Секретная лазейка для туристов: как устроить себе VIP-отдых по бюджетным меркам

Ценники на отдых в привычной Турции и на черноморских курортах достигли психологической отметки, за которой теряется здравый смысл. На этом фоне ближневосточное направление перестало быть территорией исключительно для обладателей платиновых карт. Выяснилось, что в разгар летнего сезона пятизвездочный отель на берегу Персидского залива обходится дешевле, чем аналогичное размещение в Сочи или Анапе.

Фото: Pravda.Ru by Наталья Мурзинова is licensed under All Rights Reserved Кабардинка, море, пляж

Климатические скидки и сервис

Летние месяцы в ОАЭ традиционно считаются низким сезоном из-за высокой температуры воздуха. Чтобы не оставлять номера пустыми, отельеры идут на радикальные меры. Цены падают в два или три раза по сравнению с зимним периодом. При этом уровень обслуживания остается неизменным — гость получает тот же набор услуг, что и в пиковые даты. Это позволяет организовать полноценное путешествие без лишних трат.

"В Эмиратах летом работает жесткая рыночная логика. Если зимой за номер просят условные пятьсот долларов, то в июле его отдадут за полтораста. Это не благотворительность, а способ поддержать поток туристов. Сейчас многие гостиницы даже внедряют систему "все включено", которая раньше была для этого региона экзотикой", — объяснил туроператор Максим Ланин в беседе с Pravda.Ru.

Жара в городе ощущается меньше, чем кажется на первый взгляд. Вся инфраструктура заточена под охлаждение. Кондиционеры работают в торговых центрах, на остановках транспорта и даже в переходах метро. Бассейны при отелях оборудованы мощными системами чиллеров, которые поддерживают температуру воды на уровне двадцати пяти градусов. Это превращает отдых в комфортное времяпрепровождение в закрытых, но роскошных пространствах.

Реальная стоимость комфорта

Тот самый секрет популярности Дубая этим летом кроется в отсутствии скрытых платежей. В пакетный тур обычно включено все — от страховки до полноценного питания. Если на отечественном побережье за каждый лежак, зонтик или проход на благоустроенный пляж часто приходится доплачивать сверху, то в Эмиратах такие услуги уже заложены в стоимость проживания. На деле же выходит, что итоговый чек за отпуск оказывается более предсказуемым.

"Львиная доля расходов в Эмиратах сейчас ложится на перелет, но и здесь есть варианты. Регулярные рейсы летают из многих городов России, что создает здоровую конкуренцию. Главное — смотреть на общую сумму тура. Пятизвездочный отель в Рас-эль-Хайме на "всё включено" сегодня вполне конкурирует по цене с хорошей "четверкой" в Анталье", — отметила менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова специально для Pravda.Ru.

Параметр отдыха Дубай (лето) Тип питания Ультра всё включено / полный пансион Инфраструктура Охлаждаемые бассейны, крытые парки Визовый режим Бесплатно по прибытии

С финансовой логистикой проблем минимум. В торговых точках и ресторанах принимают карты, выпущенные в дружественных юрисдикциях, а наличные легко получить в банкоматах. Это упрощает процесс совершения покупок или оплаты экскурсий. Важный нюанс: при планировании поездки стоит выбирать отели на первой линии, чтобы минимизировать время нахождения на улице в дневные часы.

"Туристы часто боятся жары, но забывают про качество морской воды и берега. В Эмиратах вы получаете идеальный белый песок и прозрачное море без водорослей и медуз. Это совершенно другой уровень релаксации, когда за безопасностью и чистотой следят круглосуточно", — подчеркнул эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев в беседе с Pravda.Ru.

Для семей с детьми арабские курорты подготовили масштабную программу развлечений в закрытых помещениях. Аквапарки, океанариумы и горнолыжные комплексы под крышей позволяют активно проводить время, не опасаясь солнца. С этим стоит быть аккуратнее только в плане температурных перепадов между душной улицей и ледяным воздухом в зданиях. Правильный выбор одежды и режима дня делает такой вариант отдыха оптимальным по соотношению цены и качества.

Ответы на популярные вопросы о Дубае

Безопасно ли находиться на пляже летом?

Находиться под открытым солнцем рекомендуется до десяти утра и после пяти вечера. В остальное время лучше отдыхать в тени или в кондиционируемых зонах отеля.

Какие документы нужны для поездки?

Россиянам требуется заграничный паспорт со сроком действия не менее шести месяцев. Виза ставится бесплатно в аэропорту по прилете.

Выгодно ли ехать в Дубай только ради шопинга?

Летом в торговых центрах проходят грандиозные распродажи, где скидки могут достигать семидесяти процентов. Это делает поездку финансово оправданной даже без учета пляжного отдыха.

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