Скрытая жемчужина открылась для нас: без виз, без анкет — просто берите паспорт

Россияне получили доступ в страну, которая десятилетиями оставалась закрытой для массовых поездок. Теперь для пересечения границы не нужны кипы анкет и долгое ожидание в консульствах, достаточно лишь действующего загранпаспорта. Упрощение правил превращает закрытый регион в серьезного конкурента привычным курортам, предлагая альтернативный сценарий для тех, кто привык к сервису высокого уровня и экзотике пустыни.

Фото: Pravda.ru by Анастасия Крылова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пляжный отдых

Новые правила пересечения границы

Безвизовый режим позволяет находиться на территории королевства до 90 дней в течение года. Этого времени вполне хватает, чтобы изучить страну вдоль и поперек. Главное изменение коснулось процедур: бумажная волокита ушла в прошлое. На практике это означает, что для короткой поездки к морю или на деловую встречу теперь не требуется предварительное одобрение властей. Это существенно меняет сложившийся рынок, делая направление доступным для спонтанных путешествий.

"Безвизовый режим — это мощный рывок, но не стоит путать его с приглашением на ПМЖ. Работать или учиться по обычному паспорту нельзя, для этого существуют свои регламенты", — отметила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Для въезда необходим стандартный набор: паспорт, обратные билеты и медицинская страховка. Важно помнить, что внутренние законы страны остаются строгими. Алкоголь под полным запретом, его не получится найти даже в дорогих отелях. Одежда должна быть скромной, хотя платок от иностранок уже не требуют. Такие нюансы — часть местной культуры, которую необходимо учитывать при подготовке

Как добраться и когда планировать поездку

Логистика строится через крупные авиаузлы. Основными воротами служат Эр-Рияд и Джидда. Прямое авиасообщение дополняется удобными стыковками через Стамбул, Дубай или Баку. Выбор маршрута зависит от конечной цели: столица привлекает небоскребами, а Джидда открывает путь к побережью Красного моря. Планируя такой вариант, стоит заранее проверить графики полетов, так как в регионе они могут корректироваться.

Период Погодные условия Октябрь — Апрель Комфортное тепло, идеальное время для экскурсий по пустыне и городам. Май — Сентябрь Экстремальная жара, температура часто превышает 45 градусов.

Летние месяцы превращают прогулки в испытание на выносливость. В это время жизнь в городах замирает до заката. Если отпуск выпадает на жаркий сезон, лучше обратить внимание на горные районы, например, провинции Асир, где климат намного мягче. В остальное же время года страна предлагает стабильно теплую погоду без сюрпризов.

"Туристы часто совершают ошибку, недооценивая масштаб страны. Саудовская Аравия огромна, и пытаться объехать ее за три дня — значит не увидеть ничего", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Что посмотреть: от коралловых домов до скальных городов

Саудовская Аравия — это территория контрастов. В Эр-Рияде зеркальные фасады офисов соседствуют с глинобитными стенами исторической Дирии. В Джидде сохранился район Аль-Балад, где здания построены из кораллового камня. Узкие улочки здесь пахнут специями и морем, а старинные рынки работают так же, как и столетия назад.

Особого внимания заслуживает Аль-Ула. Это археологический заповедник мирового уровня, где в скалах высечены монументальные гробницы древней Хегры. Поток людей здесь значительно меньше, чем в иорданской Петре, что позволяет рассмотреть детали без лишней суеты. На побережье же развивают курортные зоны, которые могут стать альтернативой любой другой привычной локации, если рассматривать этот процесс в долгосрочной перспективе.

"Красное море здесь еще не испорчено массовым наплывом людей. Рифы живые, флора и фауна в идеальном состоянии, что делает дайвинг по-настоящему качественным", — объяснил специально для Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о поездке в Саудовскую Аравию

Нужно ли женщинам носить абайю?

Иностранкам не обязательно носить традиционное длинное платье абайю. Достаточно выбирать закрытую одежду, которая прикрывает плечи и колени. Восклицательные знаки в стиле одежды излишни, умеренность — лучший выбор.

Работают ли российские карты?

Стоит заранее запастись наличной валютой или оформить карту зарубежного банка или системы UnionPay.

Можно ли ввозить алкоголь, купленный в Duty Free?

Нет, ввоз любого алкоголя на территорию страны строго запрещен. Таможенный контроль очень внимательно проверяет багаж на наличие спиртного.

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