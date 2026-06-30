Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жареное варенье называют новым хитом заготовок: густой конфитюр получается без лишнего сахара
Жирный налет на вытяжке уйдет без трения: два дешевых состава для идеальной чистоты
Ольга Орлова отдохнула в Греции в бикини: почему подписчики призвали её надеть слитный купальник
Главный секрет похудения оказался не в спорте: организм начинает терять вес по другому принципу
Крабовый салат больше не будет прежним: тропический рецепт, который ломает привычки
Миллионы погибших: в Швеции озвучили реальные потери украинской армии после взлома базы
Творог, мак и взрывная кислинка вишни: идеальный десерт без муки для гурманов
Далекий мир внезапно сбросил лишний вес: уточненные параметры планеты поразили экспертов
Лицо выглядит хмурым не случайно: как вернуть бровям естественный подъем без пластической операции

Не только пляжи: чем Малайзия в 2026 году затмила Таиланд, Бали и другие популярные курорты Азии

Туризм

Малайзия в 2026 году — уже не просто экзотика, а центр адреналина и музыки. Это не транзит, а точка притяжения для тех, кто ищет яркие впечатления: джунгли Борнео, футуристичный Куала-Лумпур и концерты мировых звезд вроде Post Malone и BTS.

Лангкави
Фото: commons.wikimedia.org by Marufish from Alor Setar, Malaysia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лангкави

Тропический люкс против бетонных джунглей

Малайзия сегодня — это территория контрастов, где главный курортный тренд диктует отказ от массовости. Хотите уединения — летите на Перхентианские острова, где нет машин, а песок скрипит под ногами как крахмал.

Здесь природа берет свое: вы просыпаетесь в бунгало под крики обезьян, а через час погружаетесь в кристальную воду к черепахам. Это та самая экзотика без лишних наценок, которая выглядит дороже, чем стоит.

"Малайзия сейчас активно вытесняет привычные направления за счет гибкости. Пока в других странах закручивают визовые гайки, здесь идет расширение безвизового пространства, что делает страну максимально доступной для спонтанных поездок на концерты", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Для тех, кому нужен сервис уровня "ультра", работают пятизвездочные резиденции Куала-Лумпура. Тут официанты знают марку вашего любимого джина, а спа-процедуры больше похожи на запуск космического корабля — так же технологично и эффективно.

Вечером вайб меняется: город зажигает огни башен Петронас, и толпа в смокингах смешивается с тусовщиками в худи, спешащими на шоу.

Музыкальный десант на Stadium Nasional

Статус культурной столицы региона Малайзия подтверждает делом. Актуальная повестка 2026 года - это не только чил на пляже, но и гигантские площадки под открытым небом. TM Stadium Nasional превратился в магнит для стадионных артистов.

Смотреть шоу из VIP-ложи, потягивая вино с видом на тропический закат — это опыт, который не купишь в Европе. Здесь уже выступали Coldplay и Linkin Park, задав планку, которую Малайзия не намерена опускать.

Артист / Событие Дата в 2026 году
Post Malone 27 сентября
The Weeknd 4 ноября
Evanescence 26 ноября
BTS (K-Pop феномен) 13 декабря

"Гастрономический туризм в Малайзии — это не только уличная еда, но и высокая кухня, которая заходит "на ура" после шумного концерта. Сочетание острого стритфуда и мишленовских ресторанов создает тот уникальный хаос, ради которого сюда летят со всего мира", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Ларин.

Логистика впечатлений: как не пролететь

Билеты на топовых артистов в Куала-Лумпуре сгорают быстрее, чем тает лед в стакане на жаре. Планировать такой выезд нужно за полгода. Это инвестиция в чистые эмоции: сначала вы ловите вайб на стадионе среди 50 тысяч фанатов, а завтра утром уже завтракаете с белыми песками под ногами где-нибудь на Лангкави.

Система работает как часы — отлаженная логистика позволяет бесшовно прыгать из мегаполиса на дикий берег.

"Для семейных туристов Малайзия — это безопасная гавань. Здесь инфраструктура отелей позволяет родителям расслабиться в спа, пока дети изучают морскую фауну в охраняемых заповедниках. Это редкий баланс драйва и безопасности", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Ответы на популярные вопросы о Малайзии

Нужна ли виза в Малайзию в 2026 году?

Для большинства краткосрочных поездок россиянам виза не требуется, однако стоит следить за новостями о полной либерализации режима, которые регулярно обновляются.

Когда лучше планировать поездку на острова?

Сезонность зависит от побережья. Для Перхентиан и Реданга идеальное время — с марта по октябрь, когда море спокойное и прозрачное.

Насколько дорого стоит посещение концертов мировых звезд?

Цены на билеты сопоставимы с мировыми, однако уровень комфорта в VIP-секторах часто выше за счет качества инфраструктуры стадиона Stadium Nasional.

Читайте также

Экспертная проверка: туроператор Максим Ланин, эксперт по гастрономическому туризму Роман Ларин, эксперт по семейному туризму Мария Дементьева
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Бензина не будет: сеть БРК прекратила продажу АИ-92 населению в Забайкалье
Забайкальский край
Бензина не будет: сеть БРК прекратила продажу АИ-92 населению в Забайкалье
Германия на пороге разворота: решение Алис Вайдель лишило покоя политические штабы Брюсселя
Мир. Новости мира
Германия на пороге разворота: решение Алис Вайдель лишило покоя политические штабы Брюсселя
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Красота
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Популярное
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором

Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.

Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников
Западные разбойники доигрались: Россия превратила танкеры в неприступные плавучие крепости
Теракт в элитном районе Монако ударил по шансам Украины на вступление в ЕС Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Трава между плитками больше не растет: два копеечных раствора против сорняков за ночь
Мир содрогнется от этих цифр: Кремль вынес на обсуждение последствия ударов ВСУ
Кривой Рог содрогнулся от жестокости ТЦК: пятилетняя дочь отца-одиночки осталась на произвол судьбы
Кривой Рог содрогнулся от жестокости ТЦК: пятилетняя дочь отца-одиночки осталась на произвол судьбы
Последние материалы
Миллионы погибших: в Швеции озвучили реальные потери украинской армии после взлома базы
Творог, мак и взрывная кислинка вишни: идеальный десерт без муки для гурманов
Далекий мир внезапно сбросил лишний вес: уточненные параметры планеты поразили экспертов
Лицо выглядит хмурым не случайно: как вернуть бровям естественный подъем без пластической операции
Вишни будет как звезд: 1 ведро этого состава под ствол творит чудеса при созревании
Ошибка номер один при нанесении крема для век, из-за которой появляются отёки и тяжесть
Жизнь превратилась в ежедневную борьбу: травма ноги вынудила Бузову перейти на жёсткий режим
Красивые диски могут дорого обойтись: одна ошибка убивает подвеску автомобиля
Табачные следы на белых фасадах провоцируют ссоры: в семье Сергея Гинзбурга назрело противоречие
Ящики из-под фруктов как секретный инструмент дачника: экономия, урожай и порядок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.