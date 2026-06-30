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Занзибар зовёт: с июля улететь в рай, где никто никуда не спешит можно будет прямо из Москвы

Туризм

Занзибар пахнет гвоздикой, поджаренными лепешками и соленым ветром Индийского океана. С июля 2026 года до этого тропического хаоса станет проще дотянуться из Москвы. Забудьте про долгие стыковки — в игру вступают прямые рейсы.

Занзибар
Фото: commons.wikimedia.org by Наумов Андрей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Занзибар

Прямые рейсы: как добраться

Со 2 июля 2026 года авиасообщение с Танзанией станет прямым. На маршрут выходит Air Tanzania. Вылеты из Внуково трижды в неделю: вторник, четверг и суббота. Самолет долетит до острова примерно за 8,5 часов. Обратный путь чуть сложнее — предусмотрена остановка в Дар-эс-Саламе.

"Направление становится ближе, но конкуренция авиакомпаний заставляет внимательнее изучать условия бронирования, чтобы не переплатить в пиковый период", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Визы и обязательные страховки

Россиянам нужна виза. Однократный туристический въезд стоит 50 долларов и дает право находиться на острове до 90 дней. Удобнее оформить всё через систему e-Visa заранее — сэкономите время в аэропорту. Понадобится загранпаспорт со сроком действия от полугода, фото, подтверждение отеля и билеты.

Власти острова ввели свою страховку — Zanzibar Inbound Travel Insurance. Нужно оформлять её на официальном портале. Цена вопроса — 44 доллара. Важно понимать: это не альтернатива обычной туристической страховке, а обязательный таможенный стандарт.

Климат и когда лучше лететь

Сезонность определяет всё. Апрель и май — время мощных тропических ливней. Дороги размывает, многие отели уходят на каникулы. Ноябрь и начало декабря — период кратковременных дождей. Они проходят быстро и отдых почти не портят.

Валюта и расходы на острове

Танзанийский шиллинг — официальная валюта, но в туристических местах царит доллар. Отели и дайв-центры выставят счет именно в валюте. На рынках и в мелких лавках держите шиллинги. Карты принимают редко — интернет может подвести, терминалов нет. Берите доллары мелкими купюрами. Сдачу крупной банкиноты вы можете не дождаться вовсе.

Тип расхода Чем платить?
Отель и экскурсии Доллары США
Рынок, такси, стрит-фуд Танзанийские шиллинги

"Туристы часто ошибаются, пытаясь пользоваться лишь картами. На острове наличный кэш остается главным инструментом торговли и базового сервиса", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Лайфхаки: приливы, такси и безопасность

Изучайте график приливов, если заселились на восток. В океан можно не попасть несколько часов. Без бассейна в отеле будет мучительно. Такси из аэропорта до Нунгви стоит около 50 долларов, но цену надо сбить до посадки.

Обувь для кораллов обязательна. Каменистое дно и морские ежи — частая ловушка для новичков. На арендованном скутере обследуйте остров, только проверьте международные права. И помните магическое "pole pole" — "не спеша". Здесь никто не торопится, и вам не стоит.

"Настоящий вкус региона раскрывается в уличных кафе. Осьминог в кокосовом соусе или свежая лепешка — то, ради чего стоит выйти за пределы территории отельного комплекса", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне Мария Костина.

Ответы на популярные вопросы о Занзибаре

Нужна ли прививка от малярии?

Официально не требуется, но перед поездкой лучше проконсультироваться с врачом и запастись хорошими репеллентами.

Безопасно ли ходить по рынку в одиночку?

Вполне, но с ценными вещами стоит быть осторожнее. Торгуйтесь всегда — стартовую цену для туриста завышают в два-три раза.

Что запрещено вывозить из страны?

Ракушки, кораллы и антиквариат, купленный без разрешительных документов, могут стать причиной проблем на таможне.

Как обстоят дела с питьевой водой?

Пейте только бутилированную воду. Местную из-под крана использовать даже для чистки зубов не рекомендуется.

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Экспертная проверка: туроператор Максим Ланин, турагент Анастасия Крылова, специалист по региональной кухне Мария Костина
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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