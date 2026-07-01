Водопады, киты и никаких виз: россияне массово меняют Мальдивы на этот райский остров

Остров в Индийском океане часто воспринимается как декорация из дорогого кино, где отдых доступен лишь избранным. На практике же география поездок меняется, и те направления, что раньше казались недосягаемыми, становятся понятнее и ближе. Маврикий перестал быть просто точкой на карте для свадебных путешествий, превратившись в место для тех, кто ищет содержательный досуг вместо ленивого лежания на песке.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дикий пляж с песчаным берегом

Почему это больше, чем просто береговая линия

Маврикий ошибочно сравнивают с другими коралловыми архипелагами. Остров имеет вулканическое происхождение, что диктует совсем иной рельеф и набор впечатлений. Здесь можно увидеть землю, которая никогда не перемешивается, оставаясь полосатой — это знаменитые пески Шамарель. Рядом грохочут водопады, а густые леса скрывают трекинговые тропы, которые по сложности не уступают горным маршрутам. Для тех, кто привык к активному перемещению, такая смена обстановки становится решающим фактором при выборе варианта для отпуска.

"Маврикий выбирают туристы, которым мало просто моря. Им нужен драйв: поход в джунгли, выход в открытый океан к китам или подъем на гору Ле-Морн. Это направление для тех, кто ценит комфорт, но не готов сидеть в четырех стенах отеля", — отметила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Природные парки острова позволяют увидеть зебр и страусов, а на южном побережье, у мыса Гри-Гри, океан разбивается о высокие базальтовые утесы. Там нет рифов, поэтому волны бьют в берег с огромной силой, создавая ощущение края земли. В воде же главной приманкой остаются кашалоты, которых можно встретить практически круглый год. Правильная подготовка к таким вылазкам требует внимания к мелочам, ведь даже короткий выход в море требует понимания техники безопасности и учета ошибок, которые часто совершают неподготовленные люди.

Организационные моменты и климат

Остров считается круглогодичным из-за мягкого тропического климата. Когда в северном полушарии лето, на Маврикии наступает прохладный сезон. Температура держится в районе 25 градусов, воздух становится суше, что идеально подходит для долгих прогулок и хайкинга. В это время отели часто снижают цены, делая премиальный отдых более доступным. При планировании такой поездки важно заранее продумать список вещей, чтобы не перегружать багаж ненужными предметами, ведь грамотное решение по упаковке вещей сэкономит силы при пересадках.

Параметр Условия для граждан РФ Визовый режим Безвизовый въезд до 60 дней Перелет Со стыковкой (обычно через Дубай) Валюта Маврикийская рупия (обмен повсеместно)

Тот самый секрет популярности острова кроется в логистике. Несмотря на отсутствие прямых рейсов, стыковки в крупных авиационных хабах проходят быстро, а отсутствие визовых формальностей избавляет от бумажной волокиты. Достаточно иметь при себе действующий загранпаспорт. На месте же транспортная сеть позволяет легко перемещаться между ключевыми точками на арендованном авто или такси.

"Мы видим стабильный интерес к направлению. Люди стали чаще бронировать комбинированные туры, где несколько дней отводится на побережье, а остальное время — на изучение заповедников и гастрономию. Это показывает, что спрос сместился в сторону качества впечатлений", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Гастрономическая карта Маврикия — это отдельный материал для изучения. Здесь смешались индийские специи, французские соусы и африканские способы приготовления рыбы. Уличная еда так же популярна и безопасна, как и блюда в ресторанах высокой кухни. Путешественнику остается лишь выбрать темп: либо погружаться в хаос местных рынков, либо наблюдать за закатом с террасы отеля под шум прибоя.

Ответы на популярные вопросы о Маврикии

Нужно ли делать специальные прививки перед поездкой?

Для посещения острова обязательных прививок не требуется. Санитарная обстановка на Маврикии спокойная, уровень медицины высокий.

Какую валюту лучше брать с собой?

Выгоднее всего брать доллары или евро и обменивать их на местные рупии уже на месте. В крупных отелях и магазинах принимают карты международных платежных систем.

На каком языке говорят местные жители?

Официальный язык — английский, но большинство населения говорит на французском и креольском. Проблем с коммуникацией у туристов обычно не возникает.

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