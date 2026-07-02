Последний шанс красиво закрыть лето: эти направления особенно хороши в августе

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Туризм

Планирование августовского отпуска в 2026 году требует точного расчета логистики и знания климатических нюансов. Выбор правильной локации позволяет избежать пиковой жары и переплат, сохраняя высокий уровень комфорта. В обзоре представлены проверенные маршруты для качественного завершения сезона.

Батуми Грузия
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
Батуми Грузия

Зарубежное побережье и мягкий климат

Бодрум остается востребованной альтернативой европейскому Средиземноморью. Город выстроен в эгейском стиле: белый известняк, узкие улицы и яхтенные марины. В августе здесь нет изнуряющего зноя благодаря постоянному бризу. Прямой перелет из Москвы занимает 5 часов, билеты стоят от 42 000 рублей. Для въезда достаточно загранпаспорта.

"Бодрум выбирают те, кто ценит европейский сервис в Турции. Это регион с самой высокой концентрацией премиальных отелей на квадратный километр", — объяснила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Если Турция кажется слишком привычной, стоит рассмотреть Самуи. В то время как на Пхукете бушуют штормы, Сиамский залив радует спокойной водой. Путь долгий — около 21 часа с пересадкой. Подобный бюджетный отдых в тропиках возможен только при раннем бронировании жилья. Для любителей африканской экзотики открыт Монастир. Тунис привлекает сочетанием талассотерапии и истории. Пока одни ищут лазейки для VIP-отдыха по бюджетным меркам, другие выбирают белые пески Махдии и Сиди-бу-Саида.

Россия: от Эльбруса до Сахалина

Дальний Восток в августе выходит на пик туристической формы. Вода в заливах Владивостока прогревается до комфортных значений. Сахалин в этот период предлагает не только гастрономию, но и шанс увидеть китов. Татарский пролив и Анивский залив становятся точками притяжения для дайверов и яхтсменов.

"Сахалин и Курилы в конце лета — это гарантированное отсутствие туманов и максимум солнечных дней для походов к вулканам", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Приэльбрусье подойдет тем, кто задыхается в городах. Поляна Азау и станция Гарабаши на высоте 3847 метров обеспечивают ледяную свежесть даже в августовский полдень. На фоне того, как россияне массово выбирают Алтай, Кавказ сохраняет баланс между дикой природой и развитым сервисом Кавминвод. Доступность санаториев Кисловодска и восхождений на Чегет делает логистику через Минеральные Воды удобной для семей.

Экономика августовского путешествия

Направление Стоимость перелета (туда-обратно)
Бодрум (Турция) от 42 000 руб.
Батуми (Грузия) от 35 000 руб.
Владивосток (РФ) от 37 000 руб.
Самуи (Таиланд) от 137 000 руб.

"Цены на рейсы в августе зависят от глубины бронирования. В 2026 году мы видим рост спроса на прямые маршруты в Африку и Юго-Восточную Азию", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Байкал на острове Ольхон в августе — это последние недели купального сезона в заливах Малого Моря. Вода держит тепло до середины месяца. Добраться можно через Иркутск с последующим трансфером на автобусе или теплоходе. Сарайский пляж остается самым чистым местом для лагеря или проживания в эко-отелях.

Ответы на популярные вопросы о путешествиях

Нужна ли виза в Тунис для россиян?

Граждане России могут находиться в стране без визы до 90 дней. Прямые рейсы делают отдых в тропиках и Африке доступнее.

Где в России самое теплое море в августе?

Помимо Черноморского побережья, стоит рассмотреть Каспийское море в Дагестане и бухты Приморья во Владивостоке.

Как сэкономить на жилье в Бодруме?

Выбирайте отели в поселках Битез или Торба вместо центра города. Цены там ниже на 20-30% при той же чистоте пляжей.

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Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, аналитик туристического рынка Илья Роденко
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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