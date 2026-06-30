Европа пугает россиян закрытыми границами: туристический шенген оказался живучее угроз

Европейские страны вряд ли придут к консенсусу по вопросу полного прекращения выдачи шенгенских разрешений, считает эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев. В комментарии для Pravda.Ru специалист отметил, что жесткая позиция отдельных государств наталкивается на экономические интересы крупнейших игроков туристического рынка ЕС.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает возможность полного закрытия границ для российских путешественников. Однако позже в пресс-службе ведомства уточнили, что тотальный запрет на туристические визы не готовится. Вместо этого Брюссель сосредоточился на точечных мерах адаптации визового режима, которые вошли в 21-й пакет санкций.
Бобылев подчеркнул, что в Евросоюзе отсутствует единство по данному вопросу. Если страны Прибалтики уже давно прекратили работу с туристами из России, то Франция, Италия и Испания придерживаются иной стратегии. Согласно регламенту союза, подобные ограничения требуют единогласного одобрения, которого на текущий момент нет.
"Я не верю, что в обозримом будущем будет введен тотальный запрет на выдачу шенгенских виз, потому что ряд крупнейших европейских держав выдавали и выдают их. Да, процедура усложнилась, сроки затягиваются, проводится дополнительная проверка, но, на мой взгляд, это скорее имитация активности со стороны консульских служб и визовых центров, чтобы удовлетворить недовольных представителей Евросоюза", — пояснил он.
Фактически это имитация деятельности визовых центров, направленная на то, чтобы снизить давление со стороны сторонников полной изоляции России. Несмотря на бюрократические барьеры, статистика выдачи шенгена опровергла пугающие слухи о невозможности поездок в Европу.
Однако расслабляться туристам не стоит, так как цифровизация границ вносит свои коррективы в процесс пересечения рубежей. В ближайшее время биометрическая система контроля заменит привычные штампы в паспортах. Каждое государство ЕС продолжает самостоятельно оценивать политическую и экономическую целесообразность приема граждан РФ, ориентируясь на доходы от сферы гостеприимства. Даже в условиях ограничений отдых в Италии остается доступным для тех, кто готов к новым правилам визового сопровождения.
"Это решение должно быть согласовано всеми странами Евросоюза, но пока каждая из них видит ситуацию по-своему. Прибалтика, например, уже давно приостановила выдачу туристических виз россиянам. Сейчас есть давление на те страны, которые продолжают это делать, но я сомневаюсь, что удастся серьезно повлиять на Италию, Францию или Испанию — они до сих пор выдают шенгенские визы и видят в этом определённую целесообразность", — заключил Бобылев.
На фоне этих процессов в Брюсселе продолжают анализировать риски, пытаясь окончательно отсечь российских путешественников от наиболее популярных направлений через внедрение дополнительных санкционных фильтров.
Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.