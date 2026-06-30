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Здесь нет моря, но сюда едут тысячами: чем Туябугуз покорил туристов со всей Центральной Азии

Туризм

Туябугузское водохранилище — это узбекский ответ океанскому побережью, раскинувшийся всего в тридцати километрах от раскаленного Ташкента. Местные прозвали его "Ташкентским морем", и в июле, когда асфальт в столице начинает плавиться, это место превращается в кишащий жизнью оазис. Здесь нет соленого прибоя, но есть огромная водная чаша площадью 20 квадратных километров, которая заменяет миллионам людей полноценный морской курорт.

Самарканда, Узбекистан
Фото: commons.wikimedia.org by Գարվիք, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Самарканда, Узбекистан

Бетон и вода: как создавали "Ташкентское море"

Гигантский резервуар запустили в 1962 году. Проект решал прагматичную задачу — копить воду рек Ахангаран и Чирчик, чтобы кормить хлопковые поля и сады. Средняя глубина в 12,5 метра сделала водоем идеальным для прогрева.

Сегодня это не просто технический объект, а главный тренд пляжного релакса в Центральной Азии. Сюда едут за прохладой, когда термометр в городе пробивает отметку в +40 градусов. Поездка занимает всего полчаса — быстрее, чем доехать до многих спальных районов столицы.

"Направление Туябугуза выигрывает за счет доступности. Если отдых на Алтае требует серьезной подготовки и перелетов, то здесь достаточно прыгнуть в машину и через 30 минут вы уже у воды", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Инфраструктура: от палаток до лакшери-бунгало

Береговая линия агрессивно обрастает сервисом. Если раньше здесь жарили шашлык на диких пляжах, то теперь инвесторы вливают деньги в закрытые комплексы. Появились скоростные катера, гидроциклы и сапбординг.

Будни проходят в относительном спокойствии (около 400 человек в день), но в субботу берега штурмует до тысячи гостей одновременно. Ночной досуг тоже подтянули: кинотеатры под открытым небом и живые концерты стали стандартом для местных баз отдыха.

Тип отдыха Доступные опции
Активный спорт Каякинг, каноэ, вейкбординг, сап-серфинг
Семейный отдых Аренда дач, бунгало, коттеджи с бассейнами
Эко-туризм Рыбалка (сазан, змееголов), кемпинг

Растет процент иностранных гостей. Пока шенген для россиян превращается в сложный квест, Узбекистан открывает двери безвизовым режимом. Путешественников из РФ, Казахстана и Таджикистана привлекает контраст: восточный колорит плюс качественный гостиничный сервис у воды.

"Туристы ищут альтернативы закрытым границам. Когда визовый кризис в Европе затянулся, такие локальные жемчужины, как Ташкентское море, получили шанс показать свой уровень сервиса", — подчеркнула менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Рыбалка, кумыс и местный колорит

Локальная экономика дышит этим водохранилищем. Жители ближайших сел превратили свои дома в гостевые комплексы. Гастрономия здесь специфическая: свежевыловленная рыба, маринованная по местным рецептам, соленый курут и ледяной кумыс. Это не просто еда, а часть аутентичного опыта.

Для тех, кто предпочитает тишину, работают рыболовные точки — змееголов и сом в этих водах достигают внушительных размеров, привлекая фанатов спиннинга со всего региона.

Энергия и полив: техническое сердце региона

Туябугуз — это еще и про киловатты. В 2019 году на плотине запустили малую ГЭС. Теперь вода, прежде чем попасть на поля, крутит турбины, питая ближайшие населенные пункты. Такой синтез промышленного и рекреационного использования делает объект уникальным.

В отличие от пляжей Азова, где туристы могут столкнуться с природными сюрпризами, здесь экосистема искусственная и контролируемая, что гарантирует стабильно комфортную воду весь сезон.

"Водохранилище — это сложный механизм. Здесь важно соблюдать баланс между нуждами аграриев и безопасностью отдыхающих, особенно при использовании скоростной водной техники", — объяснил туроператор Максим Ланин.

Для тех, кого пугает ядовитая рыба или медузы в море, Туябугуз остается безопасным портом. Пресная вода, отсутствие опасных морских гадов и мягкий песок делают его идеальным местом для семейных вылазок. С конца мая по сентябрь берег гудит, подтверждая статус главной летней площадки Узбекистана.

Ответы на популярные вопросы о Туябугузском водохранилище

Сколько времени занимает дорога из Ташкента?

Примерно 30-40 минут на автомобиле. Дорога в хорошем состоянии, доступна для любого вида транспорта.

Нужно ли платить за вход на территорию?

Дикие участки берега бесплатны, но большинство благоустроенных пляжей и баз отдыха взимают плату за вход или аренду топчана/шезлонга.

Когда лучше всего приезжать на рыбалку?

Пик активности рыбы приходится на утренние часы выходных дней, когда на берегах собираются основные группы любителей.

Есть ли на территории отели?

Да, диапазон широк: от бюджетных кемпингов и частных гостевых домов до современных коттеджных комплексов с уровнем сервиса 4 звезды.

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Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, туроператор Максим Ланин
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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