акции — это всегда игра на грани фола. Безопасность небоскребов такого уровня проектируется с расчетом на предотвращение террористических угроз, а не на эскапады романтиков. За такие действия в штатах можно получить реальный срок, ведь это классическое вторжение в зону с ограниченным доступом", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Высотный арест: последствия провокации

Романтика момента быстро улетучилась под гул полицейских сирен. Биркус и Николау известны в узких кругах как профи, но местные власти юмора не оценили. Обычные туристы выбирают бюджетный отдых в отелях, руферы же предпочитают бетонные шпили и риск встречи с законом.

Характеристика Параметры акции
Локация Эмпайр-Стейт-Билдинг, Нью-Йорк
Высота 443 метра
Статус Нарушение общественного порядка

"Когда люди целенаправленно нарушают периметр безопасности ради контента, они должны осознавать, что их ждет жесткая юридическая квалификация. Никакие романтические жесты не станут смягчающим обстоятельством при обвинении в незаконном проникновении", — констатировала в беседе с Pravda.Ru специалист по визовым вопросам Юлия Морозова.

Руфинг: искусство или нарушение закона?

Руфинг — это не прогулка по крышам, а часто игра со смертью. Субкультура требует не только навыков верхолаза, но и хладнокровия. Важно различать оптимизацию багажа для похода и беспечность, когда жизнь висит на волоске. Многие ищут адреналин, забывая об уроках вроде тех, что описаны в правилах поведения при организации дикой ночевки.

"Подняться на объект, куда вход запрещен — это не достижение, а неоправданный риск. Профессиональные альпинисты используют страховку, здесь же всё строится на чистом везении. Это тупиковый путь, который часто заканчивается в травматологии или полиции", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по активному отдыху Алексей Трусов.

Ответы на популярные вопросы о руфинге

Почему руферы идут на такой риск?

Главный драйвер — жажда уникального контента и самоутверждение в профессиональной среде экстремалов.

Чем грозит подобная акция в Нью-Йорке?

Задержание, обвинение в административном или уголовном правонарушении, штрафы и возможная депортация.

Можно ли безопасно посещать крыши?

Только в составе организованных экскурсий на легальные смотровые площадки небоскребов.

Является ли видео с крыши доказательством вины?

Да, сегодня полицейские используют выложенные в сеть записи как прямые улики для возбуждения дел.

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Экспертная проверка: эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, специалист по визовым вопросам Юлия Морозова, эксперт по активному отдыху Алексей Трусов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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