Египту придётся потесниться: на рынок возвращается пляжный игрок, вооружённый мощным безвизом

Тунис снова в игре. PEGAS Touristik запускает цепочки из Москвы и Санкт-Петербурга в Монастир. Это глоток свежего воздуха для тех, кому приелись привычные маршруты, но кто не готов к семичасовым пересадкам. Безвизовый режим работает, отели ждут, а по ценам Тунис готов потеснить египетские курорты.

Фото: flickr.com by Dennis Jarvis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тунис

Расписание и логистика

Перелеты берет на себя Pyramids Airlines. Из Москвы "вертушка" в Монастир запускается 15 июля. График плотный: 5 рейсов в неделю — понедельник, среда, четверг, суббота, воскресенье. Петербуржцы полетят чуть раньше, с 14 июля, но с частотой два раза в неделю. Российские авиакомпании на этом направлении пока не заявлены, поэтому полагаемся на международных партнеров — либо чартеры, либо стыковки через Стамбул на крыльях Turkish Airlines.

"Возвращение Туниса — это логичный шаг для диверсификации рынка. Сейчас туристы ищут альтернативу привычному шенгенскому направлению, и Тунис с его безвизом идеально попадает в запрос на доступный пляжный отдых", — отметила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Бюджет поездки: от эконома до комфорта

Ценник выглядит адекватным. Пара, настроенная на отель 3*, уложится в 120 тысяч рублей. Это прямое попадание в бюджет экономного отдыха. За премиальный сервис в 4* просят от 160 тысяч, а "люксовые" 5* на "все включено" стартуют от 205 тысяч рублей на двоих за неделю с учетом перелета.

Категория отеля Цена на двоих (от) Отель 3* 120 000 руб. Отель 4* 160 000 руб. Отель 5* 205 000 руб.

"Спрос на Тунис растет, мы видим, как люди постепенно возвращаются к этому направлению. Главное преимущество здесь — комбинация талассотерапии и античных экскурсий, которую сложно найти в аналогичном бюджете на других рынках", — пояснил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Почему туристы выбирают Тунис

До пандемии Тунис стабильно держался в топе — заслуженно. Песок, Сахара, талассотерапия — это не просто пляжный релакс. Инфраструктура отелей за это время не просела, сервис остался на уровне привычных стандартов гостеприимства. Туристы ценят возможность за неделю сменить картинку с городских будней на исторические декорации Карфагена.

"Тунис сейчас отыгрывает позиции именно за счет отсутствия визовых барьеров. Турагенты отмечают, что клиенты устали от неопределенности с документами и выбирают направления с максимально простой логистикой до аэропорта и пляжа", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Ответы на популярные вопросы о Тунисе

Нужна ли виза гражданам РФ?

Нет, для туристических поездок в Тунис на срок до 90 дней виза не требуется.

Какие авиакомпании выполняют прямые рейсы?

На сегодняшний день полетную программу из Москвы и Санкт-Петербурга осуществляет Pyramids Airlines, также на рынке присутствуют рейсы Nouvelair Tunisie.

Как добраться, если нет подходящего прямого рейса?

Один из самых востребованных способов — перелет со стыковкой через Стамбул, который обеспечивает высокую гибкость в расписании.

Стоит ли брать с собой валюту?

Оптимально иметь при себе доллары или евро для обмена на местные динары уже по прилете в стране.

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