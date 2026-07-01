Выйти за рамки шаблонов: где в Таиланде скрыты самые необычные локации для ценителей атмосферы

Популярные курорты Таиланда плотно застроены отелями и забиты туристами, из-за чего аутентичность страны часто ускользает от путешественников. Когда главная улица превращается в сплошной торговый ряд, а на пляжах не протолкнуться, теряется сам смысл поездки в экзотический регион. Для тех, кто хочет увидеть жизнь королевства без прикрас, существуют маршруты, скрытые от массового потока.

Фото: commons.wikimedia.org by K.Phothiwijit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пханом Рунг

Цифровое искусство и армейские пляжи

Паттайя часто воспринимается как место для шумного отдыха, но и здесь есть точки для спокойного созерцания. Пространство PADO Media Art Space предлагает погружение в виртуальные миры через световые инсталляции в 12 залах. Это место позволяет отвлечься от тропического зноя и увидеть современную сторону тайской культуры. Главное — выбирать для визита первую половину дня в будни, когда число посетителей минимально.

"Найти тишину в Паттайе сложно, но пляж Сай Кео — исключение, так как он находится под управлением военных. Территория патрулируется, здесь строгий порядок и чистота, что делает это место идеальным для тех, кто ищет уединения", — отметила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Если проехать чуть дальше от городской черты, можно попасть на закрытые территории. Пляж Сай Кео требует оплаты за вход, но взамен предлагает прозрачную воду и отсутствие навязчивого сервиса. В таких местах вариант отдыха становится более качественным и размеренным. В удаленных частях берега нередко можно встретить диких обезьян, поэтому стоит внимательно следить за вещами.

Деревни на воде и старые рынки

Бангкок не ограничивается храмами и торговыми центрами. В 15 минутах от международного аэропорта расположена деревня Хуа Такхе. Это поселение на сваях, где вместо дорог — узкие деревянные настилы, а вместо машин — лодки. Здесь работают мастерские художников и небольшие кафе, лишенные неоновой рекламы и лишнего шума. Это творческая коммуна, сохранившая уклад жизни прошлых десятилетий.

Локация Главная особенность Рынок Нанг Лоенг Традиционные рецепты и цены для местных Плавучий рынок Паттайи Архитектура четырех регионов страны Деревня Хуа Такхе Творческие студии на деревянных сваях

Тот самый секрет заключается в поиске мест, ориентированных на местных жителей. Рынок Нанг Лоенг работает с начала прошлого века и до сих пор остается точкой, где еда готовится по вековым рецептам. Здесь не встретишь туристического шика, зато можно увидеть старейший деревянный кинотеатр и пообедать по крайне умеренным ценам. Важно учитывать, что жизнь на таких рынках замирает уже к середине дня.

"Гастрономический туризм в таких точках — это шанс попробовать настоящий Таиланд, а не его адаптированную версию. Местные повара не меняют остроту или состав блюд в угоду иностранцам", — объяснил эксперт по гастрономическому туризму Роман Ларин.

Дикая природа и неизведанные берега

Остров Ко Чанг предлагает контакт с природой в более деликатном формате. В лагере Klong Son Elephant Camp слоны не выполняют трюки, а живут в джунглях. Посетители могут понаблюдать за ними в естественной среде или принять участие в купании животных в лесных ручьях. Это кардинально отличается от городских аттракционов и позволяет оценить решение администрации сохранить экосистему лесов.

Для тех, кто готов к долгой дороге, прови провинция Чантабури открывает пляжи с необычным красноватым песком. Это направление еще не освоено массовым туризмом, поэтому инфраструктура здесь простая, но душевная. На побережье Чао Лао расположены отели, где основными гостями являются сами тайцы. Такая деталь, как отсутствие меню на английском языке в ресторанах, только подтверждает подлинность места.

"Бронирование жилья в таких провинциях лучше делать заранее, так как номерной фонд там невелик. Зато уровень сервиса и радушие персонала часто выше, чем в сетевых отелях Пхукета", — уточнила эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Завершить маршрут можно посещением смотровой площадки Ноен Нанг Пхая, откуда открывается вид на извилистую прибрежную дорогу и океан. Подобные процессы открытия новых горизонтов делают поездку запоминающейся. Настоящий колорит страны всегда прячется в деталях: в запахе специй на старом рынке, в скрипе досок деревенского настила под ногами и в тишине армейского пляжа на закате.

Ответы на популярные вопросы о Таиланде

Когда лучше посещать непопулярные провинции?

Оптимальное время — будние дни. В выходные популярные среди местных жителей места могут быть переполнены внутренними туристами.

Нужно ли всегда торговаться на рынках?

На продуктовых рынках для местных цены обычно фиксированы и указаны на табличках. Торг уместен на вещевых развалах или при аренде транспорта на длительный срок.

Сложно ли передвигаться по стране самостоятельно?

Транспортная сеть развита хорошо, но в удаленных районах знание базовых фраз на местном языке или наличие переводчика в телефоне будет крайне полезным.

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