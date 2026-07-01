Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не до промысла: ученые рассказали, какая рыба заполонила водоемы Астраханской области
Будущее стройки заложено: в Химках готовят площадку для уникальных технических испытаний
Отмена поездов и пропуск станций: как изменится жизнь пассажиров МЦД-3 в Подмосковье
Увольняться стало выгодно: повышение зарплаты все чаще начинается не с разговора с начальником
29 тонн опасного мяса сожгли в Саратовской области: как не купить некачественный продукт
Смеситель "сросся" с трубой? Как победить коррозию без похода в магазин за новым
Новый "контролер" на Шолохова: где в Ростове установили камеру, штрафующую за всё подряд
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
"Два футбольных поля Победы": как ярославские пенсионерки спасают бойцов на СВО

Ваш чемодан — ваш комфорт: как взять всё необходимое и не сойти с ума при упаковке

Туризм

Рациональная упаковка чемодана начинается не с выбора техники складывания, а с жесткой ревизии гардероба. Лишние килограммы багажа часто оборачиваются переплатами в аэропорту и хаосом в поиске нужной вещи в отеле. Чтобы каждый сантиметр пространства работал на вас, эксперты рекомендуют использовать систему "капсулы" и современные аксессуары, которые сокращают физический объем одежды вдвое.

Вещи в чемодане
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Вещи в чемодане

Отпускная капсула: переосмысление гардероба

Главная ошибка туриста — брать вещи, которые надеваются один раз. Математический расчет гардероба избавляет от этой проблемы: каждый "низ" (шорты или брюки) обязан сочетаться минимум с тремя вариантами "верха". Многофункциональные предметы, такие как легкий трикотажный сарафан, могут служить и пляжной накидкой, и вечерним нарядом при смене аксессуаров.

"Важно помнить, что самая тяжелая и объемная обувь должна быть на вас в момент перелета. В чемодан отправляются только легкие сандалии или шлепанцы, упакованные в индивидуальные пыльники", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Аксессуары для экстремальной экономии места

Без специальных приспособлений даже пустой чемодан быстро заполняется. Для оптимизации используйте:

  • Вакуумные пакеты с ручным клапаном: воздух из них вытесняется простым скручиванием, что уменьшает объем трикотажа на 50%.
  • Сетчатые органайзеры: разделяют багаж по категориям (белье, аптечка, гаджеты), обеспечивая быстрый доступ.
  • Тревел-наборы: перелив косметику в емкости до 100 мл, вы освобождаете место от громоздких флаконов.

Три основные техники укладки вещей

Разные типы тканей требуют особого подхода. Трикотаж и синтетику лучше скручивать плотными валиками. Для этого вещь расправляют, подгибают нижний край, формируя "карман", складывают боковые части к центру и туго скатывают. Фиксация краем не дает рулону развернуться.

"Для изделий из льна или хлопка, склонных к заломам, используйте метод стопки с перекладкой. Между слоями одежды прокладывайте листы папиросной бумаги — это создает эффект скольжения волокон и предотвращает появление глубоких морщин на ткани", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Порядок загрузки: от колес до крышки

Распределение веса влияет на устойчивость чемодана. Тяжелые предметы (обувь, несессеры) укладываются в основание — к колесной базе. Пустоты внутри обуви обязательно заполняются носками или ремнями. Средний слой формируется из вертикально выставленных "конвертов" с одеждой или компрессионных мешков. На самом верху, под сеткой крышки, размещают плоские предметы: бельевые органайзеры или сумку-шоппер.

"При планировании багажа учитывайте правила возвращения: грязные и влажные вещи всегда занимают больше места, чем сухие и чистые. Оставьте резерв в 15-20% объема чемодана свободным", — констатировал в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Обычная привычка Совет / Результат
Складывание одежды стопками Скручивание валиками сокращает объем и количество заломов
Перевозка полноразмерных шампуней Использование твердых форматов или тревел-флаконов по 100 мл
Хаотичное заполнение углов Заполнение полостей обуви мелочами и выравнивание дна у ручек
Использование пакетов-маек Тканевые пыльники и вакуумные мешки для защиты и компрессии

Ответы на популярные вопросы о сборах в дорогу

Как предотвратить порчу одежды пролившейся косметикой?

Используйте силиконовые флаконы в герметичном несессере с жестким каркасом. Дополнительно можно перекрыть горлышко флаконов кусочком пищевой пленки перед закручиванием крышки.

Что делать с вещами, которые сильно мнутся?

Используйте театральный метод: слегка сбрызните ткань водой из распылителя перед укладкой. Влажные волокна примут нужную форму под легким давлением соседних вещей.

Как упаковать обувь, чтобы она не деформировалась?

Плотно заполните внутреннее пространство туфель мягкими вещами (носки, купальники). Это превратит обувь в жесткий каркас, защищающий содержимое от сдавливания извне.

Как сэкономить на багаже при возвращении из отпуска?

Замените жидкие средства на твердые аналоги еще до поездки. Возвращаясь, используйте вакуумные мешки для грязного белья — они максимально вытеснят воздух, освобождая место под сувениры.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Пять миллиардов против большой воды: Краснодарское водохранилище готовят к масштабному обновлению
Краснодарский край
Пять миллиардов против большой воды: Краснодарское водохранилище готовят к масштабному обновлению
Этого ждали после взрыва: во Франции призвали к немедленному разрыву связей с Киевом
Мир. Новости мира
Этого ждали после взрыва: во Франции призвали к немедленному разрыву связей с Киевом
Корейский метод ухода за стопами: как за 15 минут вернуть пяткам младенческую мягкость
Красота и стиль
Корейский метод ухода за стопами: как за 15 минут вернуть пяткам младенческую мягкость
Популярное
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором

Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.

Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников
Путин проводит большую рокировку, обнуляя западные планы по дестабилизации России Любовь Степушова Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона Андрей Николаев
Западные разбойники доигрались: Россия превратила танкеры в неприступные плавучие крепости
Трава между плитками больше не растет: два копеечных раствора против сорняков за ночь
Мир содрогнется от этих цифр: Кремль вынес на обсуждение последствия ударов ВСУ
Мир содрогнется от этих цифр: Кремль вынес на обсуждение последствия ударов ВСУ
Последние материалы
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
"Два футбольных поля Победы": как ярославские пенсионерки спасают бойцов на СВО
Ваш чемодан — ваш комфорт: как взять всё необходимое и не сойти с ума при упаковке
Нижегородская телебашня превратится в "дорожный знак": что покажут в честь юбилея ГИБДД
Цифровая подделка стала неотличима от правды: развитие ИИ привело к кризису доверия в судах
Обман под красивой этикеткой: структурированная икра превратит праздничный стол в разочарование
Утренний загар стал ловушкой: врачи-онкологи призвали отказаться от иллюзии безопасного солнца
Работа для школьников в Саратове: популярные вакансии и доплаты от государства
Один вагон на вес топлива: в Забайкалье железная дорога приняла удар бензинового кризиса
Калининградцам предлагают заправляться по госномерам: как будет работать новая схема
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.