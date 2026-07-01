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Степи вместо пляжей: россияне меняют привычный комфорт на экспедиционный формат в Монголии

Туризм

Монголия перестала быть экзотическим пятном на карте для российских туристов. Страна кочевников привлекает тех, кто устал от отельного "олл-инклюзива" и ищет чистого космоса — от бескрайних степей до берегов "брата Байкала", озера Хубсугул. Пока массового наплыва нет, но спрос на экспедиционные форматы ползет вверх.

Монголия
Фото: commons.wikimedia.org by Marcin Konsek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Монголия

Почему Монголия остается нишевой

Рынок реагирует на запрос взвешенно. Туроператоры отмечают: массового бума не наблюдается. Однако комбинированные маршруты, связывающие Монголию с Республикой Алтай или Бурятией, за год прибавили в весе вдвое. Это идеальный способ "прошить" за одну поездку две абсолютно разные культуры.

"Туристы ищут глубины и контраста. Мы видим, что интерес к связке регионов вырос вдвое, так как это позволяет закрыть запрос на этнографический опыт за короткий срок", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Кто едет в степи за приключениями

Средний портрет путешественника — человек 30-55 лет из крупного мегаполиса. Это не "пляжники". Они подготовлены, ценят нетронутую природу и хотят видеть быт, который не менялся столетиями. Монголия конкурирует здесь с экспедициями в глубинку России или походами по местам силы.

Когда ловить погоду

Лето и сентябрь — золотое время. Воздух прогревается до +30°C, а озера позволяют окунуться. Поздняя осень и зима — удел фанатов экстрима. Столбик термометра падает до -20°C, превращая поездку в испытание на прочность.

Сезон Особенности
Лето (июнь-август) Комфортное солнце, доступ к озерам
Зима (ноябрь-апрель) Жесткий холод, только для профи

Топ-мест: от Гоби до "кладбища динозавров"

Пустыня Гоби — магнит для искателей. Красные каньоны, пески и находки палеонтологов притягивают сильнее, чем курорты Турции. Также в топе — озеро Хубсугул, где кристальная вода напоминает о Байкале, и Хархорин с храмом Эрдэнэ-Зуу. Для тех, кто жаждет эксклюзива, туроператоры предлагают джип-рыбалку на диких реках.

"Экспедиционный туризм в Монголии требует точного расчета снаряжения, иначе поездка превратится в борьбу за выживание, а не в отпуск", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по активному отдыху Алексей Трусов.

Как добраться и не потеряться

Из Москвы в Улан-Батор летают прямые рейсы (около 6 часов). Если же цель — горы Алтая или глубь степей, проще стартовать из Иркутска. Стыковки через Астану или Турцию могут растянуть путь до 15 часов. Зато на месте Монголия приятно удивляет ценами на кашемир, кожу и натуральные деликатесы.

"Кашемир в Монголии — база, которую везут абсолютно все. Главное — покупать его в специализированных магазинах, чтобы избежать подделок с рынка", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне и быту Мария Костина.

Ответы на популярные вопросы о Монголии

Нужна ли виза для посещения Монголии?

Российским туристам въезд безвизовый до 30 дней, что делает направление доступным даже для импульсивных поездок.

В каком регионе лучше стартовать поход по Монголии?

Все зависит от цели. Для захвата природы и озер — Иркутск, для этнографического погружения в быт кочевников — прямой перелет до Улан-Батора.

Что самое опасное в монгольском путешествии?

Резкий перепад температур и отсутствие цивилизации на удаленных участках Гоби. Всегда имейте при себе запас воды и спутниковую связь.

Можно ли расплачиваться картами МИР?

Нет, система МИР в Монголии не работает. Берите наличные рубли или валюту для обмена на тугрики.

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Экспертная проверка: эксперт по семейному туризму Мария Дементьева, эксперт по активному отдыху Алексей Трусов, специалист по региональной кухне Мария Костина
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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