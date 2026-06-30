Европа пугает россиян закрытыми границами: туристический шенген оказался живучее угроз

Европейские страны вряд ли придут к консенсусу по вопросу полного прекращения выдачи шенгенских разрешений, считает эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев. В комментарии для Pravda.Ru специалист отметил, что жесткая позиция отдельных государств наталкивается на экономические интересы крупнейших игроков туристического рынка ЕС.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Шенген

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает возможность полного закрытия границ для российских путешественников. Однако позже в пресс-службе ведомства уточнили, что тотальный запрет на туристические визы не готовится. Вместо этого Брюссель сосредоточился на точечных мерах адаптации визового режима, которые вошли в 21-й пакет санкций.

Бобылев подчеркнул, что в Евросоюзе отсутствует единство по данному вопросу. Если страны Прибалтики уже давно прекратили работу с туристами из России, то Франция, Италия и Испания придерживаются иной стратегии. Согласно регламенту союза, подобные ограничения требуют единогласного одобрения, которого на текущий момент нет.

"Я не верю, что в обозримом будущем будет введен тотальный запрет на выдачу шенгенских виз, потому что ряд крупнейших европейских держав выдавали и выдают их. Да, процедура усложнилась, сроки затягиваются, проводится дополнительная проверка, но, на мой взгляд, это скорее имитация активности со стороны консульских служб и визовых центров, чтобы удовлетворить недовольных представителей Евросоюза", — пояснил он.

Фактически это имитация деятельности визовых центров, направленная на то, чтобы снизить давление со стороны сторонников полной изоляции России. Несмотря на бюрократические барьеры, статистика выдачи шенгена опровергла пугающие слухи о невозможности поездок в Европу.

Однако расслабляться туристам не стоит, так как цифровизация границ вносит свои коррективы в процесс пересечения рубежей. В ближайшее время биометрическая система контроля заменит привычные штампы в паспортах. Каждое государство ЕС продолжает самостоятельно оценивать политическую и экономическую целесообразность приема граждан РФ, ориентируясь на доходы от сферы гостеприимства. Даже в условиях ограничений отдых в Италии остается доступным для тех, кто готов к новым правилам визового сопровождения.

"Это решение должно быть согласовано всеми странами Евросоюза, но пока каждая из них видит ситуацию по-своему. Прибалтика, например, уже давно приостановила выдачу туристических виз россиянам. Сейчас есть давление на те страны, которые продолжают это делать, но я сомневаюсь, что удастся серьезно повлиять на Италию, Францию или Испанию — они до сих пор выдают шенгенские визы и видят в этом определённую целесообразность", — заключил Бобылев.

На фоне этих процессов в Брюсселе продолжают анализировать риски, пытаясь окончательно отсечь российских путешественников от наиболее популярных направлений через внедрение дополнительных санкционных фильтров.

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