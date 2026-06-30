Россияне получили доступ в страну, которая десятилетиями оставалась закрытой для массовых поездок. Теперь для пересечения границы не нужны кипы анкет и долгое ожидание в консульствах, достаточно лишь действующего загранпаспорта. Упрощение правил превращает закрытый регион в серьезного конкурента привычным курортам, предлагая альтернативный сценарий для тех, кто привык к сервису высокого уровня и экзотике пустыни.
Безвизовый режим позволяет находиться на территории королевства до 90 дней в течение года. Этого времени вполне хватает, чтобы изучить страну вдоль и поперек. Главное изменение коснулось процедур: бумажная волокита ушла в прошлое. На практике это означает, что для короткой поездки к морю или на деловую встречу теперь не требуется предварительное одобрение властей. Это существенно меняет сложившийся рынок, делая направление доступным для спонтанных путешествий.
"Безвизовый режим — это мощный рывок, но не стоит путать его с приглашением на ПМЖ. Работать или учиться по обычному паспорту нельзя, для этого существуют свои регламенты", — отметила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.
Для въезда необходим стандартный набор: паспорт, обратные билеты и медицинская страховка. Важно помнить, что внутренние законы страны остаются строгими. Алкоголь под полным запретом, его не получится найти даже в дорогих отелях. Одежда должна быть скромной, хотя платок от иностранок уже не требуют. Такие нюансы — часть местной культуры, которую необходимо учитывать при подготовке
Логистика строится через крупные авиаузлы. Основными воротами служат Эр-Рияд и Джидда. Прямое авиасообщение дополняется удобными стыковками через Стамбул, Дубай или Баку. Выбор маршрута зависит от конечной цели: столица привлекает небоскребами, а Джидда открывает путь к побережью Красного моря. Планируя такой вариант, стоит заранее проверить графики полетов, так как в регионе они могут корректироваться.
|Период
|Погодные условия
|Октябрь — Апрель
|Комфортное тепло, идеальное время для экскурсий по пустыне и городам.
|Май — Сентябрь
|Экстремальная жара, температура часто превышает 45 градусов.
Летние месяцы превращают прогулки в испытание на выносливость. В это время жизнь в городах замирает до заката. Если отпуск выпадает на жаркий сезон, лучше обратить внимание на горные районы, например, провинции Асир, где климат намного мягче. В остальное же время года страна предлагает стабильно теплую погоду без сюрпризов.
"Туристы часто совершают ошибку, недооценивая масштаб страны. Саудовская Аравия огромна, и пытаться объехать ее за три дня — значит не увидеть ничего", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.
Саудовская Аравия — это территория контрастов. В Эр-Рияде зеркальные фасады офисов соседствуют с глинобитными стенами исторической Дирии. В Джидде сохранился район Аль-Балад, где здания построены из кораллового камня. Узкие улочки здесь пахнут специями и морем, а старинные рынки работают так же, как и столетия назад.
Особого внимания заслуживает Аль-Ула. Это археологический заповедник мирового уровня, где в скалах высечены монументальные гробницы древней Хегры. Поток людей здесь значительно меньше, чем в иорданской Петре, что позволяет рассмотреть детали без лишней суеты. На побережье же развивают курортные зоны, которые могут стать альтернативой любой другой привычной локации, если рассматривать этот процесс в долгосрочной перспективе.
"Красное море здесь еще не испорчено массовым наплывом людей. Рифы живые, флора и фауна в идеальном состоянии, что делает дайвинг по-настоящему качественным", — объяснил специально для Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.
Иностранкам не обязательно носить традиционное длинное платье абайю. Достаточно выбирать закрытую одежду, которая прикрывает плечи и колени. Восклицательные знаки в стиле одежды излишни, умеренность — лучший выбор.
Стоит заранее запастись наличной валютой или оформить карту зарубежного банка или системы UnionPay.
Нет, ввоз любого алкоголя на территорию страны строго запрещен. Таможенный контроль очень внимательно проверяет багаж на наличие спиртного.
Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.