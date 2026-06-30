Чемодан окажется наполовину пустым: математический расчет избавит от лишних трат в отпуске

Грамотный сбор багажа напрямую влияет на качество отдыха, позволяя избежать лишних трат и неудобств. Стилист Мила Ушакова рекомендует формировать капсулу, отталкиваясь от "низа": сначала выбираются брюки, юбки или шорты, а затем к ним подбираются подходящие топы. Такой метод помогает исключить случайные вещи, которые часто занимают место в чемодане, но так и остаются невостребованными до конца поездки.

Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info Одежда в чемодане

Математика гардероба: формула 5-3-2-2-3

Для поездок продолжительностью от одной до полутора недель эксперт предлагает использовать проверенную схему: пять верхних изделий, три варианта низа, два платья или костюма, два дополнительных слоя одежды и три пары обуви. Как сообщает Газета. Ru со ссылкой на рекомендации Ушаковой, из семи базовых предметов можно составить до 20 различных образов, если каждая вещь сочетается минимум с тремя другими. Важно учитывать специфику региона, будь то пляжный отдых, прогулки по европейским городам или длительные культурные туры.

"В отпускной капсуле должны быть базовые вещи, которые можно надеть несколько раз, удобные нижние изделия на каждый день, один акцентный предмет и верхний слой — например льняная рубашка, жакет, кардиган или легкая куртка", - объяснила стилист Мила Ушакова.

"Тщательное планирование гардероба не только экономит место, но и страхует от лишних нервов в аэропорту из-за перевеса, особенно когда логистика перелетов усложнена", - объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по туризму Мария Дементьева.

Выбор материалов и комфорт обуви

Практика показывает, что самой бесполезной вещью в вояже чаще всего становятся туфли на высоком каблуке. Стилист советует делать ставку на комфорт: одной пары для пеших экскурсий, одной для вечерних мероприятий и одного универсального варианта вполне достаточно. Чтобы не тратить время на сборы уже на месте, рекомендует заранее сфотографировать готовые комплекты на телефоне.

Особое внимание стоит уделить тканям: хлопок и лен остаются фаворитами для жаркого климата благодаря терморегуляции. По словам Ушаковой, естественная помятость льна является его характерной чертой, а не изъяном, поэтому не стоит искать немнущиеся аналоги. При планировании поездок на дикие пляжи или в удаленные бухты, такие натуральные материалы обеспечат максимальный уют в любых условиях.

Ответы на популярные вопросы о сборах в отпуск

Сколько вещей нужно в поездку на 10 дней?

Оптимальным считается набор из 12-15 предметов одежды (формула 5-3-2-2-3), из которых можно собрать до 20 различных комбинаций.

С чего лучше начинать укладку чемодана?

Стилисты рекомендуют начинать с выбора "низов" (брюк и юбок), подбирая к ним несколько вариантов верха, и укладывать тяжелые вещи на дно чемодана.

Нужно ли брать обувь на каблуке?

В большинстве случаев туфли на каблуке остаются в чемодане нетронутыми; лучше заменить их на комфортные лоферы или нарядные сандалии на плоском ходу.

Какие материалы лучше подходят для путешествий?

Приоритет стоит отдавать натуральным тканям, таким как лен и хлопок, а также технологичному спортивному трикотажу.

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