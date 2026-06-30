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Полмиллиона за неделю в Белеке: как изменились цены на отдых в Турции и стоит ли ждать сентября

Туризм

В июле Анталийское побережье раскаляется вместе с ценами. По свежим данным бронирований, в Махмутларе неделю в отеле 3* можно найти от 44 тыс. рублей на человека. А отдых в премиальных отелях Белека обойдется более чем в 500 тыс. рублей за двоих.

Бодрум, Турция, пальма
Фото: Pravda.Ru by Наталья Мурзинова is licensed under All Rights Reserved
Бодрум, Турция, пальма

Бюджетный сектор: выживание в Аланье

Июль в Турции — это тест на выносливость. Самый доступный вариант сейчас — Viva Beach Hotel 3*. За 88 тысяч на двоих вы получаете стандарт и "все включено", но море — через дорогу.

Альтернатива — Kleopatra Smile Hotel в самой Аланье за 90 тысяч. Но тут ловушка: в чеке только завтраки. Остальное придется добывать в местных кафе, где цены на фоне инфляции кусаются не хуже, чем морские блохи на Азове.

"Эконом-сегмент в Турции сейчас — это лотерея. За 45-50 тысяч вы берете крышу над головой и базовую еду. Ждать сервиса уровня отелей Саудовской Аравии, куда теперь не нужны визы, здесь не стоит", — отметила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Тяжелый люкс: сколько стоит комфорт в Сиде и Белеке

Если бюджет позволяет не считать лиры, рынок предлагает "пятерки" с размахом. Mirada del Mar в начале июля обойдется в 240 тысяч рублей. В Сиде Selectum Family Resort торгуется за 225 тысяч на "ультра все включено". А для тех, кто привык к пафосу Кунду, Nirvana Cosmopolitan выставила ценник в 290 тысяч.

Вершина пирамиды — Ethno Hotel Belek. За неделю здесь просят от 530 тысяч рублей на двоих. Это уже территория серьезных сделок, где туроператоры работают по жестким правилам закона "бери или плати".

Отель / Категория Цена на двоих (июль), руб.
Viva Beach Hotel 3* (Аланья) 88 000
Selectum Family Resort 5* (Сиде) 225 000
Sherwood Exclusive 5* (Лара) 285 000
Ethno Hotel Belek 5* (Белек) 530 000

"Высокий сезон диктует свои правила. Спрос на качественные 5* отели стабилен, несмотря на прайс. Те, кто ищет альтернативу морю, смотрят на кластер Туябугуз в Узбекистане, но Турция остается лидером по объему услуг", — объяснил туроператор Максим Ланин.

Динамика цен: стоит ли ждать сентября

Осень — время экономных. В сентябре жара спадает, а вместе с ней и аппетиты отельеров. Отдых в Sherwood Exclusive Lara в начале осени падает в цене на 6%, до 277 тысяч.

В люксовом Ethno Hotel Belek скидка еще солиднее — 11%. Тур в бархатный сезон встанет в 470 тысяч против июльских 530. Для многих это шанс сэкономить на безвизовый Тунис или культурный вояж по литературным местам России.

"Сентябрь — идеальное окно. Цены ползут вниз, а сервис остается на пике. В июле вы платите за факт присутствия в самый жаркий месяц года, в сентябре — за комфорт и море, которое не обжигает", — подчеркнул аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о Турции

Когда выгоднее всего лететь в Анталью?

Май и сентябрь — золотое время. Цены на 10-15% ниже июльских пиков, а изнуряющая жара еще не наступила.

К чему готовиться в отелях 3*?

Минимальный набор услуг, удаленность от моря и простая кухня. Читайте отзывы: "через дорогу от пляжа" часто означает оживленную трассу.

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Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, туроператор Максим Ланин, аналитик туристического рынка Илья Роденко
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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